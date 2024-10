A Wizz Air a földön is díjat nyert

Szakmai díjat nyert a Wizz Air egyetemistáknak szóló gyakornoki programja. A WIZZ Management Trainee Programja a Zynternship Awards szakmai zsűri döntése alapján arany minősítést kapott.

A Wizz Air egyedülálló lehetőséget kínál az egyetemi tanulmányaik utolsó 1-2 évében járó, angolul jól beszélő, a repülés iránt érdeklődő fiatal tehetségeknek, hogy közelebbről is megismerhessék a légiközlekedés világát.

A gyakornoki program rotációs rendszerben zajlik: a diákok a légitársaság működésének több szegmensébe is betekinthetnek a légitársaság járatainak ütemezésétől az üzemanyag-felhasználás optimalizálásáig. A tanulók az onboarding elvégzése után több ezer e-learning anyaghoz férhetnek hozzá, és a részlegspecifikus, a tanulmányi rendjükhöz időben is igazodó program során olyan készségeket is fejleszthetnek, mint a projektmenedzsment, a vezetői készségek, a kommunikáció vagy a problémamegoldás. Emellett további értékes ismereteket szerezhetnek még a vállalat működéséről, az iparági trendekről és a legújabb technológiákról.

A Wizz Air célja, hogy a Z generáció számára vonzó munkahelyet teremtsen és valódi munkalehetőséget kínáljon, amelyet az is bizonyít, hogy a legutóbbi kampányidőszakban a légitársaság 13 különböző szakterületet érintő gyakornoki programjára több mint ezren jelentkeztek. A programot elvégző diákok pedig mintegy 90 százaléka azóta teljes munkaidős állást kapott a Wizz Airnél, sőt, többen már magasabb szintű pozícióba is léptek.

A Wizz Air januártól induló Management Trainee Programjára itt lehet jelentkezni: Aviation Graduate, Trainee & Internship Jobs | Wizz Air