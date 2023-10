Az Air France a francia stílus nagykövete

Az Air France a világ egyik legnagyobb légitársasága, a SkyTeam globális légitársasági szövetség egyik alapító és meghatározó tagja. A 90 éves légitársaság Magyarország iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy már a kezdetek óta, 1933-tól repülnek gépei Budapestre. McPartlin-Kiss Ildikó, az Air France-KLM Magyarország régióvezetője kiemeli: az Air France ma már heti 18 járatot üzemeltet Budapest és Párizs-Charles de Gaulle között.

Mit jelent az Air France számára az, hogy 90 éves múltra tekinthet vissza?

Természetesen büszkeséget. Már csak azért is, mert az Air France a francia stílus, elegancia, gasztronómia nagykövete volt a világban és az is marad. Ezek olyan rendkívüli értékek, amelyre kevés légitársaság fókuszál, így egyediséget jelent a mai légiközlekedés világában. És természetesen felelősséget, hogy utasaink mindig ennek megfelelő élményben részesüljenek.

Melyek voltak a légitársaság történelmének legmeghatározóbb pillanatai?

A vállalatot 1933. október 30-án alapították az Air Orient, az Air Union, a Compagnie Générale Aéropostale, a Compagnie Internationale de Navigation Aérienne (CIDNA) és a Société Générale de Transport Aérien (SGTA) egyesülésével. Azóta Franciaország „zászlóvivő” légitársasága vagyunk, hiszen a francia zászló mindig is ott volt a repülőgépeinken. Visszatekintve az első légiutaskísérők felvétele 1946-ban szintén mérföldkőnek számít, hiszen a francia stílus az egyenruhájukon is megjelent. Ugyanebben az időszakban az Air France üzemeltette a világ legnagyobb repülőgép flottáját, ami ekkor 130 gépből állt. A légiközlekedés korszakában meghatározó pont a Jet korszak, amelyet a de Havilland Comet hozott el, ezzel a típussal lépett be ebbe a korba az Air France korán, 1953-ban.

Nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy egyike lehettünk a Concorde üzemeltetőinek, a szuperszonikus repülés 1976 és 2003 között volt elérhető, ez idő alatt az Air France folyamatosan üzemeltette ezeket a ma is ikonikus gépeket.

Az utolsó, és egyben meghatározó lépés a KLM-mel való egyesülés és a ma ismert Air France-KLM Csoport létrejötte 2003 szeptemberében.

A légiközlekedés meghatározói ma a globális légiszövetségek: az Air France a Skyteam egyik vezető tagja. Milyen előnyökkel jár ez az utasok számára?

Bár utolsóként, 2000 júniusában jött létre, 600 milliós utasforgalma alapján a második legerősebb légiszövetségről van szó, amelynek az Air France alapító tagja. A szövetségben jelenleg 19 légitársaság van, amelyek földrajzilag jól elkülönülnek egymástól, így a teljes világot le tudjuk fedni. Ez a legnagyobb előny az utasok számára, hiszen egyetlen foglalási folyamat során láthatják a légiszövetségi partnerünk minden elérhető járatát, így kényelmesen megoldható nem csak a jegyvásárlás és a menetrend áttekintése, összeállítása, de a csatlakozások is biztosítottak.

Milyen eredményeket ért el az Air France a Covid után?

A járvány rendkívüli, soha nem látott mértékben sújtotta a légiközlekedést, a kilábalás ezért több évbe telik majd. Az utasok részléről azonban a járvány után felfokozott igény mutatkozott a repülés iránt: a karanténok, utazási korlátozások feloldásával mindenki repülni akart. Ezt a folyamatot a háború és az infláció sem tudta nagy mértékben visszavetni. Az Air France-KLM Csoport utasforgalma az első félévben 36 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest és megközelítette a 20 milliót és év végére várhatóan megközelítjük a járvány előtt felkínált kapacitást. Mivel az év első felében még a járvány éreztette hatását a hosszútávú járatok piacán, ezért jövőre nagyarányú utasforgalom-növekedéssel lehet számolni.

Mit jelent az Air France számára a fenntarthatóság?

Röviden fogalmazva: a jövőnket. Beláttuk, hogy a saját jövőnket éljük fel, ha nem cselekszünk. Ezért három pillérből álló stratégiát alkottunk, hogy 2030-ra elérjük a 30 százalékos emissziócsökkenést a 2019-es szinthez képest. Elsősorban jelentős összeget, több milliárd eurót fordítunk új repülőgépek vásárlására, a közelmúltban jelentettük be 50 darab Airbus A350-es, valamint az év első felében 100 darab A320neo típuscsaládba tartozó gép vételét. Ezek a típusok 20 százalékkal kevesebb károsanyagot bocsátanak ki, mint a korábbiak, és emellett 50 aszázalékkal halkabbak. Fontos lépés még, hogy egyre több fenntartható forrásból származó kerozint vásárolunk és ösztönözzük a gyártási kapacitások növelését. Ez az üzemanyag teljes életciklusra vetítve akár 90 százalékkal csökkentheti az emissziót. A harmadik fontos lépes a saját működésünk, a járatok üzemeltetésének hatékonyabbá tétele. Fontos azonban leszögezni, hogy ezeket a célokat az iparág csak összefogással lesz képes elérni.

Hogyan alakult az elmúlt évtizedekben az Air France magyarországi jelenléte? Mit kínál most a légitársaság Budapestről?

Az Air France 1933 óta van jelen Magyarországon, amikor az AF471-es járatunk Párizsból Strasbourgon, Nürnberg, Prága és Bécs érintésével érkezett Budapestre, majd Belgrádba és Bukarestbe repült tovább. A Párizs-Orly és Budapest közötti menetrend szerinti járat 1967-ben indult, a társaság Caravelle gépei hetente kétszer közlekedtek ezen az útvonalon.

Jelenleg heti 18 járatot üzemeltetünk Budapest és Párizs-Charles de Gaulle között. A KLM-mel közösen összesen hetente 51 alkalommal érhető el Párizs, vagy Amszterdam, ahonnan a világ 120 ország 300 célállomása érhető el hetente több mint 200 járaton.

Érsek M. Zoltán