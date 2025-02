A Masterplast már érzi az építőipari konjunktúra ciklus fordulatának első jeleit

Kihívásokkal teli évet zárt 2024-ben a Masterplast. A negyedik negyedévben a szezonálisan vártnál is gyengébb kereslet és további piaczsugorodás volt tapasztalható. A beszűkült piaci környezet a gyáregységek alacsonyabb kapacitáskihasználtságát okozta, ami a korábbi negyedévek folyamatos javulása után veszteséges működéshez vezetett a záró negyedévben. A Masterplast jövőképe azonban továbbra is pozitív.

2024 utolsó negyedévében az árbevétel 6%-kal meghaladta a bázis időszak forgalmát, amihez hasonló pozitív értékesítési mutatóra az utóbbi két évben nem volt példa. Ennek hátterében főként a vállalat HEM piachoz köthető aktivitása és a kitörési pontok sikeres kiaknázása áll. Mindeközben már láthatók az építőipari konjunktúra ciklus fordulatának első jelei, a lakáspiac felfutása és a támogatott felújítási programok is ösztönzőleg hatnak a beruházási kedvre. A társaság 2025-ben a javuló tendencia erősödésére, 2026-ra pedig erőteljes piaci élénkülésre és áttörő eredményjavulásra számít.

2024 egészét Európa-szerte és a magyar piacon is tartósan gyenge építőipari konjunktúra jellemezte. A magas kamatszint, a visszafogott fogyasztói magatartás és az EU-s felújítási programok elhúzódása miatt a piacot óvatosság és kivárás uralta, ami kedvezőtlenül érintette mind az új építési, mind a felújítási aktivitást. A beszűkült piac fokozott versenyhelyzetet teremtett, az értékesítési árak pedig alacsony szinten maradtak. Az év utolsó negyedében a vártnál is lanyhább kereslet hatására a partnerek az átlagos szezonális trendekhez képest is erőteljesebb készletcsökkentést hajtottak végre, ami a gyártás alacsony kapacitáskihasználtságát okozta. Ez jelentősen rontotta a működési hatékonyságot, és hozzájárult a negyedik negyedévben keletkezett működési veszteséghez.

A társaság a beszűkült piacon is igyekezett kitörési pontokat találni. Magyarországon a Hitelesített Energiamegtakarítások (HEM) piacára való belépés a második félévben már számottevő forgalomnövekedést eredményezett és jelentősen hozzájárult a belföldi értékesítés negyedik negyedévben elért 26%-os árbevétel növekedéséhez. A Masterplast meghatározó szereplővé vált a Magyarországon futó HEM-alapú lakossági födémszigetelési programban, amelynek kulcsterméke az üveggyapot hőszigetelés. Ezt a terméket 2025 második felétől már saját, Szerencsen felépített új gyárából tudja biztosítani a cégcsoport a piac számára.

Emellett a vállalat a hőszigetelőanyag-gyártók közül elsőként indította el HEM alapú kedvezményes homlokzat hőszigetelési programját (Hungarocell Felújítási Program), amelynek a népszerűsége várhatóan erősödni fog 2025-ben. A tavalyi év másik fontos eredménye, hogy a vállalat saját gyártású termékportfoliója tovább szélesedett. A Szabadkán létesített XPS hőszigetelést gyártó üzem kibocsátása és a termékek értékesítése az év második felében már fokozatos felfutás mellett zajlott.

2023-hoz viszonyítva jelentősen javuló tendenciát mutat az eredményesség, de összességében még 2024-ben is veszteség keletkezett. A vállalat értékesítési árbevétele 2024 negyedik negyedévében 6%-kal növekedett, elérve a 33,3 millió eurót, míg éves szinten 136,2 millió euróra csökkent, ami 6%-os visszaesést jelent a bázishoz képest. A társaság a negyedik negyedévben a gyáregységek alacsonyabb kapacitáskihasználtsága és a szervezetátalakítási intézkedések egyszeri költsége miatt 1,3 millió euró működési veszteséget könyvelt el, -3,9%-os EBITDA-hányad mellett, ugyanakkor ez 1,9 millió eurós javulás az előző év azonos időszakához képest. Az éves EBITDA ismét a pozitív tartományban van, értéke 2,2 millió eurót tett ki, ami 8,4 millió eurós növekedést jelent 2023-hoz viszonyítva. A kedvező árfolyammozgásoknak köszönhetően a pénzügyi eredmény mind negyedéves, mind éves szinten javult. A társaság 2024-ben 4,8 millió eurós adózás utáni veszteséget realizált, ami 10,8 millió eurós javulás az előző évhez képest.

A Masterplast üzleti kilátásai továbbra is kedvezőek. 2025-re mind Magyarországon, mind Európában az építőipar élénkülése várható, amit a lakáspiac fellendülése és a támogatott felújítási programok is erősítenek. Az egyszerűsített Otthonfelújítási Program és a Vidéki Felújítási Program a második félévtől további keresletnövekedést hozhat. Az Európai Központi Bank kamatcsökkentése ösztönözheti az euróövezetben a lakásfejlesztéseket, ehhez kapcsolódó biztató jel a társaság új export partnereivel kötött keretmegállapodások bővülése. Hosszútávon az uniós energetikai célkitűzések erős keresletet generálnak a hőszigetelési termékek iránt, támogatva a vállalat növekedési lehetőségeit. Ukrajnában pedig egy esetleges fegyverszünet után a Masterplast stabil piaci helyzete lehetőséget kínál az újjáépítésben való részvételre.

„2024 zárása kapcsán a félig tele pohár érzése van bennem. 2023 után nagyon sokat javultak az eredményeink, az év nagy részében pozitív volt az EBITDA, a vállalat történetének legnagyobb projektje, a jövő szempontjából kulcsfontosságú üveggyapot gyár felépítése is az ütemtervek szerint haladt. Mindemellett egy zsugorodó és gyenge piacon is találtunk kisebb növekedési lehetőségeket. Az üvegszövet gyártás 2024-ben magas kapacitáskihasználtsággal és jelentős Európai Uniós vevőkör bővüléssel zárt, amely javította a termelés hatékonyságát. Sajnos más termékeinknél a kapacitáskihasználtság jóval alacsonyabb volt. 2024 kihívásokkal teli volt, de a jövő bizakodásra ad okot. A lakáspiaci aktivitás élénkülése Magyarországon, az egyszerűsödő és bővülő felújítási programok, valamint az EU energiapolitikai célkitűzései mind kedvező lehetőségeket teremtenek számunkra. Az új üveggyapot üzem elindítása, a Hitelesített Energiamegtakarítások (HEM) piacán való aktív részvétel és a saját gyártású termékeink forgalmának növelése tovább erősíti pozíciónkat a régióban. 2025-ben a javuló tendencia erősödését, 2026-ra pedig erőteljes piaci élénkülést és áttörő eredményjavulást várunk. A továbbiakban a költséghatékonyságra, a termelési kapacitásaink optimális működésére és a piaci lehetőségek kihasználására összpontosítunk, hogy elérjük céljainkat és növeljük a vállalat értékteremtő képességét.” – tette hozzá Tibor Dávid a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója.