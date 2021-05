BÉT – Iránykereséssel indulhat a kereskedés

Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán elmondta: továbbra is bizonytalan a hazai részvénypiac. A kereskedés is iránykereséssel indulhat, a vezető részvények közül egyedül az OTP technikai képe mondható pozitívnak, rövid távon 13 600 forintnál húzódik ellenállási szint, melyet a 13 750 forintos szint követ. A Mol grafikonján továbbra is a támaszokra érdemes figyelni, melyek 2050, majd 2020 forintnál találhatóak.

A Richter árfolyama is lefelé tart, 8350 forintnál húzódik egy rendkívül fontos támasz. A Magyar Telekom piacán folytatódik a sávozó mozgás a 405-420 forintos árfolyam tartományban – közölte.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 89,31 pontos, 0,21 százalékos csökkenéssel, 43 093,89 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 3,6 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,19 százalékkal 2066 forintra csökkent, 991,3 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 35 forinttal, 0,26 százalékkal 13 505 forintra erősödött, forgalmuk 1,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 415 forint maradt, forgalma 37,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,93 százalékkal 8490 forintra esett, a részvények forgalma 559,7 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3730,11 ponton zárt hétfőn, ez 12,17 pontos, 0,33 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.