Az EU a szén-dioxid-kereskedelmet kiterjeszti, az USA és Kína is beszáll a klímavédelembe

Az EU az épületekre és a közlekedésre is kiterjeszti a jövőben a szén-dioxid-kibocsátás kereskedelmi rendszerét, Kína és USA is klímavédelmi önkorlátozásokat jelentette be az amerikai kormány által szervezett klímavédelmi csúcstalálkozón.

Szénfelhasználása csökkentésébe kezd Kína a 2026 és 2030 közötti időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése érdekében – közölte a kínai elnök avirtuális klímacsúcson. Hszi Csin-ping kijelentette, hogy országa kész együttműködni az Egyesült Államokkal a klímaváltozás elleni küzdelemben. Leszögezte, hogy kormánya tartani fogja magát ahhoz a célkitűzéshez, hogy 2060-ra karbonsemlegessé teszik Kína gazdaságát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóüzenetében hangsúlyozta, hogy az EU júniusban kezdi meg szén-dioxid piacának átalakítását a gazdasági ágazatok zöldebbé tételének érdekében.

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) célja az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, és a klímaváltozás megfékezése. Az ETS meghatároz egy szén-dioxid-kibocsátási küszöböt, és e a határérték felett, a vállalatok csak szén-dioxid kvóták vásárlásával szennyezhetik a levegőt. Mivel a kvótákért fizetniük kell, ez minél alacsonyabb kibocsátásra ösztönzi a vállalatokat.

Charles Michel az Európai Tanács elnöke a klímacsúcson tett nyilatkozatában elmondta, hogy az EU mintegy 100 milliárd dollárt fog mozgósítani az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására. Mint mondta, az EU és a tagállamok a fejlődő országok klímaváltozás elleni küzdelmének legjelentősebb hozzájárulói. Arra is kitért, hogy a koronavírus-járvány okozta válság kiegyenlítésére létrejött helyreállítási alap 30 százalékát zöld kötvények kibocsátásán keresztül finanszírozzák.

Az EU, amely a harmadik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó a világon, azt a célt tűzte ki, hogy az úgynevezett Zöld megállapodás keretében 2050-re eléri a nettó zéró károsanyag-kibocsátást. A bizottság szerdán jelentette be, hogy 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A most született megegyezés a készülőben lévő “klímavédelmi törvénybe” illeszkedik majd.

Joe Biden amerikai elnök is azt az ígéretet tette, hogy az Egyesült Államok 2030-ig minimum 50 százalékkal csökkenti a kibocsátást.

Az amerikai elnök szerint a mostani csúcstalálkozó első lépésnek tekinthető a legnagyobb és legtöbb széndioxidot kibocsátó gazdaságok közös erőfeszítései felé. “Mozognunk kell. Gyorsan kell haladnunk “, hogy a globális felmelegedés legfeljebb 1,5 Celsius fok legyen az iparosodás előtti időkhöz képest – mondta.