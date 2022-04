Bitcoin: egyesek az átláthatóság és értékállóság, mások a környezetvédelem kapcsán támadják

Amerikai környezetvédelmi csoportok kampányt indítottak annak érdekében, hogy módosítsák a bitcoin kódját, és ezáltal csökkenjen az energiafelhasználása, amely az elmúlt években jelentősen megnőtt.

Bár a bitcoin népszerű egyes befektetők körében, energiafelhasználása felháborítja a környezetvédelmi csoportokat, a törvényhozók egy részét, és ellentétbe hozza a kriptovalutát a zöld mozgalommal, amelynek a Wall Streeten is számos támogatója van. Az új kampány célja, hogy meggyőzze a kriptovalutával foglalkozó embereket – a bányászati cégektől a befektetőkön át a szoftverfejlesztőkig -, hogy a változás nemcsak a környezetnek jobb, hanem a bitcoin hírnevének és támogatottságának is – számolt be a The Wall Street Journal.

A Greenpeace USA, az Environmental Working Group és mások – olyan médiumokban, mint a New York Times, a Politico és a The Wall Street Journal – hirdetéseket fognak megjelentetni, amelyek kiemelik a bitcoin környezeti hatásait és a változás mellett érvelnek. A kampányt a Ripple társalapítója, Chris Larsen finanszírozza, aki 5 millió dollárt különített el az ügy érdekében.

A hirdetések egy része a bitcoin olyan prominens támogatóit célozza meg, mint a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk, valamint Jack Dorsey, a Block alapítója és Abby Johnson, a Fidelity Investments vezérigazgatója.

De korábban is történtek már kísérletek a bitcoin energiafelhasználásának csökkentésére. Egy körülbelül 250 vállalatból álló konzorcium – benne olyan bányászcégekkel, mint a Hut 8 Mining – támogatja a Crypto Climate Accordot, amelynek célja az iparág átállása megújuló energiaforrásokra. Néhány vállalat, mint például az Easton, TeraWulf pedig el is kezdett azon dolgozni, hogy nulla károsanyag-kibocsátású üzemet hozzon létre.

Az új kampány nem bitcoin-ellenes, mondta Michael Brune, a Sierra Club korábbi ügyvezető igazgatója, aki a kampány tanácsadója. Inkább azzal érvel – mondta -, hogy az éghajlatváltozás elérte a kritikus pontot, és a legértékesebb kriptovaluta, a bitcoin túlságosan is hozzájárul a globális felmelegedéshez.

“Fontos, hogy mindenki, aki olyan helyzetben van, hogy cselekedjen, cselekedjen” – mondta. “Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy éghajlati vészhelyzetben vagyunk”.

A cél az, hogy meggyőzzék a bitcoin befektetői és támogatói közösségét a hálózat kódjának megváltoztatásáról, eltávolítva a “proof of work” mechanizmust, amely megköveteli a bitcoint bányászóktól, hogy bizonyos mennyiségű energiát fordítsanak a tranzakciókra, hogy aztán újonnan létrehozott bitcoinban kapjanak jutalmat. A változtatás drasztikusan csökkentheti a bitcoin energiafelhasználását, mondta Brune.

A Bitcoin energiafelhasználása egy védelmi mechanizmus, amely a hálózat védelmét szolgálja. Mivel nyílt forráskódú projektről van szó, bárki futtathatja a bitcoin szoftvert. A hálózat azonban megköveteli a bányászoktól, hogy hatalmas mennyiségű számítástechnikai teljesítményt fordítsanak arra, hogy valakinek megfizethetetlenül drága legyen átvenni a hálózat irányítását, ami lehetővé tenné számára, hogy hamis bitcoinokat hozzon létre vagy tranzakciókat töröljön.

A Cambridge Centre for Alternative Finance becslése szerint a bitcoin-hálózat évente mintegy 134,9 terawattóra energiát használ fel, ami több, mint Norvégia 124,3 terawattórás éves felhasználása.

A kutatóintézet szerint azonban a bitcoin kevesebb energiát használ fel, mint amennyi az Egyesült Államokban az áramszállítás során elvész.

Néhány bitcoin-bányász úgy kezelte a problémát, hogy több megújuló energiaforrást használt a számítógépeik működtetéséhez, de Brune és Larsen szerint ez nem elég.

A bitcoin környezeti hatásai már évek óta téma, de az irányítók elutasították a javasolt változtatásokat. Ráadásul, mivel a bitcoin nem egy vállalat tulajdonában van, a kód megváltoztatásához a fenntartásában részt vevő szinte összes fél – legalább 90 százalékos arányban – beleegyezése szükséges.

Az Ethereum szintén a proof of work-t használja, de a proof of stake nevű modellre vált, amely lényegében energiát cserél kriptopénzre. Ez a változás, amelynek bevezetése technikai okokból többször is késett, várhatóan 99 százalékkal csökkenti az Ethereum áramfelhasználását. A kampány indítói azt remélik, hogy a bitcoin esetében is hasonló változást tudnak elérni.