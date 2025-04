Egyre többen fedezik fel Lengyelország szépségeit, besegít a Wizzair és a Ryanair is

Tavaly húszezerrel több magyar látogatott el Lengyelországba, mint az előző évben – állapította meg a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet hazai képviseletének vezetője Farkas Melinda azon a prezentáción, melyet április 8-án rendeztek meg a Lengyel Intézetben.

Többek között elmondta, hogy különösen a közelebbi Kis-Lengyelország térségében, voltak többen, ott is elsősorban Zakopanéban érzékelhető a „magyar invázió”. A pozitív trendre építve a szervezet április 1–30. között nyereményjátékkal egybekötött kampányt indított a Szia Lengyelország! weboldalon, ahol a résztvevők azon túl, hogy inspirálódhatnak a Krakkói régió adta turisztikai lehetőségekből, több, mint 20 értékes nyereményt, köztük krakkói, tarnówi és zakopanei szállást, belépőjegyeket, ajándékcsomagokat is nyerhetnek a kérdésekre helyesen válaszolók. A lengyelorszag.travel oldal április elejével megújult, modernebb külsővel, tematikusabb, áttekinthetőbb felülettel várja a Lengyelország iránt érdeklődőket.

A Ryanair új járata kapcsán megtudtuk, hogy Katowice, az egykori iparváros teljes megújuláson ment keresztül és nyugodtan gondolkodhatunk akár egy hosszú hétvégében is, hiszen a város számos izgalmas helyszínnel, mint a Szilézia Múzeum, vagy Nikiszowiec a régi bányászok lakónegyede, a sziléziai régió pedig további lehetőségekkel várja az érdeklődőket, mint pl. a zabrze-i Guido bánya, Jasna Góra, a częstochowai zarándokhely, vagy Lengyelország legrégebbi vidámparkja a Legendia park. A természetkedvelők elindulhatnak Szczyrk vagy Wisla irányába is kirándulni.

Wrocław, Alsó-Szilézia fővárosa Krakkó méltó vetélytársa lehet, ha történelmi lengyel városról van szó. A Wizzair heti két járatának köszönhetően, akár családosan is megnézhetjük a wrocławi Botanikus Kertet, vadászhatunk applikáció segítségével közel 800 törpeszoborra, sétálhatunk Wrocław 100-nál is több hídján át, de elmehetünk az ország legnagyobb állatkertjébe az Afrikáriumba, vagy a víz múzeumába, a Hydropolisba, de a gyerekek számára talán a legizgalmasabb a Kolejkowo miniatűr kiállítás vasútmodellekkel fűszerezve.

Gdańsk, a Hármasváros legfontosabb városa sokunk számára csalogató desztináció különleges hanza városi hangulatával, színes házaival és tengerpartjával. Ország Anna, a képviselet idegenforgalmi szakértője bemutatta, hogy mennyi mindent csinálhatunk egy city break során Gdańskban, legyen az történelmi jelentőségű hely, mint a Második Világháború Múzeuma vagy a Szolidaritás központ, a rengeteg park, a homokos strandok, a remek éttermek, és a két másik város Gdynia és Sopot által kínált lehetőségek és a régió nemzeti parkjai.

A lengyel fővárost Agata Rybkiewicz, a varsói Convention Bureau referense mutatta be a vendégeknek. A korábbi lengyel rendezvényeken és Bárány Róbert utazó filmes videóiból már megtudhattuk, hogy Varsó egy nem mindennapi főváros, hiszen folyamatosan változik és mindenki számára tartogat lehetőségeket. A Łazienki park, Chopin öröksége és a Királyi út Varsó klasszikus arcát mutatja, a régi lepukkant iparnegyedek ma már modern bevásárlóközpontokként, tudományos központokként várják az odalátogatókat. Szabadidőnket eltölthetjük a korszerű múzeumokban, parkokban, vagy a Visztula partján ücsörögve is, de akit a kulináris élvezetek vonzanak, az is megtalálja kedvencét, legyen az vegán büfé vagy Michelin csillagos étterem.

Poznań városát Jan Mazurczak, a város turisztikai szervezetének vezetője mutatta be, aki számos magyar vonatkozásra is kitért a várossal kapcsolatban, de olyan szimbólumokat is megismerhettünk, mint a városháza tornyán viaskodó kecskék, az igencsak laktató Szent Márton kifli, vagy a focimeccsek kapcsán elhíresült The Poznan „tánc” is. A lengyel történelem kezdetét a Poznani Kapu interaktív múzeumban, a második világháború kódfejtő történetét az Enigma múzeumban, a krumpli történetével pedig a krumpli múzeumban ismerkedhetünk meg. Ami turisztikailag kiemelendő, hogy Poznań nyáron és hétvégén a legolcsóbb, ekkor a legjobb tervezni utazásunkat.

A LOT képviseletében Antoni Krisztián mondta el, hogy a lengyel légitársaság napi négy varsói járata mellett tervezik az ötödik járat elindítását is, amellett, hogy Varsón keresztül 11 lengyel város elérhető a belföldi forgalomban. Tavaly 10 millió utast szállítottak, ezt növelni szeretnék, ahogyan a flottájukat is 30 új géppel növelni szeretnék. A LOT továbbra is a legmegbízhatóbb és legtöbb járatot üzemeltető légitársaság, ha Lengyelországról van szó.

Lengyelország kiemelkedő fejlődésen ment keresztül az elmúlt 15 évben és ez a fejlődés még nem állt meg. Az ország kimeríthetetlen lehetőségekkel várja azokat, akik valamiért nem ismerik, vagy csupán nem gondolnak potenciális úticélként Lengyelországra