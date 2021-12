Dell Technologies: az online jövő megérkezett

Az elmúlt 20 évben jelentősen megváltozott a digitális világ, amely hatott az emberi szokásokra, átformálta az adatkezelést és az adatokkal való bánásmódot. Jól jellemzi ezt, hogy az IDC szerint 2020-ban több mint 64 ZB adat létezett világszinten. Rakoncza Zsolt, Dell Technologies Magyarország vezérigazgatója szerint az új típusú feladatok nem feltétlenül erősebb szervereket vagy architektúrákat igényelnek, hanem új, másféle hozzáállást.

– Mit jelent a Dell Technologies cégkultúrája szempontjából az, hogy a Dell Technologies amerikai cég, sőt az ikonikus amerikai self made man történet egyik meghatározó storyjaként növekedett és vált sikeres, innovatív multivá?

– Mindannyian tisztelettel adózunk annak, amit Michael Dell elért az életben. Cégkultúránk és értékeink ugyanakkor azt tükrözik, hogy mi a legfontosabb számunkra, mint vállalat, ezek vezérlik döntéseinket és cselekedeteinket.

Az ügyfelek: hiszünk abban, hogy az ügyfélkapcsolataink jelentik sikerünk alapját.

Közös a siker: hiszünk a kollégáinkban és értékeljük őket.

Innováció: hiszünk abban, hogy az innováció a növekedés, a siker és a fejlődés motorja.

Eredmények: mindig arra törekszünk, hogy kivételes teljesítményt nyújtsunk.

Becsületesség: hiszünk abban, hogy törekvéseinket minden esetben a becsületességnek kell irányítania.

– Vezető menedzserként mit jelent az Ön számára az amerikai üzleti kultúra és mennyire érvényesül ez a Dell Technologies magyarországi leányvállalatánál?

– A cégkultúránkban fent megfogalmazott kiemelt értékek mellett a magam részéről az egyenes, lényegretörő, közvetlen kommunikációt emelném ki, amit a másik féltől is elvárok. Ez az alapja annak, hogy kölcsönösen sikeres együttműködéseket érjünk el, ahol mindenki érti a másik fél motivációját és prioritásait. A Dell Technologies magyarországi csapata velem összhangban nap mint nap ezt hirdeti. Minden esetben büszkék vagyunk az eredményeinkre és a csapatunk szaktudására, amivel hozzásegítjük partnereinket és ügyfeleinket a hosszútávon fenntartható növekedéshez és sikerekhez.

A Dell Technologies „Progress Made Real” nevezetű programja a vállalat 2030-ig kitűzött céljait foglalja magában. A Dell négy olyan területet azonosított be, ahol a legnagyobb hatást érhetjük el – a fenntarthatóság előmozdítása, a befogadás szem előtt tartása, az életminőség javítása, valamint az etika és a magánélet védelme. A hazai üzleti kultúránk is ezek szellemében működik, melynek fontos része például a diverzitás. Támogatjuk a nők elhelyezkedését, mi több, a nők vezetőként való elhelyezkedését. Továbbá itthon is fontos szempont a környezettudatosság.

Hogy példát is hozzak: mivel az elektronikai eszközök veszélyes hulladéknak számítanak, a Dell termékek forgalmazói és viszonteladói maradéktalanul eleget tesznek a jogszabályban rögzített visszagyűjtési kötelezettségeiknek. Ugyanakkor ezek az eszközök sem feltétlenül kerülnek az újrahasznosító telepekre, mivel a vállalat a még használatra alkalmas eszközöket felújítja és olyan helyre juttatja el, ahol még hasznukat veszik. De más helyi környezetvédelmi kezdeményezések is zajlanak. A magyar Dell csapat vállalta, hogy a „Szerda reggelek a Dell-lel” online rendezvénysorozat Föld napja különkiadásán résztvevők nevében ültet egy-egy fát a környezetvédelmi világnapig, így összesen több mint 60 darab új facsemete növekszik.

– Miként és mivel jellemezhető leginkább a Dell Technologies magyarországi története, mi az, amivel a vállalat a magyar gazdaság fejlődéséhez hozzájárul?

– A Dell Technologies Magyarországot a folyamatos növekedés és fejlődés jellemzi. Hiszünk abban, hogy a technológia jobbá teheti a világot, ha megfelelően használjuk azt. A hazai gazdaság szereplőit megfelelő eszközökkel látjuk el, amivel hozzájárulunk üzleti sikereikhez.

Ha csak az elmúlt két évre tekintek vissza, elmondhatom, hogy komoly feladat volt ügyfeleink támogatása és az igények kiszolgálása ebben a nehéz helyzetben, de partnereinkkel szorosan együttműködve sikerként tekinthetünk vissza erre az időszakra. Számos szervezet számára vált kulcsfontosságúvá az informatikai környezetük megújítása, amelyben vállalatunk jelentős szerepet vállalt, és eredményesen segítettük ügyfeleinket ebben a felgyorsult digitális átalakulásban. Kiemelkedő megoldásokkal és gyorsan tudtunk válaszolni az újonnan felmerülő, távoli munkavégzéssel kapcsolatos magas elvárásokra. Megbízható tanácsadóként és megoldásszállítóként sikerült pozícionálni vállalatunkat a piacon, és olyan testreszabott IT-háttérrel vértezzük fel ügyfeleinket, amelynek segítségével bármilyen üzleti akadály áthidalható.

– Az elmúlt időszak az internet használat és az online megoldások előretörésével jelentős változásokat hozott az IT piacon. Miként reagált erre a Dell Technologies a B2B és a B2C szegmensben a fejlesztések és a kereskedelmi megoldások terén?

– Minden téren folyamatosan az ügyféligények alapján fejlesztünk, próbálunk megfelelni a trendeknek.

– B2C területen üzleti modelljeink közül nagy figyelmet kaptak a Latitude közép- és prémium kategóriás klienseszközök, melyek kiemelkedően teljesítenek bármilyen felhasználói környezetben a beépített innovatív technológiák segítségével. Ilyenek például a zajszűrés, töltésoptimalizálás, alkalmazások priorizálásának lehetősége, hardveres biztonsági megoldások, vagy a távoli menedzselhetőség. Monitoraink közül elsősorban a beépített webkamerával, hangszóróval rendelkező konferenciamonitorok voltak igazán a figyelem középpontjában, de keresettek voltak a nagyobb felbontású (akár 8K) kijelzőink és az ún. curved monitoraink, melyek kisebb otthoni helyigénnyel tudtak többmonitoros irodai környezetet reprodukálni. A cég idei fejlesztéseinél kiemelt figyelmet fordítottunk a már meglévő, hibrid munkavégzést támogató eszközeink fejlesztésére. Így új mobil eszközeinkben többek között már a zajok AI-alapú kiszűrésére, FHD kamera használatára, 2x Thunderbolt 4-es csatlakozásra, vezetéknélküli hálózatok közötti, jelerősség szerinti automatikus átállásra is van lehetőség. Egy teljesen új konferenciamonitor sorozat is piacra került, hogy az igényeket teljes körben le tudjuk fedni. Jelenleg minden szegmensben azt tapasztaljuk, hogy a kezdeti felvásárlási lázat kiszorítja a tudatos tervezés és az átgondolt beszerzési stratégia, melyek segítségével valamennyien felkészülten várhatjuk a jövő kihívásait.

– B2B területen is alkalmazkodunk az ügyfelek elvárásaihoz. Az egyik legnagyobb kihívást az adatok tárolása, kezelése, menedzselése jelenti. Az úgynevezett adatévtizedben, amelyben élünk, az adatok mennyisége világszinten várhatóan 2025-re eléri a 175 ZB-ot. Azonban az adatoknak jelenleg kevesebb mint 0,5 százalékát elemzik ténylegesen, és rengeteg „sötétben rejtőző adat” van a szervezetek birtokában. Míg a szervezetek egyre több adatot gyűjtenek, a növekedés mértéke meghaladja azon képességüket, hogy valóban kihasználják az adatok insightokká alakításában rejlő előnyöket. Az elmúlt 20 évben jelentősen megváltozott a digitális világ, amely hatott az emberi szokásokra, átformálta az adatkezelést és az adatokkal való bánásmódot. Az IDC szerint 2020-ban több, mint 64 ZB adat létezett világszinten. Emellett több olyan technológia jelent meg, ami tovább növeli a keletkező adatmennyiséget, példa erre az IoT (Internet of Things). Manapság lassan minden eszközünk csatlakozik valamilyen hálózathoz: minden másodpercben 127 új IoT-eszköz kapcsolódik az internethez, és a Gartner előrejelzése szerint 2025-re a vállalatok által előállított adatok 75 százalékát peremhálózatokon fogják létrehozni és tárolni. Az adatmennyiség tehát folyamatosan nő, így az adattárolás iparága jelenleg felfelé ível, és ez hatalmas kihívást jelent a cégeknek.

Itthon is egyre inkább érezhető az előbb említett trend, a hazai KKV-knak is egyre több adatuk keletkezik. És ez nemcsak az új technológiák megjelenésének köszönhető, hanem a törvényi szabályozásoknak, valamint annak, hogy a cégek, főleg a kisebb cégek nem szívesen törölik az adatokat. Szeretnék megőrizni és biztonságban tudni azokat. Mindez még nagyobb adattárolási volument indikál, hiszen ezeket az információkat hosszú távon akár archiválni is kell. Ennek megfelelően olyan megoldásokat kínálunk mind a strukturált, mind a strukturálatlan adatok tárolására, amelyek megkönnyítik az életüket.

– A szerverek piacát 3 trend alakítja most. Az IoT világában rengeteg érzékelő gyűjt adatot. És ha már ezeket összegyűjtöttük, akkor érdemes feldolgozni azokat. Ebben a feldolgozásban történik egy nagy változás. Mégpedig az, hogy a hagyományos badge-feldolgozást (vagyis hó végi, hétvégi vagy nap végi feldolgozást) felváltja az azonnali feldolgozás. Ebben egyrészt az a nehézség, hogy számos adatot egyszerre kell összeérkeztetnünk, összehasonlítanunk, korrelálnunk, másrészt nem biztos, hogy mindig tudjuk, mit keresünk. Csupán azt tudjuk, hogy nagyjából milyen elvárásaink vannak, a géptől pedig azt várjuk, hogy erre vonatkozóan adjon egy iránymutatást. Összességében tehát az IoT, az 5G és az azonnali analitika kapcsán rengeteg olyan változás történt és történik, amely új típusú architektúrákat kíván meg.

– Miként követi mindezt az IT világa?

– Egy másik fontos trend a világban a HPC (High Performance Computing – Nagy Teljesítményű Számítástechnika) előretörése. A hagyományos HPC-környezetek világa ma már az egyetemi kutatói hálózatoktól egészen a vállalkozásokig terjed. Immár a vállalkozások is egyre szélesebb körben használják a HPC-megoldásokat, amikor is jelentős szerver-erőforrásokat rendelünk ahhoz, hogy egy bizonyos előre jól definiált problémára, megtaláljuk a választ. Például, ha egy adott molekulához hasonló molekulát keresünk, esetleg egy autónak vagy bármilyen más formának az alakját szeretnénk tökéletesíteni, áramvonalasítani, megerősíteni.

Ezek olyan problémák, amelyeket hagyományos táblázatos módszerrel nem lehet megoldani, csak nagy számításkapacitású szerverek bevonásával. Jó hír azonban, hogy a processzorok mellett az általános célú grafikus kártyákat (GPU-kat) is be lehet vonni a feladatba, így egy vagy inkább két nagyságrenddel lehet megnövelni a számítási kapacitást. Tehát, azáltal, hogy ezeket a speciális kártyákat bevonjuk az adatfeldolgozásba, nagy ugrás érhető el be a számítási kapacitásban.

– Mi a helyzet az egyre inkább a mindennapok részévé váló mesterséges intelligencia az A.I. (artificial intelligence) kapcsán?

– A harmadik trend a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű alkalmazásához kötődik. Mesterséges intelligencia alatt egy belépőszintű mesterséges intelligenciát vagy egy gépi tanulást, de akár egy neurális hálózatot, vagy deep-learninget értünk. Mindegyik esetben adott a lehetőség arra, hogy olyan meglévő üzleti folyamatokban alkalmazzunk, ahol eddig nem volt lehetőségünk a gépre bízni a döntéselőkészítést.

Fontos megemlíteni, hogy az esetek 99 százalékában nem a gép dönt, a gép csupán egy valószínűséget tár elénk, arról, hogy így vagy úgy érdemes dönteni. A mesterséges intelligencia nagy előnye az, hogy nem csupán egy vagy két nagyságrenddel gyorsítjuk fel az információk feldolgozását, hanem teljesen új dolgokat tudunk megcsinálni. Például a KRESZ-t nem tudjuk leprogramozni. Ha 100x, 1000x annyi erőforrásunk lenne, akkor sem tudnánk leprogramozni a közlekedők egymáshoz való viszonyát. Teljesen más hozzáállásra van szükség, ha ezt a feladatot szeretnénk megoldani. Vagy, a gépi látás is jó példa: ebben az esetben sem tudunk mindent leprogramozni. Hasonlóan nagy kihívást jelent egy alkatrész ellenőrzése is: ha például egy csavar egy adott helyzetben áll, akkor az még jó, de ha másként, az már nem jó.

Mindezeket nem lehet leprogramozni, csupán egy fekete dobozban tudunk gondolkodni és a fekete doboznak meg tudjuk adni a bemenő paramétereket, amelyek alapján a doboz határozza meg, hogy valami jó vagy nem jó. Mindehhez rendel a doboz egy valószínűséget, ami azt jelenti, hogy az adott valószínűségi szinttel a döntésem helyes. A mesterséges intelligencia tehát újféle megoldási módot jelent olyan feladatokra, amelyeket egyébként nem lehetne leprogramozni.

A trendek alapján az látható, hogy az új típusú feldolgozású feladatok nem feltétlenül erősebb szervereket vagy architektúrákat igényelnek, hanem új, másféle hozzáállást. Ennek eredményeként született meg a workload-alapú (munkaterhelés-alapú) tervezés a Dell Technologies-nál, ami azt jelenti, hogy a partnereink és ügyfeleink munkáját támogatandó, a munkaterhelésnek megfelelő szervert vagy architektúrát biztosítjuk az adott feladathoz. Mindemellett a legújabb PowerEdge szervereinket már az újfajta típusú terheléseknek megfelelően alakítottuk ki.

Mindezek alapján a B2B területen mi a jövőt a hiperkonvergens infrastruktúrában látjuk. Ezen a területen egyelőre nincs olyan volumenben kereslet sem Magyarországon, sem más országokban, mint a klasszikus infrastruktúraelemekre. Viszont a hosszú távú digitális stratégiával rendelkező szervezetek már ebben gondolkodnak, mert sokkal rugalmasabb kereteket biztosít. Nekünk pedig ebben a folyamatban – például a hiperkonvergens rendszerekkel kapcsolatban – egyfajta evangelizációs szerepünk is van a piacon, mert ezeknek a megoldásoknak a rugalmassága és megbízhatósága jelentős hozzáadott értéket jelent az ügyfelek számára. A tapasztalatok alapján a megfelelően optimalizált, jövőálló informatikai háttérnek köszönhetően a vállalatok képessé válnak kihasználni a szervezetükben rejlő teljes potenciált.

– A Dell szemével milyen lesz az online megoldások világa a következő 5 esztendőben?

– Az előző kérdésre adott válaszomban említett 5G, AI, MI mellett úgy látjuk, hogy a következő években figyelmet kell szentelni az online megoldásoknak, a hibrid munkavégzésnek, vagyis, hogy a munkavállalók egy része otthonról dolgozik, a másik része az irodából, állandóvá válik. Azonban hibrid munkavégzés során fennakadásokat okozhat a munkakörnyezet állandó változása. Folyamatosan gondolkodunk azon, hogy a jövő munkavégzését hogyan tehetjük könnyebbé, gördülékenyebbé különböző megoldásokkal. Az elmúlt napokban három ilyen elméletünket mutattuk be, amelyek vélhetően megkönnyítik az online és a hibrid munkavégzést.

Concept Flow

A különböző eszközök, kiegészítők együttműködése problémás lehet a hibrid munkavégzés során. A laptopnak idő kell, míg csatlakozik egy másik Wi-Fi hálózathoz, vagy amíg újra megnyit egy alkalmazást, és fontos kérdés, hogy megfelelően hallják vagy látják-e egymást a kollégák az online megbeszéléseken. A Concept Flow egy olyan megoldás, amely számos frusztrációt és hatékonyságot zavaró tényezőt kiküszöbölhet. A Concept Flow egy intelligens munkaterületet jelent, ahol a laptop automatikusan csatlakozik a kijelzőkhöz, az egérhez, a billentyűzethez és a megbízható hálózathoz, még mielőtt leül a munkavállaló az asztalhoz. Így a felhasználó pontosan ott folytathatja a munkát, ahol legutóbb abbahagyta. Ezzel egyidejűleg, amint az asztalra kerül a laptop, az vezeték nélkül kap áramot, így nem kell többé a kábelekkel vesződni. Amikor a munkavállaló felkel az asztaltól és más helyre viszi az eszközt, a közelségérzékelő funkciónak köszönhetően a monitor, a töltő és minden csatlakoztatott eszköz kikapcsol. Az elgondolás ötvözi az iparági szabványos vezeték nélküli töltési technológiát, az intelligens szoftveralkalmazásokat és a Wi-Fi 6E dokkolási technológiát, hogy egységes, zökkenőmentes élményt teremtsenek.

Concept Pari

Másrészt szeretjük vagy nem, a virtuális megbeszélések velünk maradnak. Ugyanakkor az ilyen meetingekhez kapcsolódó fáradtság valós, hiszen a videón keresztül próbáljuk tartani a szemkontaktust, figyeljük a testbeszédet, miközben jegyzetelünk vagy diákat mutatunk be. A Dell Technologies megoldása elősegíti a tartalmasabb emberi interakciót, miközben lehetővé teszi, hogy a hívások során könnyedén megosztható legyen akár egy képernyőn kívüli vázlat.

A Concept Pari elgondolás egy egyszerű, mozgatható, vezeték nélküli webkamera, amely bármilyen kompatibilis kijelzőn, dokkolóban, állványon, vagy akár kézben is elhelyezhető. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlen szemkontaktust teremtsenek azokkal, akikkel beszélgetnek, és további, képernyőn kívüli tartalmakat osszanak meg egyszerűen. A kicsi és könnyű megoldás (30 g) mikrofonnal rendelkezik, és képes 1080p videót továbbítani Wi-Fi-n keresztül. Olyan hasznos beépített funkciókkal rendelkezik, mint a tápellátás jelzője, egy jelzőfény, amely segít a tökéletes beállításban (kiküszöbölve az állandó lefelé nézést), valamint egy beépített USB-C dokkoló a vezeték nélküli töltéshez.

A Concept Pari kis helyigénye, rugalmassága és egyszerűsége vonzó lehet a rendszeresen videohívásokat folytatóknak, és könnyen lehet a “hibrid munka” eszköztárának része, amikor az emberek különböző helyszínek között váltanak munkát.

Concept Stanza

Az apró technológiai fejlesztések nagy hatással lehetnek a mindennapi munkavégzésre, így érdemes lehet újragondolni a munkánk egyik legáltalánosabb feladatát, a jegyzetelést is.

Több képernyő használata alapvetően javíthatja a hatékonyságot és az együttműködést. A Concept Stanza egy lépéssel továbblép ezen. Egy újfajta, vékony, könnyű, port nélküli 11 colos kiegészítő gondolatával, amelyet kizárólag arra terveztek, hogy a jegyzetelés folyamatát egyszerűbbé és okosabbá tegye.

A megoldás szinte olyan érzést biztosít, mintha tollal és papírral jegyzetelne a felhasználó, kivéve, hogy dupla koppintással azonnal szöveggé tudja alakítani a kézírását. Intelligenciával, képernyőbővítő funkciókkal és szoftverekkel a tartalom visszakereshető és megosztható az eszközök között. Így nem kell többé egy jegyzetfüzetben keresgélni, vagy fényképet készíteni a kézzel írt jegyzetekről, hogy e-mailben elküldhető legyen. A Concept Stanza ötvözi az analóg és a digitális megoldások legjobb tulajdonságait, és még tollat és mikrofont is fejlesztettek hozzá.