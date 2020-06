Braun Márton: az MVA tudást is kínál, nem csak kedvezményes forrást biztosít

A válsághelyzet időszakában az átlagosnál is nagyobb feladat hárul a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványra (MVA), amely a nem, vagy kevésbé bankképes mikrovállalkozások finanszírozásában és vállalkozóvá válásában tölt be jelentős szerepet. Erről Braun Márton, a 30 éves MVA ügyvezető igazgatója nyilatkozott AzÜzlet.hu-nak.

– A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, három évtizede azért jött létre, hogy az akkor kialakuló piacgazdaságban kedvezményes forrásokkal és tudásátadással segítse a magyar mikro, kis-és közepes vállalkozások fejlődését. Ez a küldetés máig nem veszített aktualitásából, ami különösen a koronavírus járványhoz hasonló válsághelyzetekben kap igazán értelmet – magyarázza Braun Márton.

Miközben a magyar gazdaság egésze azóta más dimenzióba lépett, a foglalkoztatás szempontjából ma is meghatározó mikro-, illetve kisvállalkozói szektor cégei többségében tőkehiányos, nem túl hatékony szervezetek. Szerencsére mára az összkép annyiból kedvezőbb, hogy – az MVA segítségének is köszönhetően -, időközben kinőttek azok a kisvállalkozások is, amelyek a legmodernebb technológiát alkalmazva a legnagyobb világcégek beszállítóiként tevékenykednek. Az MVA a kezdetektől azt tekintette egyik legfontosabb feladatának, hogy kedvezményes forrásokkal olyan kisvállalkozások indulását, fejlődését támogassa, amelyek szakszóval élve ‘bankképtelenek’, vagyis a kereskedelmi bankok szemében nem hitelezhetők.

– Ezért indítottuk annak idején az Európai Mikrohitel Programot, folytatja az ügyvezető, hozzátéve, hogy klasszikus értelemben ez nem hitel – az MVA nem pénzintézet -, hanem kedvezményes kamat mellett nyújtott visszatérítendő támogatás. “A válsághelyzetben mégis felajánlottuk a hitelvisszafizetési moratóriumot az ügyfeleinknek, ezzel is segítve – reméljük átmeneti – nehézségeiken. Látható, hogy sokan éltek is ezzel a lehetőséggel“.

A szakember szerint ez azért is érhető, mert az MVA ügyfeleinek többsége a szolgáltató szektorban tevékenykedő mikrovállalkozás. Mivel a koronavírus járvány kapcsán a szolgáltatás az egyik legsérülékenyebb ágazat, az MVA tanácsadással is igyekszik segíteni partnereit abban, hogy sikeresen átjussanak ezen a nehéz időszakon.

– A visszajelzések annyiban biztatóak, hogy mivel a kormány eddig eredményesen menedzselte a válságot, úgy tűnik csak rövidebb időre állt le az élet és jó esély van arra, hogy a gazdaság ismét magára találjon – folytatja a gondolatot.

A Mikrohitel mellett az MVA másik jelentős, hat éve gyakorolt aktivitásáról, a fiatalok és a munkát keresők vállalkozóvá válását támogató programról Braun Márton ügyvezető úgy vélekedett, hogy különösen most vált ismét jelentőssé, amikor a válság hatására sokan elvesztették állásukat, miközben a fiatal pályakezdők is a szokásosnál nehezebben juthatnak munkához. “Erre a programra most nagyon megnőtt az igény és azt érzékeljük, hogy ez a közeljövőben méginkább növekedni fog. A program – köszönhetően az Magyar Államkincstár gyorsaságának, valamint a PM és ITM rugalmasságának – a pandémia alatt is olajozottan működik“.

Az MVA két régióban folytatja az országos programhoz kötődő tevékenységét. Észak-Magyarországon konzorciumi vezetőként, Dél-Dunántúlon közreműködő szervezetként tevékenykedik.

– Szerencsére az EMMI időben reagált és azzal, hogy a távoktatást lehetővé tette, a program lebonyolítása nem szenvedett időveszteséget. A növekvő igényeket látva pedig most azért lobbizunk, hogy a donor, a pénzügyi tárca bővítse ki a pénzügyi kereteket, hogy azokat a pótlólagos igényeket is ki tudjuk elégíteni, amelyeket eddig, forrás hiányában vissza kellett utasítanunk. Ez azért is fontos, mert a kormány által megcélzott munkaalapú társadalomhoz kötődve a vállalkozóvá válás, az önfoglalkoztatás, mindkét a programba bevont rétegnek reális jövőbeni alternatíva. Amire biztatjuk is az érintetteket, akiket professzionálisan fel tudunk készíteni a pályázat beadására, amit aztán a jogszabályban előírt rövid határidővel ki is tudunk értékelni. Arról nem beszélve, ha a pályakezdőből, vagy a munkát keresőből önfoglalkoztatóvá vált vállalkozó, a cége sikeres lesz, az a későbbiekben akár foglalkoztatóvá, vagyis munkaadóvá is válhat.

Az ügyvezető igazgató hozzátette: a koronavírus a szervezet nemzetközi programjait csak annyiban érintette, hogy online módon tartják a kapcsolatot külföldi partnereikkel, de a programok előrehaladásában nem látnak visszaesést. Más jellegű a kapcsolat az MVA-hoz hasonló profilú, ugyanakkor elsősorban a mezőgazdaság területén tevékenykedő ügyfélkörrel rendelkező erdélyi LAM Alapítványal, amellyel tavaly egy szakosított pénzintézetet hoztak létre az ottani, elsősorban mezőgazdasági vállalkozók hitelezésére. A visszajelzések szerint az erdélyi mezőgazdasági vállalkozókat nem érintették kedvezőtlenül a koronavírus járvány hatásai, így az ottani, főként magyar cégek gazdálkodása nem került veszélybe.

– Ugyanakkor az erdélyi szerepvállalás mellett is maradt kapacitásunk olyan feladatokra, amelyekkel, megfelelő forrás esetén – leggyorsabban a már működő programjaink kibővítésével -, a kezdő vállalkozások beindulását, a már működő cégek megerősödését tudjuk támogatni – mondta Braun Márton, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója.