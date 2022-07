Elektromos ID-vel akarja meghódítani a világot a Volkswagen

Kínában tartott világpremierjével a márka első globális, tisztán elektromos limuzinjáról szolgált előzetes benyomásokkal a Volkswagen. A leendő újdonságot a felső-középkategória limuzinjainak piaci szegmensében tervezik kínálni. Progresszív, stílusos és aerodinamikus formavilága bőséges belső térkínálatról gondoskodik. A kínai sorozatgyártású változat várhatóan 2023 második felében érkezik a piacra, s ugyancsak 2023-tól tervezi a Volkswagen egy európai szériamodell emdeni gyártását.

„ID. AERO show-modellünkkel az ID-család következő tagjára kínálunk betekintést, mégpedig egy érzelmekben gazdag, egyben kifejezetten aerodinamikus formavilágú, több mint 600 kilométer hatótávú, kiemelkedő térkínálatú és prémium-belterű autó formájában” – emelte ki Ralf Brandstätter, a Volkswagen Személyautók márka vezérigazgatója.

„ACCELERATE stratégiánk keretében teljes gőzzel folytatjuk modellkínálatunk elektromossá alakítását. Az ID.4 után ez a modell a következő világautónk Európa, Kína és az Amerikai Egyesült Államok régiói számára” – tette hozzá.

A koncepciómodell csaknem öt méter hosszú és kimondottan aerodinamikus kialakítású. Elegánsan, a kupék stílusában ereszkedő tetővonala nagyban hozzájárult kiváló, 0,23-os légellenállási együtthatójához. A Volkswagen moduláris elektromos hajtásrendszer-platformja (MEB) mindemellett rövid karosszéria-túlnyúlásokat, hosszú tengelytávot és kiemelkedően tágas belteret tett lehetővé. Az ID. AERO nagyteljesítményű lítiumion-akkumulátort kapott, 77 kWh nettó energiatároló képességgel. Gazdaságos hajtásrendszerének és kiváló aerodinamikai tulajdonságainak együttese hosszú távokra is alkalmas, akár 620 kilométert is képes megtenni (WLTP) az ID. AERO két töltés között.

Elektromos offenzíva Kínában

ACCELERATE stratégiája keretében ID. AERO szériaközeli tanulmányával a Volkswagen fel kívánja gyorsítani kínai elektromos offenzíváját. Az ID.3, ID.4 és ID.6 után az ID. AERO sorozatgyártású változata immár a modellsorozat negyedik tisztán elektromos tagjaként jelenik meg várhatóan 2023 második felében Kínában, ahol a Volkswagen egy-egy vegyesvállalatának megfelelően két különböző változat készül majd belőle. Regionális stratégiája révén a Volkswagen a hosszú távon fenntartható járművek vezető szállítójává kíván válni Kínában, s a tervek szerint már 2030-ra legalább minden második Kínában eladott járműve elektromos hajtásrendszerrel készül.

A „Way to ZERO” kezdeményezés keretében a Volkswagen továbbra is világszerte elő kívánja mozdítani villamosítási offenzíváját. Az ID. AERO sorozatgyártású változata az ID-család új csúcsmodelljeként hivatott a jövőben megjelenni a globális kínálatban, mégpedig Kínán kívül Európában és Észak-Amerikában is.

Elegáns formavilág, színvonalas aerodinamika, körbefutó fénysáv és metálfényezés

Az ID. AERO első ízben adaptálja egy felső-középkategóriájú limuzinra az ID-család formai nyelvezetét. Aerodinamikus kialakítású eleje és teteje körül optimálisan áramolhat a levegő, enyhén behúzott felülettel és hangsúlyos légterelő peremmel kialakított hátulja pedig hatékonyan csillapítja a légáramlásokat. A sportos, 22 col peremátmérőjű, kéttónusú könnyűfém keréktárcsái a turbinákat idéző stílusúak és a sárvédők felületébe simulva integrálták a kerékjáratokba. A hagyományos ajtókilincseket megvilágított érintőfelületek váltották fel, tovább csökkentve a légellenállást. Sziluettjének felső részén jellegzetes tornádóvonala és hátrafelé ereszkedő tetőíve határozza meg a tanulmány formavilágát. A tornádóvonal felett az ID. AERO erőteljes vállöve húzódik, s a vonalvezetés végső soron laposabb és dinamikusabb összhatást kölcsönöz az elektromos limuzin számára.

Az ID. AERO tanulmány a világos tónusú Sarki kék metálszínben mutatkozik be, amelynek pigmentjei megfelelő irányú beeső fényben aranyló árnyalatban csillognak. A tető fényes fekete színben alkot kontrasztot a karosszériatörzzsel.

Az orrkialakítást az ID-családra jellemző méhsejt-mintázat („ID. Honeycomb”) határozza meg, amely a lökhárítóban vízszintesen két részre osztva tűnik fel az ID. AERO alapvető stílusjegyeként. Elejét a megvilágított Volkswagen-emblémától jobbra és balra az orr teljes szélességében ívelő, keskeny fénycsík avatja semmi mással össze nem téveszthetővé, amely az innovatív IQ.LIGHT – LED-Matrix fényszórók felett elhaladva egészen a sárvédőkig húzódik – innen pedig többszöri megszakítással az autó oldalán át, vizuálisan egészen a faráig folytatódik. Az ID. AERO domináns stílusú hátulját feltűnő, sötétített fénysáv fogja át, amely a méhsejt-mintázatú hátsó lámpatestekkel kimondottan exkluzív hatást kelt.

Az MEB-platform sokoldalúságát jelzi

Az ID. AERO jól érzékelteti a Volkswagen tisztán elektromos MEB architektúrájának rugalmasságát, amely igény szerint adaptálható a különböző formájú és méretű modellekhez. A kompakt crossovertől az SUV-modellig, a kisbusztól a tágas limuzinig, az MEB az egyes piaci szegmenseken átívelő megoldásként alkalmazható. Az ID. AERO műszaki alapjaként az MEB ezúttal a felső-középkategóriájú limuzinok piaci szegmensébe kínál belépést az ID-család számára, miközben maradéktalanul kiaknázza a nagy hatótáv, a digitális hálózatba kapcsolás és a távoli (Over-the-Air) szoftverfrissítés jellemezte elektromos mobilitás nyújtotta lehetőségeket.

Európai változat Emdenből

Az ID. AERO európai sorozatgyártású változata a tervek szerint 2023-tól az emdeni üzemben gördül le a szerelőszalagról. Az elektromos járművek volumentermelésével Emden a Volkswagen első ilyen jellegű, alsó-szászországi termelési helyszíneinek egyikeként járulhat hozzá jelentős mértékben a modellpaletta elektromossá alakításához – és ezzel az új autók teljes palettájára jutó szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.