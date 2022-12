Elveszett évtized várhat a brit gazdaságra

Elveszett évtized előtt állhat növekedési szempontból a brit gazdaság, ha a kormány nem cselekszik – jelentette ki Tony Danker, a Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatója.

Danker a 190 ezer brit vállalat érdekvédelmét ellátó szakmai szövetség éves gazdasági előrejelzésének bemutatóján kijelentette, hogy a hazai össztermék (GDP) két tényező: az emberek és termelékenységük egyszerű szorzata, ám a brit gazdaságban jelenleg “sem a szükséges számú ember, sem a termelékenység nincs meg“.

A CBI vezetője szerint a brit gazdaság a stagfláció állapotába került: a vágtató inflációt negatív növekedés, valamint a termelékenység és az üzleti beruházások visszaesése kíséri.

A cégek látnak potenciális növekedési lehetőségeket, de a jelenlegi ellenszélben nem tudnak hinni ezekben, ezért jövőre leállnak a beruházásokkal – fogalmazott Danker. Hozzátette, hogy most jórészt a kormány növekedés- és beruházásösztönző cselekvésén vagy tétlenségén múlik, hogy a brit gazdaság sekély vagy mély recesszióba süllyed-e.

Kijelentette: kormányzati tétlenség esetén egy egész évtized elveszhet növekedési szempontból a brit gazdaság számára.

A Brit Iparszövetség hétfőn ismertetett éves előrejelzése szerint a brit GDP 2023 egészében 0,4 százalékkal csökken.

Ez jelentősen rontott prognózis, a CBI ugyanis előző becslésében még 1 százalékos növekedéssel számolt jövőre a brit gazdaságban. A szervezet szerint a recesszió valószínűleg már az idei harmadik negyedévben elkezdődött, és 2023 végéig eltart.

A CBI 2024-re azonban már javulást vár: előrejelzése szerint abban az évben 1,6 százalékkal növekszik a brit GDP.

A jelentés szerint ugyanakkor a hosszabb távú növekedési kilátások is lanyhák, mivel a termelékenység továbbra is nyomott marad: a CBI azzal számol, hogy az egy főre jutó kibocsátási érték még 2024-ben is 2 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti – már akkor is gyenge – szinttől, és 19 százalékkal alacsonyabb lesz annál, amelyet a 2008-2009-es globális pénzügyi válság előtti termelékenységi folyamatok folytatódása esetén várni lehetett volna.

A Brit Iparszövetség prognózisa szerint a világgazdaság egésze 2023-ban 2 százalékkal növekszik vásárlóerő-paritáson számolva, de ez is alaposan rontott becslés, mivel a CBI előző előrejelzésében még 3,2 százalékos globális növekedés szerepelt a jövő évre.