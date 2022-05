Az Alitalia hosszú haldokolása és az ITA Airways nehéz születése

A sokáig a csőd szélén táncoló Alitalia a Covid-járványt az állami mentőmellények ellenére sem élte túl. Az olasz kormány 2021-ben új nemzeti légitársaság alapított. Az ITA most privatizáció előtt áll. A Lufthansa és egy befektetési alap ajánlatott tett, egy további érdeklődik. Ha az eladás nem sikerül, az ITA az Alitalia sorsára juthat.

Ugyanaz, mégis más

Az ITA Airways az alapításakor 1 euróért vette meg az Alitalia flottáját, leszállási jogait az itáliai reptereken, valamint szoftvereit és adatbázisait. A csomag magában foglalta a repülőgéplízing- és beszállítói szerződéseket, valamint a 10.500 Alitalia-dolgozó többségének átvételét, igaz, új munkaszerződéssekkel.

A piaci versenyt felügyelő EU megtiltotta a jogfolytonosságot, ezért a nagy múltú előd nevéért és weblapja címéért valós összeget, 90 millió eurót kellett fizetnie az új légitársaságnak. Nem lett az ITA része az Alitalia földi kiszolgáló cége (amit a Swissport vett meg), a karbantartó vállalata (önálló lett), a szardíniai regionális légitársasága (amit a spanyol fapados, a Volotea vett meg), valamint az Alitalia önálló cégként működő törzsutas programja. Sőt a már értkesített jegyeit sem vette át az ITA.

„A 90 millió + 1 euró is sok volt. A csomag értéke negatív” – véli a vezető olasz napilap, a Corriere della sera számára nyilatkozó légiközlekedési professzor, Giovanni Fiori. A lízingszerződéseket előnytelennek tartja, a leszállási jogokat a Fiumicinón pedig értéktelennek. A római reptér kapacitásának nagy része az Alitalia eltűnésével felszabadult és egyébként sincs slot-hiány – magyarázza. Csak a Linate, Milánó városi repterének slotjait tartja értékesnek, és elsősorban ezzel magyarázza a Lufthansa vételi ajánlatát.

Érdeklődőből nincs hiány

A céget alapító olasz gazdasági minisztérium a kezdetektől magánosítani akarja az ITA-t, amire az uniós jog is kötelezi. Az április elején indult eljárásban eddig két ajánlat érkezett: az Air France-KLM-ben is részesedéssel rendelkező befektetési alapé, a Certaresé és a Lufthansáé az MSC-vel, a genovai központú, de Svájcban bejegyzett tengerhajózási céggel közösen. Piaci pletykán szerint 1-1,5 milliárd eurót kínálnak. Fiori szerint ez nem mond ellen annak, hogy az ITA Alitaliától átvett vagyontárgyai értéktelenek. „Egy új, kintlévőségek nélküli társaságban, amely születése körülményeinél fogva piacvezető Itáliában, van fantázia” – magyarázza.

Az olasz állam mégis rá fog fizetni. A nemzeti légitársaság évtizedek óta sokba kerül. Az Alitalia sok milliárdnyi támogatást és hitelt, az ITA pedig tavalyi megalakulásakor 400 millió euró indulótőkét, majd 2021-re 720 millió, 2022-re pedig 250 millió működési támogatást kapott.

Az idő sürget

Hiába az összesen 1,37 milliárdos dotáció másfél év alatt, sikertelen privatizáció esetén az ITA csődbe fog kerülni a sok bizonytalanságot hozó ősz során: új járvány, elszabaduló kerozinárak és az energiaszűkösség miatti légiutazási korlátozások. A gazdasági minisztérium az ITA 2022-es működési támogatását 85 százalékkal alacsonyabb kerozinár mellett kalkulálta. A tárca Corrierének név nélkül megszólaló illetékese szerint ősztől a Covid és az energetikai korlátozások is nélkül is 3-4 millió euró lesz az ITA napi működési vesztesége, az év végéig pedig 750 millió a cashflow igénye. „Ha a mostani privatizáció sikertelen, ősszel, rosszabb piaci viszonyok között, szinte biztos nem lesz vevő” – osztja meg a minisztérium félelmeit.

Sokak szerint hiba egy nemzeti légitársaságra pénzt költeni. Az olasz piac olyan fontos és nagy, hogy a magánszereplők néhány hét alatt betöltenék a piaci űrt. Azonban a Covid után gyökeresen átalakuló turizmusban, ami az olasz GDP 15 százalékát adja, nélkülözhetetlen egy kormányzati idegenforgalmi stratégia, ami nemzeti légitársaság nélkül nem lehet teljes – hangzik az ellenvélemény.

Lufthansa-MSC vs. Air France-KLM

John Strickland, a brit agytröszt, a JLS Consulting igazgatója szerint az ITA jövője a Lufthansa-MSC szövetségben a legbiztosabb. „Hiába a pénz és az elhatározások, a politika képtelen volt az Alitalia megmentésére. Miért tudná utódját felszálló pályára állítani?” – teszi fel a kötői kérdést a Corrierében. Szerinte a Lufthansa a kontinens legnagyobb és egyik legsikeresebb légitársaságaként kész stratégiával és kompetens szakemberekkel készül az ITA átvételére.

Strickland szkeptikusabb az Air France-KLM-ben és a Deltában is érdekelt Certares ajánlatát illetően. Elméletben, tulajdonosi átfedéssel a Deltán keresztül terjeszkedhetne az amerikai piacon, európai desztinációit pedig összefésülhetné az Air France-KLM-mel. De a gyakorlatban a francia-holland-duó 2019-es 25 százalékos részesedésszerzése az Alitaliában nem váltotta be a reményeket. „Ahogy az Alitalia nem találta meg a helyét a már jól összeforrott Air France-KLM-szövetségben, úgy várhatóan az ITA is fölösleges harmadik lenne” – prognosztizálja Strickland.

Az ITA lehet az első hosszú távú fapados

Egy másik amerikai befektetési alap, az Indigo Partners is érdeklődik, de még nem nyújtott be pályázatot. A Wizz Air mellett féltucatnyi légitársaságban rendelkezik számottevő részesedéssel az amerikai kontinensen. Kivétel nélkül sikeresek, de szinte mind fapados. Strickland, a brit agytröszt igazgatója szerint a fapados modell konfliktushoz vezetne az ITA-t nemzeti légitársaságként kezelő olasz kormánnyal és az állam dotálta Alitalia nagyvonalú juttatásaihoz szokott dolgozókkal is.

A svájci elemzőcég, a Raymond James & Associati légiközlekedési szakértője, Savanthi Syth biztos benne, hogy az Indigo a low cost egy új irányába vinné az ITA-t: a világ első hosszú távú desztinációkat kínáló fapados társasága lenne. Ezt kiegészítendő Európában a WizzAirrel együttműködve alakítaná át az ITA hálózatát a közös tulajdonos. „Ez teljes stratégia- és nagyrészt utazóközönség-váltás lenne” – hívja fel a figyelmet a további kockázatokra.

A privatizációnak nincs alternatívája

„Az ITA egyedül nem lesz érdemi piaci szereplő Itálián kívül. Ahogy az Alitalia, úgy az új társaság is a túlérésért fog küzdeni és az állam zsebén fog lógni” – vázolja fel a sikertelen privatizáció következményét Strickland. Európában az olcsó fapadosokkal, a hosszú távú desztinációkon pedig a szoros együttműködéseknek köszönhetően rengeteg desztinációt és jó átszállási kapcsolatokat kínáló tökerős óriásokkal kellene versenyeznie. „Hiába a tagja az ITA és az Air France-KLM is a SkyTeam szövetségnek, ha a francia-holland-duó nem szerez érdekeltséget az olasz társaságban, konkurensként fog rá tekinteni. A német Lufthansa és az olasz MSC most induló együttműködése pedig előrevetíti, hogy terjeszkedni akarnak az olasz légiközlekedésben. Ha nem az ITA-val, akkor a rovására” – vázolja fel Syth a szintén borús kilátásait a magánosítás elmaradása esetére.

Petrus Szabolcs