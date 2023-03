Bankcsődök után szigorítás jöhet Amerikában

Miután a napokban két amerikai bank is csődbe ment, Joe Biden elnök próbálja megnyugtatni a befektetőket. A jövőbeni hasonló zavarok elkerülése érdekében a szabályok szigorítását javasolja.

“Az amerikaiak megnyugodhatnak, a bankrendszer biztonságos” – mondta Biden a Spiegel beszámolója szerint.

Azok az ügyfelek, akik a hétvégén bezárt Silicon Valley Bankban és a Signature Bankban helyezték el pénzüket, védve vannak, és már hozzáférhetnek a megtakarításaikhoz. Ez a kisvállalkozásokra is vonatkozik – tette hozzá az amerikai elnök.

A bankok mögött álló befektetőknek viszont maguknak kell viselniük a veszteségeket. Úgy fogalmazott, hogy abban az esetben, ha egy bank bajba kerül, és az a szövetségi betétbiztosítás (Federal Deposit Insurance Corporation) felügyelete alá kerül, akkor az érintett pénzintézet vezetésének ott többet semmi keresnivalója nincs.

Biden emellett bejelentette, hogy szigorítanák az amerikai bankokra vonatkozó szabályokat. Erre a kongresszust és a felügyeleti hatóságokat fogja felkérni. El kell kerülni, hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen – mondta.

Pénteken az induló vállalkozások finanszírozására szakosodott Silicon Valley Bankot ideiglenesen bezárták és kormányzati ellenőrzés alá helyezték, miután egy sikertelen sürgősségi tőkeemelést hajtottak végre. Ez világszerte nyugtalanságot okozott. Más bankok is jelentős nyomás alá kerültek a tőzsdén. Vasárnap a New York-i székhelyű Signature Bankot is bezárták.

A hétvégén az amerikai pénzügyminisztérium, a Federal Reserve és a betétbiztosító társaság közölte, hogy az SVB-nél és egy másik intézménynél lévő betétek védelmet élveznek. A Fed emellett új hitelprogramot indított a bankok likviditásának biztosítására.