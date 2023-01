Csúcsra nőtt a globális gabonaár, de némi korrekció már látható

A gabonaárak 2022-ben rekordmagasságot értek el, mivel az ukrajnai háború megrázta az exportot, az energiapiacokat és az élelmiszertermelés szempontjából kulcsfontosságú műtrágyaellátást – közölte az ENSZ.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint az olyan élelmiszeripari alapanyagok, mint a gabona és a növényi olajok globális árai tavaly a legmagasabbak voltak az eddigi rekordok között, még azután is, hogy kilenc egymást követő hónapban csökkentek, mivel Oroszország ukrajnai háborúja, az aszály és más tényezők felhajtották az inflációt és világszerte súlyosbították az éhezést.

A FAO élelmiszerár-indexe, amely az általánosan forgalmazott élelmiszerek nemzetközi árának havi változását követi nyomon, decemberben 1,9 százalékkal csökkent az egy hónappal korábbihoz képest – közölte pénteken a római székhelyű szervezet.

Az év egészét tekintve átlagosan 143,7 pont volt, több mint 14 százalékkal meghaladva a 2021-es átlagot, amely szintén nagymértékű emelkedést mutatott.

A decemberi csökkenést a növényi olajok árának csökkenése vezette, a zsugorodó importkereslet, a dél-amerikai szójaolaj-termelés növekedésére vonatkozó várakozások és az alacsonyabb nyersolajárak közepette. A gabona és a hús ára szintén csökkent, míg a tejtermékek és a cukor ára enyhén emelkedett.

“Az alacsoyabb élelmiszerárak üdvözlendőek két nagyon változékony év után” – mondta Maximo Torero, a FAO vezető közgazdásza az NBC News beszámolója szerint. “Fontos, hogy továbbra is éberek maradjunk, és továbbra is nagy hangsúlyt fektessünk a globális élelmezési bizonytalanság enyhítésére, tekintettel arra, hogy az élelmiszerárak világszinten továbbra is magasak, sok alapvető élelmiszer esetében rekordmagasság közelében vannak, a rizs ára pedig emelkedik, és még mindig sok a jövőbeli ellátással kapcsolatos kockázat” – fejtette ki.

Tavaly az élelmiszerár-index a FAO adatai szerint a legmagasabb szintet érte el a nyilvántartás 1961-es kezdete óta.

Oroszország februári ukrajnai inváziója súlyosbította az élelmiszerválságot, mivel a két ország a búza, az árpa, a napraforgóolaj és más termékek vezető globális szállítója, különösen Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia azon részeinek országai számára, amelyek már így is éhínséggel küzdenek.

A kritikus jelentőségű fekete-tengeri szállítások megszakadása miatt az élelmiszerárak rekordmagasra emelkedtek, ami fokozta az inflációt, a szegénységet és az élelmezési bizonytalanságot az importtól függő fejlődő országokban.

A háború az élelmiszertermelés szempontjából kulcsfontosságú energiapiacokat és a műtrágyaellátást is megrázta. Mindez ráadásul az éghajlati sokkokat is tetézte, amelyek olyan helyeken, mint Afrika, éhínséghez vezettek. Etiópiát, Szomáliát és Kenyát súlyosan érinti az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszálya, és az ENSZ arra figyelmeztet, hogy Szomália egyes részein éhínség fenyeget. Már több ezer ember halt meg.

A búza és a kukorica ára tavaly rekordmagasságot ért el, bár decemberben a többi gabona árával együtt csökkent. A FAO szerint a déli félteke termése növelte a kínálatot, és az exportőrök között erős volt a verseny.

A szervezet növényolaj-árindexe tavaly minden idők legmagasabb értékét érte el, még akkor is, ha decemberben 2021 februárja óta a legalacsonyabb szintre zuhant. A FAO tejárindexe és húsárindexe szintén a legmagasabb volt 1990 óta az egész 2022-es évben.