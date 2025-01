Az MNB lakossági kampánya a pénzügyi egészségre összpontosít

A pénzügyi egészségre összpontosít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakossági kampánya, hogy a háztartások minél stabilabb pénzügyi helyzetet teremthessenek maguknak – közölte az MNB.

A pénzügyi egészség nem pusztán az anyagi helyzettől függ, a tervezés, a pénzkezelési szokások fejlesztése és a megtakarítási lehetőségek kiaknázása egyaránt segíthetnek – hangsúlyozták. A kampány azért is indokolt a jegybank szerint, mert a tavalyi felmérésük alapján a magyar lakosságnak mindössze 18 százaléka készít tervet kiadásai és bevételei kezelésére.

A közlemény szerint az első és legfontosabb lépés a tervezés, ezért az MNB Pénzügyi Navigátor Háztartási költségvetés-kalkulátora segít követni a bevételeket és kiadásokat. A jegybank gyakorlati tanácsokkal és tájékoztató anyagokkal is támogatja a háztartásokat. Kiváltképp a pénznyelő tételek kiszűrését javasolják, mert a napi kiadásokban csekély változtatások is jelentős megtakarításokat eredményezhetnek. Aki kölcsönt fizet vissza, annak érdemes megvizsgálnia a hitelkiváltás lehetőségeit az ingyenes hitel- és lízingválasztó programmal, de a bankszámla-szerződések, telekommunikációs előfizetések, gépjármű- és lakásbiztosítások áttekintése is jelentős megtakarítást eredményezhet.

Az MNB abban bízik, hogy az újévi elhatározásokhoz kapcsolódóan a háztartások a pénzügyi egészségükre is oda fognak figyelni. A fogadalmak megtartását segítő jegybanki kezdeményezések a takarékoskodásban, az ünnepi előkészületekben, nyaraláskor és iskolakezdéskor egyaránt segíthetnek.