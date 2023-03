Az orosz oligarcha szerint Oroszország jövőre csődbe mehet, ha nem lesz gazdaságpolitikai változás

Oleg Gyeripaszka orosz mágnás – aki régóta ismert a Kremlhez fűződő jó kapcsolatáról – az orosz gazdaságpolitika irányváltását sürgeti. Úgy véli, ellenkező esetben Oroszország 2024-ben csődbe megy.

Oleg Gyeripaszka hosszú évek óta Oroszország egyik leggazdagabb embere, márpedig az elmúlt időszakban csak azok a vállalkozók maradtak gazdagok Putyin birodalmában, akik lojálisak a Kremlhez. Akik kritikát – ha egyáltalán – csak jól adagolt mennyiségben fogalmaztak meg, és lehetőleg kizárólag zárt ajtók mögött.

Éppen ezért kapott külön figyelmet Gyeripaszka felszólalása a krasznojarszki gazdasági fórumon, ugyanis a milliárdos az eseményen az orosz államkapitalizmus egyértelmű kritikájával szólalt meg.

“Megdöbbentőnek tartom a tavaly elpazarolt költségvetési pénzeket” – idézi a mágnás szavait az orosz média, köztük az Interfax ügynökség. Ha Oroszország nem talál hamarosan új bevételi forrásokat és nem vezet be gazdasági reformokat, az ország hamarosan csődbe kerül – mondta.

“Választanunk kell majd. Jövőre sem lesz több pénzünk” – figyelmeztetett Gyeripaszka az orosz államkasszára utalva. “Szükségünk van külföldi befektetőkre” – tette hozzá.

Az országnak ezért gyorsan előre kell lépnie a jogbiztonság és a kiszámíthatóság terén – mondta. Nem lehet, hogy “negyedévente változtatjuk a játékszabályokat“. Végre véget kell vetni az üzletemberek letartóztatásának “kőkorszaki” gyakorlatának – hangsúlyozta a Spiegel beszámolója szerint.

A milliárdos és a Telegram-csatornája

Gyeripaszka szoros kapcsolatban áll a Ruszal alumíniumipari céggel. Az Egyesült Államokban régóta gyanúsítottként tartják számon azon manőverek mögött, amelyek segítettek Donald Trumpot 2017-ben az amerikai elnöki székbe juttatni. Néhány évvel ezelőtt Gyeripaszka még büszkén mondta, hogy nem tud határt húzni maga és az orosz állam között.

A háború kezdete óta azonban a milliárdos Telegram-csatornája néha olyan benyomást kelt, mint egy disszidensé. Gyeripaszka nemrég egy kiáltványt is közzétett. Ebben a bürokrácia drasztikus csökkentésére szólított fel: az orosz köztisztviselői állások felét meg kellene szüntetni, sőt a rendőrségen és a titkosszolgálatnál is ötből négyet. Ez egy alig leplezett általános támadás a titkosszolgálat és a bürokratikus állam ellen, amelyet Vlagyimir Putyin az elmúlt 22 évben felépített. Gyeripaszka Krasznojarszkban is megismételte ezt a követelést.

Az ukrajnai háborúról azonban nem szólt. Csak általánosságban fogalmazott: mint mondta, “itt az ideje, hogy abbahagyjuk az álmodozást egy különleges helyről a világban, és “jobb lenne a saját ügyeinkre koncentrálni“.