Elkezdte első metanol-üzemanyagú hajójának gyártását a Celebrity Cruises

Megkezdődött a Celebrity Cruises ötödik hajójának építése a díjnyertes Edge sorozatban. A Celebrity Xcel tengerjáró 2025 őszén indul útnak.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a tengeri utazás jövője: megkezdődött a Celebrity Cruises következő hajója, a Celebrity Xcel építése. A tengerjáró 2025 őszén indul majd útnak. A hajó építési munkálatainak megkezdéséről a Celebrity Cruises Magyarország adott hírt.

„Ma nemcsak az építés kezdetét ünnepeljük, hanem egy olyan alapot is lefektetünk, amelyen számtalan emlék fog születni” – mondta Jason Liberty, a Royal Caribbean Group elnök-vezérigazgatója. – „Minden új hajó lehetőség arra is, hogy előre lépjünk a zéró kibocsátás felé vezető utunkon, az Xcel-lel pedig az első metanol-képes hajónkat is építjük egyben, amely segít előre lépni az energia-takarékosság jövőbeli platformja felé.”

A hosszú hagyományokkal rendelkező tengeri szokásoknak megfelelően a hajózási társaság és a hajógyár vezetői frissen vert érméket helyeztek az első acéldarabra, hogy jó szerencsét hozzanak a hajónak mind az építési folyamat során, mind pedig a jövőbeni tengeri utak alatt. A márka új, Edge Series hajói által képviselt minőségének új szintje előtt tisztelegve, az érme dizájnja egy másik nagy innovációra, a NASA Saturn V rakétájára utalt.

„Alig várjuk, hogy bemutathassuk a Celebrity Xcel-t és páratlan vendégélményeit, minden tekintetben megfelelve nevének olyan meglepetésekkel, amelyek megerősítik a „Nothing Comes Close” érzését egy Celebrity vakációval kapcsolatban” – mondta Laura Hodges Bethge, a Celebrity Cruises elnöke. – „Hálásak vagyunk a Chantiers de l’Atlantique csapatának folyamatos együttműködéséért.”

A Celebrity Xcel 2025 novemberében debütál a Karib-térségben, első szezonjában Fort Lauderdale-ből indulva, hétnapos útvonalakon váltakozva a Bahamák, Mexikó és a Kajmán-szigetek, Puerto Plata, St. Thomas és St. Maarten között. Az utak immár foglalhatóak is, amelyben a cég magyar képviselete nyújt segítséget.

A szabadidős utazás határainak feszegetése érdekében a Celebrity Xcel előmozdítja a Royal Caribbean Group évtizedek óta tartó elkötelezettségét a bolygó fenntartása iránt az első három üzemanyaggal működő motorral. Az új motor páratlan üzemanyag-rugalmasságot biztosít háromféle üzemanyag használatával, beleértve a metanolt is, amely először szerepel a cég történetében, és fontos lépcsőfokot jelent a vállalat Destination Net Zero útján, amely a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátást tűzte zászlajára.