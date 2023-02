A mesterséges intelligencia 40 százalékkal hatékonyabb lehet egy háziasszonynál

Bár a robot házvezetőnők egyelőre csak a tudományos fantasztikum részei, a szakértők szerint az automatizálás egy évtizeden belül közel 40 százalékkal csökkentheti a házimunkára fordított időt.

A mosogatás, a takarítás, a mosás, sőt még a vásárlás is a múlté lehet egy 65 brit és japán mesterséges intelligencia-szakértőből álló csoport szerint. Arra kérték őket, hogy értékeljék, mennyire lenne egyszerű 17 háztartási feladatot automatizálni, és jósolják meg, hogy tíz év múlva mennyi időt takaríthatunk meg ezzel.

Az Oxfordi Egyetem kutatói által vezetett és a Plos One folyóiratban közzétett tanulmányban a szakértők úgy becsülték, hogy az automatizálással a háztartási munkákkal töltött időnk 39 százalékát lehetne megtakarítani.

A The Times által szemlézett tanulmány alapfelvetése, hogy az emberi munka növekvő automatizálásának lehet pozitív oldala is, feltéve a kérdést: “Ha a robotok elveszik a munkánkat, legalább a szemetet is kiviszik helyettünk?“.

A szakértők becslése szerint az élelmiszervásárlás a legvalószínűbb feladat, amelyet automatizálni lehetne, és a jelenleg az élelmiszerrendeléssel töltött idő 59 százalékát lehetne megtakarítani.

2033-ra a mosogatással, főzéssel és takarítással töltött időnk 46 százalékát lehetne megtakarítani, a becslések szerint 43 százalékot a mosással, 40 százalékot a kertészkedéssel és 31 százalékot a háziállatok gondozásával.

S bár az olyan robotikus humanoid házvezetőnők, mint Rosey A Jetson család című amerikai rajzfimsorozatból, még messzi távlatok, a vállalatok már dolgoznak az automatizált háztartási gépeken.

Az Amazon állítólag olyan hűtőszekrényeken dolgozik, amelyek képesek felismerni, ha fogyóban van egy termék, és automatikusan hozzáadják azt a bevásárlási listához, míg az amerikai Dishcraft cég olyan mosogatógépet tervezett éttermek számára, amely képes önmagát be- és kirakodni. Már forgalomban vannak olyan robotállat etetők is, amelyeket applikációkon keresztül lehet programozni.

A szakértők becslése szerint a gyermekgondozásra fordított időnek csupán 21 százalékát lehetne automatizálni. A tanulmány megkérdőjelezte a gyermekgondozás gépekre való átruházásának társadalmi elfogadhatóságát, és egy meg nem nevezett szakértő megjegyezte, hogy a gyermekgondozás lenne “a legutolsó dolog, amit a társadalom valaha is elfogadna automatizált szolgáltatásokra alkalmasnak“.

A tanulmány szerint a társadalmi és gazdasági következmények jelentősek lehetnek: “Ez további órákat szabadíthat fel az emberek életéből a fizetett munkavégzés és a szabadidő javára“.