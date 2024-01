Az ázsiaiak tarolnak az autóipari szabadalmakban. A magyar KKV-ék segítségre számíthatnak

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) IP Hősök nevű kampánysorozatának legújabb állomása az autóipari kkv-knak nyújt segítséget a szellemitulajdon-védelemben. Az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala (USPTO) rangsora szerint 2022-ben világszinten összesen 323 018 szabadalom született, vagyis 1 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. Ezek közül minden negyedik szabadalom a villamosításhoz köthető, nyersanyagtól kezdve a járművekig, és minden hetedik az automatizálással és a közlekedésbiztonsággal áll összefüggésben. Ez azt mutatja, hogy az autóipar az egyik legfontosabb terület az oltalomszerzésben.

Az autóiparban az innováció alkalmazása és védelme egyre fontosabb szerepet tölt be. Egy-egy új találmány vagy annak továbbfejlesztése számtalan lehetőséget jelent oltalomszerzésre is, kezdve az elektromos és vezető nélküli járművektől a radaron át az optikai érzekelőkig. Ez egyben azt is jelenti, hogy nemcsak a hagyományos autóipari beszállítók, hanem az autóipar számára releváns vállalatok, mint például a navigációs szoftvergyártók és az ipari formatervezők is potenciális résztvevői az oltalomszerzésnek.

Világszinten az első három autóipari vállalat szabadalomszerzésben a Toyota, a Hyundai és a Honda. A Toyota 3056 szabadalmának közel fele az új mobilitási technológiákra vonatkozott, egynegyede a közlekedés villamosításához kötődött, míg minden hetedik (14 százalék) az automatizálást, a közlekedés biztonságát érintette. Ezzel 11 százalékkal több IP-t szerzett, mint 2021-ben.

Magyarország is egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi autóiparban, ugyanis hazánkban a világ számos autóipari cégének fejlesztenek alkatrészeket. A mesterséges intelligencia térnyerése és ezzel együtt az önvezető járművekhez köthető szabadalmak száma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt évtizedben. A technológiák közül a sávelhagyás, a sávdetektálás, az adaptív távolságtartó automatika (ACC), a kormányrendszerek, a parkolási funkciók és a multimédiás eszközök fejlesztésében is részt vesznek, valamint az autóipari formatervezés szintén kiemelkedő hazai viszonylatban.

Az autóiparban a szabadalom jogi eszközként egy találmány védelmét szolgálja, és tulajdonosa meghatározott ideig (maximum 20 évig) kizárólagos jogokat kap annak gyártására, értékesítésére vagy használatára, legyen az egy új navigációs eszköz vagy közlekedésbiztonsági megoldás. Ezáltal mások nem tudják engedély nélkül használni, gyártani vagy értékesíteni a szabadalmaztatott találmányt. Az iparág a formatervezési- és használatiminta-oltalom, valamint a védjegy megszerzésében is kiemelkedő terület.

Az autóiparban az oltalmakat általában az új technológiák, például a motorkonstrukciók, az erőátviteli rendszerek és a biztonsági funkciók védelmére, logó és márkanév megjelenésére, illetve a dizájn levédésére használják.

Formatervezésiminta-oltalommal a külső jellegzetességeket, mint formát, színeket és alakot lehet védeni. A védjegyoltalom jól alkalmazható az egyedi elnevezések és ábrák, például a már említett márka és logó esetében. Egy már meglévő találmány továbbfejlesztése, valamilyen innovatív megoldással való újítása esetén a használatiminta-oltalom segíti a vállalkozást. A márkaépítés különösen fontos egy autóipari vállalkozás életében, hiszen, ha a márka ismert a piacon, akkor kedvezőbben lehet értékesíteni. Az oltalom megléte piaci előnyt, vonzó befektetési lehetőséget, jogvédelmet és bevételi forrást jelent a vállalkozás számára. Mindemellett az üzleti titkok és szerzői jogok is kiemelten fontos szerepet játszanak.

Az IP Hősök autóipari kampányához nagykövetként csatlakozott a GreenGo is, mint sikeres magyar startup. Logójuk 2016 júniusa óta áll védjegyoltalom alatt, ezzel egyértelműen beazonosíthatóvá téve a carsharing szolgáltatót. A GreenGo esete jól szemlélteti az oltalomszerzés fontosságát, hiszen innovációjának védelme mellett egyedülálló piaci pozíciót is kialakított a kizárólag elektromos flottával és az egyedi fejlesztésű szoftverkörnyezettel.

Az SZTNH IP Hősök kampányai segítik a kisvállalkozásokat a szellemi tulajdon védelemében. Színes és informatív ábrákkal mutatják be a különböző típusú oltalmakat és az oltalomszerzés menetét. Az innováció védelme kiemelten fontos szerepet játszik egy vállalkozás sikerességében, hiszen számos előnye van az oltalomszerzésnek. Többek között jogi és gazdasági hasznot jelent a versenytársakkal szemben, ugyanis az IP-vel védett termék vagy szolgáltatás haszonélvezője kizárólag a feltalálója és-vagy tulajdonosa. A márka védelme, annak megerősítése és a vállalat hitelessége szempontjából is lényeges az oltalom megléte.

További információ: ipmindenkinek.hu