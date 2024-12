Erdélyi fejlesztés: magyarországi online áruházat nyitott a Székely Csemege

A magyarországi üzletek polcai mellett már online is elérhető, házhoz is rendelhető az igazi erdélyi felvágottak ízvilágával idehaza is népszerűvé vált Székely Csemege.

A Székely Csemege már 2021 óta a székelyföldi gasztronómia hiteles képviselője Magyarországon. A sepsiszentgyörgyi Bertis és gyergyószentmiklósi Benedek húsfeldolgozók együttműködéséből született márka népszerűségének titka, hogy elkötelezett a minőségi alapanyagok, és a generációkon átörökített székelyföldi családi receptek iránt.

A Székely Csemege prémium jellegéhez a kézműves feldolgozás is hozzájárul: minden termék manuálisan, kézi csontozással készül, mechanikusan előkészített (MDM) húsok használata nélkül. A hagyományos receptúrák, bükkfával történő füstöléssel nyerik el utánozhatatlan ízüket, miközben a termékek magas hústartalma és a szigorú minőség-ellenőrzés nemcsak azt garantálja, hogy a vásárlók minőségi hústermékeket kapnak, hanem azt is, hogy olyan finomságok kerülnek az asztalra, amit a gyermekeinek, unokáinak is mindenki jó szívvel kínálhat.

„A magyarországi üzleti filozófiánk központi eleme, hogy a Székely Csemege nem csupán egy termék, hanem egy darabka Székelyföld, ahol a vásárló úgy érezheti, hogy a tradíció és a minőség harmóniája ölt testet a fenséges ízekben. A hagyományainkra építve ezért vettük elő azokat a házi receptúrákat, amelyeket a nagyszüleinktől, otthonról hoztunk, miközben a kolbász, szalámi és más füstölt áruk elkészítésénél alkalmazott hagyományos technikákat a modern gyártási folyamatokkal ötvöztük”- mondja ezzel kapcsolatban Berszány Tibor, Erdély legnagyobb húsipari cégcsoportjának tulajdonosa.

Akinek cége a kedvező magyarországi fogadtatásra építve, Székelyföld gasztronómiai nagyköveteként építette fel a Székely Csemege márkát, amelynek termékei a http://www.szekelycsemege.hu oldalon már közvetlenül, online is megrendelhetők.

A rendeléseket az élelmiszerbiztonság szempontjából biztonságos thermoboxokban szállítják ki, amelyek garantálják a hentesáru frissességét és minőségét. A kiszállítás különlegessége a környezeti fenntarthatósághoz kötődik: miután a futártól a vásárló átvette a terméket, a visszazárt dobozt a futár visszajuttatja a céghez, ahol azt a megfelelő fertőtlenítés után újra használják. A termékeket jégakkuval együtt helyezi a thermoboxokba, ami a szállítás idejére minden évszakban megőrzi az áru frissességét.

Meichl Gréta