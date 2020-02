BÉT – Negatív korrekcióval indulhat a kereskedés

Negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán elmondta, hogy bár pénteken folytatódott az emelkedés, a nemzetközi befektetői hangulat azonban hétfő reggelre ismét némileg elromlott a kínai koronavírus-járvány további terjedése miatt.

Az OTP árfolyamában 14 500 forintnál található a támasz, míg 15 000 forint közelében az ellenállás. A Mol továbbra is a 2600-2700 forintos tartományban mozog, az elemző szerint ebben nem is várható változás a következő néhány napban. A Richter piacán a negyedéves jelentést követően egész napos vételi nyomás alakult ki, végül 6790 forint közelében zárt az árfolyama, csökkenésnél a részvény árában a támasz 6600 forintnál húzódik. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 450 forintos szintet tesztelgeti, amelynek letörése esetén 440 forintig eshet vissza, míg a rövid távú ellenállási szint 455 forintnál látható.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 358,93 pontos, 0,81 százalékos emelkedéssel, 44 486,92 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt.

A Mol 8 forinttal, 0,30 százalékkal 2644 forintra gyengült, 1,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 160 forinttal, 1,09 százalékkal 14 810 forintra erősödtek, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom ára 3 forinttal, 0,66 százalékkal 451 forintra mérséklődött, forgalma 394,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,81 százalékkal 6760 forintra nőtt, forgalmuk 7,2 milliárd forintot ért el.