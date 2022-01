A Marso átadta eddigi legnagyobb beruházását Dunaharasztiban

A gumiabroncs nagykereskedelemmel foglalkozó, hazai tulajdonú Marso Kft. átadta történetének eddigi legnagyobb beruházását, a dunaharaszti logisztikai központot. Az 5,5 milliárd forintos projekthez az állam 693 millió forint támogatást biztosított. Ötven új munkahely jött létre.

A társaság közölte: 2019-ben született meg a döntés, amely szerint hosszú távon szükséges megoldani a Marso raktározási és logisztikai helyzetét ahhoz, hogy a további stabil működés és a jelenlegi piaci pozíciók megőrzése, illetve bővítése hosszú távon megvalósulhasson. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2020-ban jelentette be a Marso történetének eddigi legnagyobb beruházását, a dunaharaszti logisztikai központ építését, amely a meglévő önerő mellett egyedi kormánydöntés általi támogatás keretében valósulhatott meg.

Szijjártó Péter az átadón elmondta: „az elmúlt években a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak létrejött egy olyan köre, amelyek nemzetközileg is versenyképesek és a nehéz idők kihívásaira fejlesztéssel és beruházással válaszolnak annak érdekében, hogy újabb piaci pozíciót tudjanak szerezni. Ilyen hazai tulajdonú vállalat a Marso is, amely a magyar gazdaság egyik alapját is adja. A vállalat megerősödése pedig azért is jelentős, mert a romániai és a szerbiai piacokon is egyre komolyabb pozícióra tesz szert és a regionális terjeszkedésnek ez még nem a végállomása. Ezzel a beruházással a Marso valamennyi 21. század logisztikai és technológiai kihívásának meg tud felelni és reméljük, hogy a dinamikus fejlődés a további évtizedekben is fennmarad”.

Az új raktárbázis jelentős mérföldkő a vállalat életében, hiszen nem csak egy újabb raktár felépítéséről szól, hanem a Marso. teljes logisztikai rendszerének átalakításáról, amely záloga a jövőbeni sikeres és eredményes működésnek. A logisztikai központ a későbbiekben még további 15 ezer négyzetméterrel lehet bővíteni, így a beruházásról egyértelműen elmondható, hogy nemcsak a jelennek épült, hanem a jövő felé is mutat. A dunaharaszti logisztikai központban 200 ezer új személyabroncs és további 75 ezer flotta abroncs tárolására van lehetőség. Ezen felül teher és mezőgazdasági abroncsot 4 ezer négyzetméter raktárrészen lehet majd tárolni – közölte a vállalat.

„A beruházás 5,5 milliárd forintból valósult meg. Ezen összeg a most átadott 17 ezer négyzetméter alapterületű, a legmodernebb gépekkel és fejlett raktárrendszerrel működtetett, jól strukturált raktár épületre, a hozzá kapcsolódó irodarészek megépítésére és egy kisméretű dolgozói szállás megvalósítására nyújtott fedezetet.” – foglalta össze Becser Zoltán, a Marso ügyvezető igazgatója.