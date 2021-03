Egyéni vállalkozókat is várnak a design SPEED mentorprogramjára

A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ), valamint az olasz Istituto Europeo di Design (IED)korábbi, második design SPEED mentorprogramján öt hazai designmárka vett részt. A program hazai szinten már stabil designmárkák nemzetközi piacra lépését segíti – közölte az ügynökség, amely kiírta az új pályázatot.

A gazdasági társaságok mellett ezúttal az egyéni vállalkozók is jelentkezhettek a virtuális képzésre, ezáltal még több iparági szereplő kapott lehetőséget a szakmai fejlődésre – tudatta az MTI-vel az ügynökség.

A design SPEED mentorprogram célja, hogy ismeretek átadásával segítse a hazai szinten már stabil designmárkák nemzetközi piacra lépését. A vírushelyzet miatt online formában valósultak meg a workshopok és one-to-one meetingek. A tervezők mintegy 130 órányi tananyagot sajátítottak el a program során, hat hónap után pedig elkészült saját projektmunkájuk is – olvasható a közleményben.

Mint megfogalmazták, a magyar designipart erős exportorientáltság jellemzi, ezért kiemelten fontos a hazai termékek nemzetközi elérhetőségének erősítése, amely hozzájárul a márkák gazdasági stabilitásához. A projektnek köszönhetően a formatervezők felismerhetik tevékenységük kritikus pontjait, valamint sikeresen pozícionálhatják saját márkájukat. Ennek köszönhetően a nemzetközi piacon is jobban megállják helyüket, erősítve ezáltal az országimázst.

A képzésben a magyar szakértők mellett olasz és amerikai professzorok is jelen voltak, többek között Jacopo Bargellini stratégiai tanácsadó, Alberto Bottalico, a BCW Global alelnöke és operatív vezetője, valamint Anne van Merkensteijn, a Procter&Gamble és a Kiko Milano brandmanagere és nemzetközi üzleti tanácsadó – emlékeztet a kommüniké.

Az MDDÜ a pandémia miatt miatt egy szélesebb pályázói kör számára biztosított részvételi lehetőséget a programba. Kimagasló nemzetközi potenciáljuknak köszönhetően a különleges kerámiákat gyártó Error N’ More; a díjnyertes, Logifaces logikai játék megálmodója, a Planbureau; az üvegkombinációiról ismert marta edocs; a világításban élen járó Oleant Lighting; valamint a tartós anyagokból készült bútorok szakértője, a Socowoo részvételével valósult meg a program.

A márkák már a képzés során is bizonyították, hogy készen állnak a nemzetközi terjeszkedésre. Az Error N’ More bemutatkozhatott a Nemzetközi Kerámia Szimpóziumon, marta edocs az Ékszerek Éjszakája Vándordíjjal gazdagodott, a Socowoo csapata részese volt a Construma OTTHONDesign szakkiállításnak, a Planbureau termékeit már a tengerentúlról is vásárolják, az Oleant Lighting pedig megnyerte a méltán híres i-NOVO Selection Innovative product díjat – áll az összegzésben.

A közlemény kiemeli, a hazai formatervezők ismét lehetőséget kapnak működésük továbbfejlesztéséhez. Az IED együttműködésével megvalósuló programra olyan tárgy- és formatervezők jelentkezését várják, akik legalább két lezárt üzleti évvel és két termékcsaláddal rendelkeznek, valamint kiemelt céljuk a nemzetközi piacra lépés. A pályázat beérkezésének határideje: április 8. hétfő (éjfél).

A mentorprogramba való bekerülés feltétele a nyílt szakmai pályázaton való részvétel, amelynek részletei az alábbi linken itt érhető el.