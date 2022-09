Amerikai pénzügyminiszter: az USA erősebb, mint a Covid előtt, de az infláció fenyegető

Joe Biden elnök programja erősebbé tette az amerikai gazdaságot, mint amilyen a Covid-járvány előtt volt, de további munkára van szükség a nyereségek védelmében, különösen az infláció kezelése révén – jelentette ki Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter.

A novemberi kongresszusi választások előtt Detroitba utazó Yellen, aki a közelmúltban elért jogalkotási eredmények – köztük a félvezetőkbe, a kutatásba, az egészségügybe, a zöld energiába és az infrastruktúrába történő több százmilliárd dolláros beruházások – hatását kívánta ismertetni, a Reuters tudósítása szerint azt mondta, hogy az infláció elleni küzdelem még mindig a kormányzat “legfőbb gazdasági prioritása“.

“A tervünk bevált” – mondta Yellen egy kampányízű beszédben, amely a munkahelyteremtést és a gazdasági egyenlőség javulását sorolta fel a Ford elektromos járműgyárában, a Detroit melletti Dearbornban. “Bármely hagyományos mérőszám alapján a modern történelem egyik leggyorsabb gazdasági fellendülését éltük meg” – jelentette ki.

Elmondta, hogy a nemrég elfogadott CHIPS-törvény, az inflációcsökkentő törvény és a tavalyi infrastrukturális csomag bővíti az amerikai gazdaság termelési kapacitását, és “elérhető közelségbe” hozza Biden célját, hogy 2030-ra a 2005-ös szinthez képest felére csökkenjen az USA szén-dioxid-kibocsátása, részben az észak-amerikai gyártású elektromos járművek, például a Ford Dearbornban készülő F-150 Lightning pickupjának adókedvezményei miatt.

“A legközvetlenebb kihívás az, hogy visszatérjünk a stabil árak környezetébe anélkül, hogy feláldoznánk az elmúlt két év gazdasági nyereségét”

– mondta Yellen, hozzátéve, hogy a Federal Reserve elsődleges felelőssége az infláció megszelídítése. “A hosszú távú gazdasági stabilitásunk biztosítása érdekében szilárd alapokon kell tartanunk államháztartásunkat” – tette hozzá.

Adózási és kiadási tervek

Yellen elmondta, hogy a kormányzat továbbra is további adóemeléseket fog szorgalmazni a nagyvállalatokra kivetett új, 15%-os minimumadón túl, valamint a legutóbbi törvényhozásból kimaradt globális adóreform-megállapodás végrehajtását.

“Ez magában foglalja a kiskapuk bezárását, valamint a nagy jövedelműek és a vállalatok adókulcsának a történelmi normákhoz való visszaállítását” – mondta, jelezve, hogy a kormányzat továbbra is vissza akarja fordítani a 2017-es adócsökkentéseket, amelyeket Donald Trump korábbi elnök és republikánus társai hoztak – ezt a törekvést a demokraták vékony többsége hiúsította meg a kongresszusban.

Yellen azt is elmondta, hogy a kormányzat továbbra is törekedni fog a gyermekgondozás finanszírozásának növelésére, hogy több nőt vonzzon be a munkaerőpiacra, ami egy másik kezdeményezés, amelyhez a demokratáknak több helyet kellene nyerniük a kongresszusban.

Biden pártja megpróbálja megtartani az irányítást a Kongresszus felett novemberben, és Yellen beszéde Detroitban, az amerikai autóipar szülőhelyén egy egyhónapos, a gazdaság javulását hirdető körút része.

Yellen beszédeiben nem említette Biden rendeletét, amely szerint a legfeljebb 125 ezer dollárt kereső magánszemélyek, illetve egy házaspár esetében 250 ezer dollárt kereső személyek számára legfeljebb 20 ezer dollár diákhitel-tartozást engednének el. A terv válasz a demokraták baloldali progresszív pártjának adósságkönnyítési igényeire, de bírálatokat váltott ki, mivel egyes jómódúaknak nyújt segítséget, potenciálisan fokozza az inflációt és több százmilliárd dollárnyi új adósságot okoz.

Yellen szerint a zöld energiára, a technológiára és az infrastruktúrára vonatkozó beruházási tervek szélesebb körben fogják a beruházásokat az Egyesült Államok egészére áthelyezni, nem csak a virágzó tengerparti városokba.

A pénzügyminisztérium vezetője korábban “modern kínálati oldali közgazdaságtan“-nak nevezte Biden gazdasági programját, beleértve a gyermekgondozásra és oktatásra fordított több kiadásra vonatkozó korábbi, meg nem valósult terveket.

A kifejezéssel ellentétben, amely az 1980-as években vált népszerűvé a Reagan-kormányzat adócsökkentésekre és deregulációra összpontosító, a termelő beruházások ösztönzésére irányuló törekvéseinek leírására, Yellen úgy érvelt, hogy Biden változata a beruházások széles körére összpontosít majd, hogy a termelékenységet több “ágazatban, emberben és helyen” növelje.

“Tudjuk, hogy a gazdasági lehetőségek aránytalanul nagy része a tengerparti nagyvárosokban koncentrálódott. A Biden-kormányzat gazdasági tervében szereplő beruházások máris elkezdték megváltoztatni ezt a dinamikát” – mondta Yellen.