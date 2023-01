Becsődölt kriptocégek hitelezőinek nyílik tőzsde?

Egy csődbe ment kripto fedezeti alapokkal foglalkozó cég alapítói olyan tőzsdét szeretnének indítani, ahol a fizetésképtelen digitális eszközökkel foglalkozó cégek hitelezői – köztük a sajátjuk – követeléseket vásárolhatnának és adhatnának el.

Su Zhu, a csődbe ment kripto fedezeti alapkezelő, a Three Arrows Capital társalapítója elmondta, hogy ő és társai 25 millió dolláros kezdőtőkét szeretnének összegyűjteni az új platformhoz. A Wall Street Journal birtokába jutott, a potenciális befektetőknek szánt bemutatkozó kiadványukban a vállalatot GTX néven emlegetik, ami a bukott FTX kriptotőzsdére utal.

Zhu elmondta, hogy a GTX nem a cég végleges neve. A többi alapító között van Kyle Davies, aki a Three Arrows társalapítója, valamint Mark Lamb és Sudhu Arumugam, a CoinFLEX kriptotőzsde társalapítói. Valószínűleg a jövő héten döntenek a cég végleges nevéről.

Az elmúlt évben számos kriptopénzzel foglalkozó cég kért csődvédelmet, miután a különböző érmék értéke csökkent, és pénzügyi feszültség terjedt el az iparágban.

A Three Arrows tavaly nem teljesítette a Genesis Global Capital kriptohitelezőtől kapott nagyjából 2,4 milliárd dolláros hitelét. A hitelező anyavállalata, a Digital Currency Group mintegy 1,2 milliárd dolláros követelést jelentett be a Three Arrows ellen. Tavaly nyáron egy brit Virgin-szigeteki bíróság elrendelte Zhu és Davies cégének felszámolását, miután a hitelezők, köztük a DCG beperelték az adósságok visszafizetésének elmulasztása miatt.

Zhu elmondta, hogy a Three Arrows néhány hitelezőjének lehetősége lesz arra, hogy követeléseiket az új követeléskereskedő vállalat részvényeire váltsák át.

Más kriptovállalatok, köztük a Celsius Network, a BlockFi és az FTX tőzsde szintén csődöt jelentett. A befektetők attól tartanak, hogy még több vállalat válik fizetésképtelenné. A Genesis is fontolgatja a csődbejelentést, jelentette a The Wall Street Journal.

A csődeljárások gyakran hosszadalmasak, néha éveket kell várniuk a kérelmezőknek, mielőtt visszakapnak valamennyit – ha egyáltalán visszakapnak valamennyit – a pénzükből. Az egykor meghatározó kriptotőzsde, az Mt. Gox hitelezői még mindig várnak arra, hogy visszakapják pénzüket, közel egy évtizeddel a csőd után.

A GTX a bemutatkozó anyagában úgy becsülte, hogy a kriptóköveteléseknek 20 milliárd dolláros piaca van, a követelések névleges értéke alapján. A GTX célja, hogy alacsonyabb díjakkal előnyt szerezzen a rivális Xclaim csődkövetelésekkel foglalkozó startup céggel szemben.