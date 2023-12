A repiadó eltörlése jól jött a Géniusz boroknak

Karácsonyhoz, szilveszterhez közeledve már látszik, hogy a villányi Géniusz borok értékesítésének jót tett, hogy november 16-tól már az ő boraikat is adómentesen lehet ajándékozni és reprezentációs célból felszolgálni. Somogyi Ferenc a Géniusz borokkal több díjat nyert KVS családi borászat tulajdonosa úgy látja, hogy az intézkedés különösen azoknak a kisebb borászatoknak jelent segítséget, akiknek a minőséghez kötődő beruházások mellett kevesebb forrásuk jut a marketingre.

Az év végi ünnepekhez közeledve már kifejezetten érezhető a forgalom emelkedésén, hogy jót tett az a kormányzati intézkedés, hogy november közepétől a meghatározott oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, felcímkézett palackokban árusított borászati termékeket már adómentesen lehet ajándékozni és reprezentációs célból felszolgálni.

Somogyi Ferenc a Géniusz márkájú borokat árusító KVS családi borászat tulajdonosa szerint a kisebb hazai borászatok számára azért is különösen nagy segítség a „repiadó” mentesség, mert a minőségi termeléshez, borkészítéshez kapcsolódó legmodernebb eszközök beszerzése olyan jelentős teher, ami mellett nemigen marad forrás a marketingre. Jól látszik ez a Géniusznál is, ahol az elmúlt években több száz milliós befektetéssel modernizálták a termelést, miközben a prémium minőség fenntartása érdekében, a Géniusz márka portfoliójának újredefiniálása mellett az új ültetvények jövőre tervezett telepítése is komoly kiadással jár.

„A borászatban mindig rendkívül hosszú megtérüléssel kell számolni, ami a mostani, inflációs környezetben, a munkaerő költségeinek megnövekedése mellett, hatványozottan igaz. A kisebb borászatok számára az is versenyhátrány, hogy a termékeik nehezen tudnak a boltok és a kiskereskedelmi láncok polcaira kerülni. Ráadásul a kereskedők az átadási árak csökkentését várják el akkor, amikor a borászatoknak éppen az áremelés segíthetne a nyereségesség fenntartásához” – fejti ki a pincészet tulajdonosa.

Aki elmondta: a kihívásokat növeli, hogy miközben a borászatoknak a jövő kihívását a megváltozó éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás jelenti, az már most égető gond, hogy Magyarországon is idősödik a bort fogyasztók köre és a fiatalokat máig nem sikerült eredményesen megszólítani, ami a fogyasztás további drámai csökkenését vetíti előre.

„Amíg ötven éve még 30-35 liter volt az egy főre eső átlagos magyar borfogyasztás, ma már ennek a felét sem sikerül értékesíteni: a legutóbbi adatok alapján 14-15 literre esett vissza a fogyasztás. Ezért is üdvözlendő, hogy a kormány komoly figyelmet szentel és komoly forrásokat fordít a bormarketingre, miközben a reprezentációs adó mostani eltörlése is komoly lehetőséget jelent azoknak a borászatoknak, akik ezt a lehetőséget jól tudják kihasználni” – elemez Somogyi Ferenc.

A cégvezető, a Géniusz borok értékesítése kapcsán úgy látja, hogy a céges vásárlók felismerték azt, hogy milyen nagy előnyt jelent számukra az ajándékozásnál az, hogy közvetlenül a termelőktől vásárolva most gyakorlatilag 33,04 százalékkal kevesebbe kerül a bor. Hivatalosan a reprezentációs célokra közvetlenül a borászati üzemengedélyestől, palackozott kiszerelésben vásárolt, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék.

Somogyi Ferenc szerint a rendelettel a költségvetés, a borászatok és a céges vásárlók is jól járnak, miközben a közvetlen értékesítés lehetősége akár új, hosszútávú vevői kapcsolatok kialakulását is elősegítheti.

