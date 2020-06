BÉT – Csökkenéssel indulhat a kereskedés

Negatív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője szerint.

Józsa Bence kifejtette, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyama továbbra is a 12 ezer forintos ellenállással küzd, amelyet kedden már sikerült áttörnie, de nem tudott felette zárni. A Mol visszaesett az 1900 forint fölötti szintre, így az most ismét támaszt nyújthat a jegyzés számára. A Richternél a 6800 forintos támaszra érdemes figyelni. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 380-400 forintos szintek között mozoghat.

Meglepetést okozott kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azzal, hogy 15 bázispontos kamatcsökkentésről határozott, így az alapkamat szintje 0,9 százalékról 0,75 százalékra esett – közölte az elemző, aki szerint csekély likviditást szorít ki a jegybank a keddi döntésével. A megjelent közlemény szerint a lefelé mutató inflációs kilátások, illetve a gazdasági növekedés ösztönzése miatt döntöttek a kamatvágás mellett.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 402,72 pontos, 1,08 százalékos emelkedéssel, 37 595,83 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 13,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

A Mol 41 forinttal, 2,17 százalékkal 1933 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,29 százalékkal 11 750 forintra nőtt, forgalmuk 9,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,13 százalékkal 393,50 forintra csökkent, forgalma 267,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,15 százalékkal 6820 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.