IntercityHotel Budapest setzt auf grünen Tourismus

IntercityHotel Budapest, das erste Hotel der Deutschen Hospitality in Ungarn ist direkt am internationalen Bahnhof Budapest-Keleti im Mai 2021 geöffnet. Laut Tibor Polgar General Manager wurden neben der Tradition auf die Erwartungen der Zukunft auch berücksichtigt, da das Hotel zentral gelegen ist und der Schwerpunkt auf der ökologischen Nachhaltigkeit liegt.

Erfahrene Reisende wissen, dass sich die großen Bahnhöfe traditionell im oder in der Nähe des Stadtzentrums befinden, da dies in den letzten Jahrhunderts eine bequeme Möglichkeit für sie war, die Stadt zu Fuß zu erkunden. Neben den Hauptbahnhöfen gab es auch eine Reihe von Hotels für Fernreisende, so sie sich am Zielort sofort einrichten konnten. Diese klassische Art des Reisens wird von Deutsche Hospitality, der Muttergesellschaft von IntercityHotel, in die heutige Zeit übertragen. Die meisten IntercityHotels befinden sich in der Nähe von Flughäfen und Hauptbahnhöfen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Oman, China und seit Mai auch in Budapest. Reisende, die mit dem Zug oder mit der U-Bahn am Bahnhof Keleti ankommen, erreichen das Vier-Sterne-IntercityHotel in wenigen Minuten zu Fuß.

“Eine zentrale Lage und die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums sind für ein Hotel heute nahezu unverzichtbar. Wir haben auch großen Wert darauf gelegt, dass Hochgeschwindigkeits-WLAN sowie die neuesten technischen Lösungen für die Gäste bereitstellt werden. Eine davon ist die IntercityHotel-App, die während der Pandemie besonders geschätzt geworden ist und auch als digitaler Zimmerschlüssel dient, mit dem die Gäste kontaktlos ein- und auschecken sowie bezahlen können”, erklärt Tibor Polgár.

Gleichzeitig hat sich das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit mit dem Ziel bis 2050 klimaneutral zu werden als Schwerpunkt gesetzt. Dementsprechend spielen die umweltfreundliche Lösungen von der Planung bis zum Bau und dem Betrieb eine wichtige Rolle. Das Unternehmen legt auch großen Wert darauf, dass seine Gäste einen einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Gäste, die mit dem Auto anreisen, können auf einen der 230 Stellplätze in der benachbarten Tiefgarage zurückgreifen, sowie steht ihnen Ladestationen für Elektroautos auch zur Verfügung.

Um die Umwelt zu schützen, verwendet das IntercityHotel Budapest ausschließlich grüne Energie, und die 312 Zimmer, das BistroLonge & Bar und die Konferenzräume sind so konzipiert, dass sie durch natürliches Sonnenlicht beleuchtet werden können. Das Sonnenlicht speist auch die vielen Pflanzen und Flechten in der Lobby, die die Luft in den Gemeinschaftsräumen auf eine natürliche Art und Weise reinigen und befeuchten.

Das IntercityHotel Budapestsetzt auch einen Schwerpunkt , indem es regionale und saisonale Zutaten für seine Gerichte. Der Anteil an veganen und vegetarischen Gerichten auf der Speisekarte wird zudem bis Ende 2021 auf mindestens 30 Prozent erhöht. Dies geht einher mit der Verpflichtung, auf eine Kreislaufwirtschaft hinzuarbeiten und vorrangig die Lebensmittelverschwendung zu minimieren.

„Im Sinne unseres grünen Engagements war das IntercityHotel Budapest das erste Hotel in Ungarn, das das Green Meeting-Konzept eingeführt hat. Unser Ziel ist damit, die ökologischen Auswirkungen der im Hotel organisierten Meetings und Veranstaltungen von der Planung und Durchführung bis zur Abreise der Gäste zu minimieren”, erklärt Tibor Polgár. Der General Manager von IntercityHotel Budapest fügte das hinzu: “Das Konzept basiert auf Vorbeugungs-, Reduzierungs- und Kompensationsmaßnahmen, wobei sich die Elemente gegenseitig ergänzen. Das Hotel bietet Konferenzausstattungen aus recycelten und nachhaltigeren Materialien und bevorzugt regionale und saisonale Lebensmittel. Kein Wasser wird aus Plastikflaschen serviert, und den Gästen werden nur Kaffee und Tee aus fairem Handel sowie saisonale und lokal bezogene Snacks angeboten. Auf diese Art und Weise leisten die Veranstaltungen in den fünf Konferenzräumen mit einer Gesamtkapazität von 200 Personen einen echten Beitrag zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der Gäste, der auf Wunsch von einem Partnerunternehmen zertifiziert werden kann”.

Eine weitere umweltfreundliche Initiative ist die “Green Option” Program: Wenn die Gäste an einem Tag kein Bettenmach- oder Reinigungsservice in Anspruch nehmen, bietet ihnen das Hotel am nächsten Tag zu zwei Getränken in die Bar.

Web: www.budapets.intercityhotel.com

Hotel Kontakt: Krisztina Apaczeller, Director of Sales & Marketing, [email protected]

Unterstützter Inhalt