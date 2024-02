Édesanyja örökségét építi tovább az erdélyi kutató gyógyszerésznő

Miközben az édesanyja által, az erdélyi Gyergyószentmiklóson 1992-ben alapított patikákat is tovább viszi, kutató-fejlesztő gyógyszerészként egy olyan fájdalomcsillapító krémet is kifejlesztett, amelynek nevét már Romániában is egyre többen megismerték. A sikeres családi vállalkozás fejlesztését célul tűző dr. Melles Melinda, a Farmacia Poli-Med-Anna tulajdonosaként nemcsak azon dolgozik, hogy az emberek megfizethető áron jussanak gyógyuláshoz, hanem azon is, hogy a tehetséges erdélyi fiataloknak legyen miért a szülőföldjükön maradniuk.

„Édesanyám nemcsak a szépsége, hanem a céltudatossága és kitartása miatt is csodálatos asszony volt. Több, mint 30 éve egymaga alapította azt a családi vállalkozást, amely ma három gyógyszertárat üzemeltet a gyergyói medence különböző településein, miközben már egy online patika is a nevéhez kötődik. Négyéves korom óta tudom, hogy gyógyszerész leszek, mert édesanyám elhivatottságát látva nem is volt kérdés, hogy én is ezt a pályát választom. A rengeteg munka, a férjem segítsége, valamint a hűséges kollégáim helytállásának is köszönhetően vált lehetővé az, hogy még a saját kutatómunkára is lehetőségem nyílt”- magyarázza Melles Melinda, aki 2011 óta társadalmi munkában a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara elnökeként is segíti az erdélyi gyógyszerész szakma fejlődését és a munkatársak továbbképzését.

Mivel Székelyföldön az emberek többsége nem igazán tehetős, egyetemi oktatóitól a marosvásárhelyi egyetemen azt az útravalót kapta, hogy az ott élőkön úgy tud segíteni leginkább, ha olyan hatékony készítményeket próbál összeállítani, amelyek nemcsak hatékonyak, de a Székelyföldön is megfizethetőek. Ez is motiválta akkor, amikor több éves kutatómunka eredményeként megteremtette a védjegyévé vált Diclofenac gél-t, azt a gyógykrémet, ami a régió speciális időjárási körülményei – a gyakori hideg és nedvesség – miatt kialakuló mozgásszervi és a légúti megbetegedések gyógyulását hatékonyan segíti.

„Miközben mindig azon gondolkodtam mi az, amivel én is hozzá tudnék tenni az emberek gyógyulásához, a végső lökést az adta, hogy a patikába betérők rendszeresen beszéltek arról, hogy testileg mi gyötri őket a leginkább. Mivel gyógyszerészként mindig kerestem az újdonságokat és szerettem a különféle összetevőket és gyógyszereket összekombinálni, így sikerült az évek során, a doktori disszertáció elkészítése közben, a gyulladáscsökkentő, Diclofenac gélt kifejleszteni. Amelynek piacra vitelénél az egykori alma materem örökségéhez híven ügyeltem arra, hogy az átlagemberek számára is megteremtse a gyógyulás lehetőségét.”

A készítmény jó tulajdonságai mellett, a megfizethető árnak is nagy szerepe volt abban, hogy a Melles Melinda által kifejlesztett készítmény az erdélyi sikerek után mára már egész Romániában keresett termék lett. Már csak azért is, mert a Diclofenac nem egy nagyipari termék és ami talán még ennél is fontosabb, ezekben a krémekben a hagyományos gyógyszermolekulák a tudományos gondossággal kiválogatott gyógynövényekkel kombinálva válnak teljes értékűvé.

Az, hogy minden kezdet nehéz, a gyógyszerésznő számára annak ellenére is igaznak bizonyult, hogy a készítmény árusítását a saját patikáikban tudták megkezdeni. De ahhoz, hogy a gél jótékony hatásainak híre menjen, édesanyja segítségére is szükség volt, aki gyakorlatilag a termék első marketingesévé vált azzal, hogy elkötelezetten vitte a krémet a fürdőkezelésekre, a balneocentrumokba, és más gyógyszertárakba, ahol nemcsak megismerték, hanem utána már keresték is a gyógykrémet. Ami mára olyan sikeressé vált, hogy a romániai országos terjesztést követően már több külföldi országból is érkeznek a megrendelések.

„Édesanyám abban is utat mutatott nekem, hogy miként lehet Erdélyben kitartással, nőként és kisebbségben élve is sikeres valaki. Ezt a szemléletet igyekszem átadni a gyermekeimnek is, miközben 2022-ben a férjemmel együtt azért is lettem az egyik alapítója a Gyergyószentmiklósi Rotary Klubnak, mert az azt a célt tűzte maga elé, hogy a jótékonysági aktivitásainak, eseményeinek bevételeiből a tehetséges fiatalok szülőföldön maradását segítse” – fejtette ki Melles Melinda.

Érsek M. Zoltán