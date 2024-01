Cél, hogy senki se hozhassa kiszolgáltatott helyzetbe a pihenni vágyókat és a szállásadókat

A 2023-as esztendőben az online szálláshely-közvetítési piacon végzett vizsgálata kapcsán jó eséllyel még azok is megtanulták a Gazdasági Versenyhivatal nevét, akik korábban talán nem is hallottak róla. Miként tud egy kis ország versenyhatósága eljárni egy olyan piacon, amelyet alapvetően nemzetközi nagyvállalatok uralnak, mint például a Booking.com. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke ennek kapcsán arról beszélt, milyen tanulságai voltak az eljárásnak, és milyen előnyei származhatnak ebből a magyar piaci szereplőknek és a fogyasztóknak?

R.CS.: A Booking.com-mal szemben az elmúlt években Európa számos hatósága lépett fel különböző eszközökkel. Többen is emlékeznek rá talán, hogy a magyar nemzeti versenyhatóságnak is volt versenyfelügyeleti eljárása a holland tulajdonú multinacionális céggel szemben. A 2020-ban lezárt eljárásban a GVH Versenytanácsa végül 2,5 milliárd forintos bírságot szabott ki a cégre.

A Gazdasági Versenyhivatal bármelyik globális céggel szemben fel tud lépni, ha annak piaci magatartása Magyarországon is érezhető, így ez a Booking esetében adott volt. A kérdés inkább az, hogy be merjük-e vállalni. Általánosságban jellemző a nagy technológiai óriásokra, hogy nehezen fogadják el az ellenük indított vizsgálatokat. Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága is rendszeresen harcol velük. De a versenyjogon és fogyasztóvédelmen túlmutatóan is merülnek fel problémák a működésükkel szemben: elég csak az adatkezelési vagy az adózási szabályoknak való megfelelésre gondolni. Mindazonáltal a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálóinak és a GVH Versenytanácsának már sok éves tapasztalata van az ilyen bonyolult versenyjogi és fogyasztóvédelmi ügyekben. Az elmúlt években megreguláztuk a Facebook-ot, a Google-t, az Apple-t, a PayPal-t, és ahogy azt már említettem a Booking-ot is.

2023-ban egy úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot végeztek az online szálláshely-foglalás piacán, amiben a Booking.com is érintett volt. Milyen helyzetet találtak?

R.CS.: Rendkívül egyenlőtlen kiszolgáltatott helyzetet találtunk, ahol a magyar pihenni vágyók és szállásadók érdeke sérült a turisztikai szezon kellős közepén. A GVH szakemberei kevesebb mint két hónap alatt részletesen feltérképezték az online szálláshely-foglalási piac működését, és rávilágítottunk azokra a tényezőkre, amelyek végső soron hozzájárulhattak a múlt nyáron kialakult helyzet eszkalálódásához, amikor a holland cég több tízezer magyar szállásadót nem fizetett ki, összességében milliárdos nagyságrendű tartozást felhalmozva, veszélyeztetve tisztességes magyar vállalkozók, családok megélhetését.

Miután léptek a Booking.com elkezdte kifizetni a tartozásokat, tehát a GVH határozott fellépésének gyorsan megmutatkozott a hatása, de hosszabb távon milyen előnye származhat a GVH vizsgálatából a magyar szállásadóknak?

R.CS.: Konkrét beavatkozási pontokat javasoltak a GVH szakértői. Az volt a célunk, hogy a jövőben egyetlen vállalkozás se hozhassa kiszolgáltatott helyzetbe se a pihenni vágyókat, se a nekik szállást kínáló magyar vállalkozókat. Az eljárásunkból számos előnye származhat majd a pihenni vágyóknak és a hazai szállásadóknak is. A GVH vizsgálatának eredményeiből kiindulva még tavaly év végén az Országgyűlés elé került egy törvényjavaslat. Ennek értelmében a szállásközvetítő platformoknak negyvenöt napon belül teljesíteniük kell a szállásadó felé fennálló fizetési kötelezettségüket; a közvetítő nem tilthatja meg a szállásadónak, hogy az ő platformján megadott árnál kedvezőbben kínálja a szálláshelyeit máshol (beleértve a saját honlapját is); a nagy szállásközvetítők pedig kötelesek lesznek magyar nyelvű személyes ügyfélszolgálatot fenntartani. A 2023 nyarán tapasztalt fizetési problémák, illetve azok elhúzódása egyfajta tünetek voltak, amelyek az egyenlőtlen helyzet következében kialakult lanyha versenyre is felhívták a figyelmet. A törvénymódosítás elfogadása esetén a GVH javaslatainak várhatóan erőteljes versenyélénkítő hatása lesz, ami reményeink szerint megjelenik majd például a jutalékok, ezáltal az árak csökkenésében is.

