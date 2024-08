Debrecenben nyílt meg hazánk első vidéki Hilton szállodája

Megnyílt Magyarország első vidéki Hilton szállodája: a Hilton Garden Inn Debrecen City Center a történelmi városközpontban, a Református Nagytemplom és a Református Kollégium szomszédságában várja csütörtöktől a vendégeit.

Papp László Debrecen polgármestere az ünnepélyes szalagátvágáskor azt mondta, a város az elmúlt évek gazdasági eredményei alapján felhívta magára a Hilton döntéshozóinak figyelmét is. 2023-ban 4 százalékkal nőtt a vendégek és 5,2 százalékkal a vendégéjszakák száma Debrecenben, amivel a tavalyi új csúcsév volt a város turizmusában. A turisztikai piac az idei évben robbant igazán: az első negyedévben a vendégéjszakák száma 23 százalékkal, a vendégeké pedig 17 százalékkal emelkedett az előző év első negyedévéhez képest.

Suhajda-Molnár Anikó, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szerint idén január és július között több mint 17,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi szálláshely-szolgáltatók, ami közel nyolc százalékkal több, mint a 2023-as rekord év első hat hónapjában. Az első fél évben Debrecenben 100 ezer vendéget fogadott, akik 288 ezer vendégéjszakát töltöttek el, a város szálláshely-bevétele 6,7 milliárd forint volt – – ismertette a szakember

Malgorzata Morek, a Hilton kelet-európai fejlesztési igazgatója üdvözölte a debrecenieket a Hilton-családban, és kiemelte, hogy a debreceni már több mint az ezredik Hilton-hotel a világon.

László György, a beruházó tetrecen Kft. ügyvezetője azt mondta, a hotel nemcsak elhelyezkedésében és impozáns megjelenése miatt tűnik ki, hanem a legmodernebb fenntarthatósági előírásoknak megfelelően épült, és elnyerte az amerikai szabványoknak megfelelő LEED Gold minősítést is.

A szálloda 101 szobával, all day dining étteremmel és sky-bárral várja vendégeit. A hotel fitneszteremmel, tárgyalóval, mélygarázzsal és gyereksarokkal is rendelkezik.