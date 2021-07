Minden út az Amazonhoz vezet. Dávid nem győzte le Góliátot

A világ legnagyobb online áruháza, az Amazon egyik amerikai raktárában szakszervezetet akartak alapítani a dolgozók. A küzdelem megmozgatta az államok teljes politikai életet. A munkavállalók többsége végül a szakszervezet ellen szavazott.

Dávid Góliát ellen

A bibliai példával emlegették az eseményt visszatérően, miután tavaly nyáron az Amazon egyik alabamai logisztikai központjában dolgozó 6.000 ember közül néhány elhatározta, hogy szakszervezetet alapít.

Jeff Bezos éppen most jelentette be, hogy turistaként három hét múlva indul az űrbe és Wally Funk lesz a “tiszteletbeli vendége” a Nyugat-Texasból induló űrkiránduláson.

A Dávid Góliát ellen felemlegetése, az összehasonlítás nem túlzó. Az USA egyik legkonzervatívabb államában indították a harcot, ahol a munkavállalókat alig illetik meg jogok. Az ellenfél pedig a világ legnagyobb online áruháza, az Amazon és közvetve, a tulajdonos, Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere volt. Egy szakszervezet alapítása Európában a munkavállalók alapvető kollektív jogai közé tartozik. Az Amazonnál kvázi elérhetetlen cél. Az 1,3 millió embert foglalkoztató óriás egyetlen amerikai telephelyén sincs munkavállalói érdekképviselet.

A csata elveszett, de a háború nem ért véget

A Szent Földdel ellentétben az alabamai Bessemerben Dávid nem tudta legyőzni Góliátot. Az április elején tartott szavazáson az 5.805 alkalmazottból 783 szavazott a szakszervezet alapítására, 1.798 ellene volt, 3.224 távol maradt az urnától.

A munkavállaók harcát segítő amerikai szakszervezeti szövetség, az 1937-ben alapított RWDSU bírósághoz fordult, mondván, a menedzsment megakadályozta a demokratikus választást. Így például magas végikielégítést kínáltak azoknak, akik igennek akartak szavazni, de hajlandók voltak a szavazás előtt kilépni. 250 sori munkás élt az ajánlattal. A menedzsment a választás előtt kötelező információs gyűléseket szervezett, ahol a szakszervezet képviselői nem szólalhattak fel. Március óta a Kongresszus előtt van egy törvényjavaslat, amely megtiltaná a hasonló rendezvényeket. A szavazás előtti héten pedig a vezetés meglebegtette, hogy az igenek győzelme esetén bezárják a telephelyet. Rossz ómen a tovább küzdő szakszervezetnek, hogy az eddig egyetlen hasonló kísérlet az Amazonnál 2014-ben a keleti parti Delawerben elbukott.

Akadályok sokasága

Az USA-ban a munkahelyi szakszervezet alapítása valóságos kálvária. Bessemerben 2020 augusztusában a logisztikai központ egyik raktárosa, Darryl Richardson tájékoztatta a menedzsmentet, hogy RWDSU érdekképviseletet akar alapítani. Ez után 30 napja volt igazolni a Munkaügyi Hivatal (NLRB) felé, hogy kollégái legalább 30 százaléka támogatja a tervet. Az aláírások összegyűjtését követően az NLRB engedélyezte az ügydöntő szavazást. A szakszervezet akkor jöhetett volna létre, ha áprilisiban a dolgozók többsége igennel voksolt volna.

az USA-ban a magánszférában dolgozók mindössze 6,3 százaléka szakszervezeti

A más Amazon telephelyeken dolgozóknak az arizonai siker se segített volna. Az amerikai jog szerint telephelyenként külön kell lefolytatni az eljárását, ami egy sok száz egységgel rendelkező, folyamatosan egységeket nyitó és bezáró gyorsétteremláncnál, divatmárkánál vagy logisztikai cégnél soha véget nem érő harcot jelent. Ez az oka, hogy az USA-ban a magánszférában dolgozók mindössze 6,3 százaléka szakszervezeti tag, míg például Németországban 22 százalék az arányuk.

Netes és munkaerőpiaci óriás

Az Amazonnak 110 logisztikai központja van és további 33 építése folyik. 1,3 millió dolgozójával a piacvezető szuperáruházlánc, a Walmart után az USA második legnagyobb privát munkaadója. A világjárvány hatására robbanás szerűen bővülő internetes kereskedelem okán, tavaly óta dinamikusan bővül az Amazonnál dolgozók száma. Munkaerő utánpótlás bőven van. A krízis hatására tavaly rekordot döntött a munkanélküliség.

Az Amazonnak olyan fontos szereplő a munkaerőpiacon, hogy közgazdászok a telephelyek fajtái szerint kategorizálják az amerikai városokat. A piramis csúcsán az igazgatási centrumoknak otthont adók állnak jól fizető, kvalifikált állások ezreivel képzett munkavállalónak, például Seattle, Boston és Washington. A másodikba településcsoportban a logisztikai centrumok működnek. Sok tízezer embernek ad megélhetést, de a munkakörülmények rosszak, a fizetések pedig alacsonyok. Igazán rosszul a legnagyobb csoportot alkotó tipikus amerikai kisvárosok járnak: az Amazon tönkre tette a kiskereskedelmet, de munkahelyeket nem teremtett. Legfeljebb futárként lehet elhelyezkedni a netes óriásnál.

Áldás vagy átok?

A 30 ezres Bessemer tehát a szerencsésebb települések közé tartozik. A ’90-es évek elején történt bezárásáig a Pullman Company vasúti kocsi üzemén nyugodott a település gazdasága. Az elmúlt 30 évet a munkanélküliség, elvándorlás és elszegényedés határozta meg. Ezért a helyi sajtó, az önkormányzati politikusok és a lakosság ünnepelte az Amazont, amikor 2018-ban letette a logisztikai centruma alapkövét.

A rossz munkakörülmények és az amerikai átlaghoz mért alacsonyok bérek ellenére a dolgozók többsége nem panaszkodik. Senki sem keres kevesebben óránként 15,30 dollárnál, ami az alabamai minimálbér kétszerese. Aki panaszkodik, leginkább a munkaidő miatt teszi: a pihenőidő arra sem elég, hogy elmenjenek a mosdóba, átlagos a 12 órás a munkanap, gyakran kell spontán túlórázni, munka közbe pedig számítógép ellenőrzi a gyorsaságot.

Versengés a kizsákmányolóért

A netes óriás a Bessemerhez hasonló településeket preferálja. Ahol tartósan magas a munkanélküliség, az emberek rossz feltételek mellett is sorba állnak a munkáért. A városok vezetői nem győznek egymásra licitálni az adókedvezményekkel, hogy magukhoz csábítsák a 2020-ban 386 milliárd USD bevételt elért Amazont.

„Városunknak attraktív adókulcsokkal, jól képzett munkaerővel és mérsékelt megélhetési költségekkel nyerni meg az Amazont” – mondta Bessemer polgármester, Kenneth Gulley az alapkő letételekor. Szavait az eufória ellenélre is sokan kritizálták. Mondván, a mérsékelt megélhetési költségek nem jelentenek mást, minthogy az Amazon alacsony béreket kínálhat. A februárban tartott évértékelő beszédében örömét fejezte ki az Amazon jelenete miatt. A szakszervezet ügyében nem foglalt állást a demokrata politikus.

Rossz a hírük

A szakszervezetek nem népszerűek és jogilag is nehéz helyzetben vannak az USA déli részén. Alabama a 27 állam egyike, ahol a tagdíjat nem szabad levonni a fizetésből. A szakszervezetek az önkéntes befizetésekre vannak utalva. Kevés a szakszervezet és rossz anyagi helyzetben vannak. Az elmúlt évtizedekben épp a kevés dolgozói érdekképviseletnek, a munkaadó barát jogalkotás és alacsony adóterheknek köszönhetően települt számos termelő üzem a déli államokban. Főleg japán és német autógyártók, valamint beszállítóik helyezték át a termelést északról. Alabamában működik az egyetlen üzemi tanács nélkül Mercedes gyár a világon!

Kéretlen támogatók

Annak ellenére, hogy Alabama vezetése keveset törődik a munkavállalói jogokkal, a legfőbb kárvallottjai, az alsó középosztály, a többségében feketék, Az aktivisták nem akarják pártpolitikai síkra terelni a munkavállalói küzdelmet. Martin Luther King és a polgárjogi mozgalom folytatóiként állítja be magukat.

A 2020-as szavazás előtti hetekben egymás után érkeztek az országosan ismert politikusok Bessemerbe. Joe Biden pedig videóüzenetben biztosította támogatásáról az aktivistákat! Hasonlóra Roosevelt elnöksége óta nem volt példa.

A kampányba a művészvilág is bekapcsolódott. A világhírű rapper, Killer Mike ’rabszolgatartó földesúrnak’ nevezte Jeff Bezost, az Amazon vezetőjét. Sportolók és értelmiségiek is száz számra fejezték ki szimpátiájukat a közösségi oldalakon és a videómegosztókra feltett üzeneteikben.

A dolgozók nem kérnek a szakszervezetből

A prominens támogatók elterelték a figyelmet arról, hogy a dolgozók többsége szkeptikus maradt a szakszervezetet illetően: „Tagdíj címén el akarják venni a fizetésünk egy részét.” „Nem ismerem a szakszervezeteket, sosem volt még velük dolgom.” „Ott se jobbak a munkakörülmények, ahol szakszervezet működik.” – hangzanak az ellenérvek.

A szakszervezetek dolgát nehezíti a nagy fluktuáció: Miért kockáztassa az állását, aki csak átmenetnek, de addig a túlélést garantálónak tartja azt? De a jövőt hosszabb távon az Amazonnál elképzelők többsége sem akarja reszkírozni a biztos állást, a minimálbért jóval meghaladó fizetést és az egészségbiztosítást a szakszervezeti aktivisták képlékeny ígéreteiért.

Minden út az Amazonhoz vezet

A szociális médiában bojkottra is felhívtak az Amazon ellen. A részvétel azonban önámítás: az is az Amazont támogatja, aki a konkurens e-Bay-nél vásárol, hisz az Amazon bonyolítja a logisztikáját. A Google és a Netflix felhasználói is Jeff Bezos cégét gazdagítják, ugyanis külső szerverüket az Amazon üzemelteti, ahogy a szakszervezeti aktivisták online konferenciáihoz használt Zoomét is…

Petrus Szabolcs