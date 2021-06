Építőipar – MÉVSZ: Új technológiák és új alapanyagforrások nélkül jön a drágulás és a káosz

Az alapanyagellátásban keletkezett váratlan hiány miatt, világszerte kiszolgáltatott helyzetbe kerültek az építőanyaggyártók. Ez a magyar piacon is éreztette kényszerű hatását: több területen már elkerülhetetlen volt az áremelés, egyes termékeknél pedig átmeneti hiány is előfordulhat – fejti ki Czili Aladár a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség (MÉVSZ) elnöke. A szakember szerint hosszú időbe telik a kiesett kapacitások pótlása, a piaci folyamatok visszarendeződése ráadásul nem a korábbi árakon fog megtörténni.

„A koronavírus járvány kitörésével párhuzamosan, egymás után több csapás is érte 2020-ban az építőanyaggyártókat. Márciusban leégett a nélkülözhetetlen kémiai diszperziós alapanyagokat gyártó BASF ludwigshafeni vegyi üzeme, majd a számtalan termék esetében kulcsfontosságú alapanyagnak számító epoxi műgyanta kapcsán állt elő globális és tartós hiány.”

– Minden előzmény nélkül, egyik pillanatról a másikra olyan alapanyagok tűntek el a globális piacról, amelyek ráadásul nem is a végtermékekhez kellenek, hanem a végtermékekbe beépülő megkerülhetetlen alapanyagok nélkülözhetetlen elemei – magyarázza Czili Aladár.

– A váratlan helyzet hatására olyan kaotikus helyzet alakult ki a piacon, amelyben a nemzetközi és a hazai gyártók is bármi áron új beszerzési forrás felkutatására kényszerültek. Szövetségünk ebben a helyzetben kért segítséget a kormánytól, amely a maga lehetőségei szerint minden szervezési és információszerzési támogatást meg is adott.”

A Külügyi és külgazdasági Minisztérium a konzulátusok bevonásával igyekezett feltérképezni, hogy melyik országban lehetnek olyan cégek, akik biztosítani tudják a magyar gyártók számára létfontosságú alapanyagokat, vagy legalább azok alternatíváját.

„Ez az elkötelezett támogatás hatalmas segítség volt, hiszen minden alternatív forrás felfedezése akár hosszútávú megoldást is jelenthet. Történt is egy-két ígéretes kapcsolatfelvétel, de időbe kerül az igények és a lehetőségek összeegyeztetése. Nem beszélve arról, hogy a számunkra eddig ismeretlen piacokról – például Kazahsztánból – beszerezhető alapanyagokat be is kell vizsgálni, mert a minőségből még a szükséghelyzetben sem engedhetnek a gyártók.”

A globális alapanyaghiány miatt az építőanyaggyártók, a kármentésre helyezve a hangsúlyt, kénytelenek súlyozni. Az igényekhez igazodva meghatározni azt, hogy melyik termékek előállítására helyezik a fókuszt és melyikekből csökkentik a termelést.

-nA jelenlegi válsághelyzet nemcsak arról szól, hogy kevés az alapanyag és még a szállítási határidőt sem tartja be szinte senki, hanem arról is, hogy a hiány miatt, az építőanyaggyártók minimum 20-30 százalékkal drágábban jutnak a kritikus fontosságú alapanyagokhoz. Ami a végtermékek árát is közel hasonló mértékben növeli. Ugyanakkor a drágulásban a forint jelentős gyengülésének és hektikus mozgásának is szerepe van, mert miközben 2020 elején még csak 330 forint volt egy euro, később 367-ig ment fel az árfolyam, ami ugyan mostanra visszaesett 350-re, de már idén is volt 360 forint. A kőolaj alapú építőipari alapanyagok hiánya mellett, ráadásul a termékek kiszereléséhez szükséges műanyagok, például a vödrök, fóliák, csomagolóanyagok ára is emelkedett. Ebben a helyzetben mindenképpen némi megnyugvást jelent a piacon a forint – várhatóan hosszútávú – erősödése, ami sok helyen, az áremelkedés elkerülésében is segíthet – elemez Czili Aladár.

A szövetség elnöke szerint, az alapanyagellátásban mutatkozó globális hiány miatt hosszabb távon az építőanyaggyártás teljes átstrukturálódásával is számolni kell.

„Idővel, törvényszerűen pótolni lehet a most kiesett alapanyaggyártói kapacitásokat, de ez hosszú időt vesz igénybe, miközben egyértelmű, hogy a piac visszarendeződésére már egy magasabb termék áron kerül sor. Ugyanakkor az is látszik, hogy miközben a nagy gyártók az alternatív források felkutatására fordítják az energiát, a kivitelezők is keresik azokat az új technológiákat, amelyekkel a mai hiánytermékeket, vagy legalább a most rendkívüli módon megdrágult alapanyagokat ki tudják váltani – tette hozzá a MÉVSZ elnöke.

– Az építőanyag piacon így, az alapanyaghelyzet rendeződéséig szinte naponta változik a helyzet, miközben az építkezők helyzetét a drámai szakemberhiány és az ebből fakadó jelentős munkadíj emelkedés is kedvezőtlenül befolyásolja.