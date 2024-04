Digitális áramhálózattal készül Bécs a zöld átállásra

Az osztrák főváros célja, hogy 2040-re klímasemleges legyen. A zöld átállás egyik kulcstényezője ugyanakkor a stabil villamosenergia-hálózat. A bécsi áramhálózatot is üzemeltető Wiener Netze most intelligens trafóállomásokkal teszi stabilabbá az áramellátást Bécsben. Ezek nemcsak adatokat szolgáltatnak, de táveléréssel karbantarthatóak is.

Az energiafüggetlenség és a zöld átállás kulcsa a stabil, a nagyobb ingadozásoknak is ellenálló villamosenergia-hálózat. Éppen ezért Bécsben intelligens trafóállomásokat kezdtek telepíteni, amelyekből városszerte már 300 működik.

Ezek előnye, hogy folyamatosan adatot szolgáltatnak a trafóállomás működéséről, vagyis az üzemeltetők tudják, mikor maximális a kábelek terhelése, hol, mikor folyik át sok vagy kevés áram. Az adatok elemzésével a szakemberek folyamatosan figyelemmel tudják kísérni, hogy egy adott területen mennyi áramot termelnek és adnak le a hálózatba a napelemek és a hőszivattyúk, illetve mennyit használnak fel a különböző elektromos járművek töltői. Így folyamatosan biztosítani tudják a stabil áramellátást.

Az intelligens trafóállomások másik előnye, hogy távolról irányíthatóak és áramkimaradás esetén táveléréssel is megszüntethető a hiba. A szakemberek sokkal rövidebb idő alatt, kiszállás nélkül tudják leválasztani a hálózatról a hibás kábelt és átkapcsolni az áram nélkül maradt fogyasztókat egy új kábelre, biztosítva számukra az áramellátást.

A Wiener Netze bécsi ellátási területén 11 ezer trafóállomás van, a vállalat az elkövetkező öt évben 1,9 milliárd eurót fordít az áramhálózat fejlesztésére, hogy a megújuló energiaforrásokat integrálni lehessen a hálózatba és meg tudják őrizni az ellátás mostani, 99,9 százalékos biztonságát.