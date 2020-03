Európai Unó. Lezárt határok – szabad mozgás?

Az európai országok többsége lezárta határait. Az áruellátásról, különösen a lakossági alapellátásról azonban gondoskodni kell, és persze az ipari termelés folytatását biztosító részegységek célba juttatása is kívánatos lenne. Több európai vállalat már a gyárak leállításáról döntött.

A gordiuszi csomó

A fuvarozók azt gondolták a Brexit körüli bizonytalanságok után, az EU-Nagy-Britannia megállapodásnak köszönhetően nyugalmasabb időszak köszönt az ágazatra. Tévedtek! A korona-vírus sosem látott problémákat okoz. A legtöbb európai ország a határai lezárásától reméli a járvány megállítását. Kérdés, hogy ez sikerül-e. Ami biztos, az intézkedések a fuvarozásban jelentős késésekhez vezet. Az sem kizárt, hogy sok árú egyáltalán nem érkezik meg a célállomására.

A tagállamok után kedd reggel az EU is lezárta küldő határait. Egyidejűleg Brüsszel és a tagállamok is biztosítani akarják a zavartalan teherfuvarozást. Ez nem csak a fogyasztók ellátáshoz elengedhetetlen. Az alkatrész- és alapanyagok szállítása nélkül megáll az ipari termelés, de még a szállítások késése is komoly fennakadásokhoz vezethet.

Az első nap után még nem dönthető el, hogy szigorúan ellenőrzött határok mellett működni fog-e az áruszállítás. Európa legnagyobb gazdaságában és ráadásul földrajzilag is a kontinens közepén fekvő Németországban nem biztatóak a jelek.

A Spiegel az érintett német tartományi rendőrségeknél érdeklődött a tapasztalatokról.

Helyzetkép a német határokról

Bajorországban, az osztrák-német határon külön sávba terelik a személy- és a teherkocsikat. Előbbieket ellenőrzik, utóbbiakat átintik, ha uniós rendszámuk van. Az autópályák határátkelőin, az A8-on Salzburgnál, az A9-en Passau mellett, valamint az A93-on Kufsteinnél a menekültválság után kiépítették a szükséges infrastruktúrát. Könnyen ketté tudják választani a járműveket. Ha akadozva is, de megy a forgalom.

Rheinland–Pfalzban, a francia-német határon a teherautók is ritkán jutnak át ellenőrzés nélkül. Leszámítva azt az esetet, ha az ellenőrzést folytató rendőr arcról ismeri a sofőrt és már a nap folyamán ellenőrizte, mindenkit megállítanak. A forgalmat tovább lassítja, hogy a szabad határok 30 éve után hiányzik az ellenőrzéshez szükséges infrastruktúra és a személy és teherkocsik szétválasztásához elengedhetetlen sávok. A legtöbb átkelőnél több órát kell várakozni.

Baden-Württembergben, a francia-német határon hasonló az ellenőrzési rend és a problémák. A legfontosabb átkelőnél, Strasbourg mellett 3 órás a várakozás.

A baden-württembergi svájci-német határon jobb a helyzet. Svájc ugyan a Schengeni-térség része, de nem tagja az európai vámuniónak, így a fuvarozókat eddig is ellenőrizték. Most szigorúbb a kontroll, de a várakozás mindenhol 1 óra alatt van.

Fuvarozók beszámolóiból tudható, hogy sokkal rosszabb a helyzet a kontinens legfontosabb tranzitútján, a Brenner-hágón Ausztria és Itália között. Az osztrák kontroll következtében 80 kilométeres dugó alakult ki a határ olasz oldalán! Ez a Spiegelnek nyilatkozó fuvarozók szerint 3 napos késedelemhez vezethet a szállításban. De legalább átérnek a szállítmányok. Másképp van ez Csehországban, ahol egyelőre átjárhatatlanok a határok.

Ameddig a csehországi egyedi eset marad a fogyasztók ellátás alapvetően biztosított. – mondják a fuvarozók. Az iparban viszont már az alapanyagok érkezésének kiszámíthatatlansága is leálláshoz vezethet. Erre hivatkozva döntött már több vállalat, például a VW valamennyi európai üzemei bezárása mellett, így a győri gyár, ss az Esztergomi Suzuki üzem is leáll.

Európai megoldást!

A Spiegelben megszólalt német fuvarozók egyetértettek, hogy nemzeti protekcionizmus helyett európai megoldás kellene a kontinens gazdaságában életben tartáshoz. Az Európai Bizottság, illetve a testület elnöke, Ursula von der Leyen gyorsan reagált. Úgynevezett ’zöld folyósók’ felállítására tett javaslatot. Ez a gyakorlatban külön sávot jelentene a belső határokon, amelyek az áruk lehető leggyorsabb, ellenőrzés nélküli fuvarozást volna hivatott biztosítani a határellenőrzés mellett is.

A német konzervatívok közlekedési szakpolitikusa szerint sürgősen európai jogszabályban kellene rögzíteni, hogy az alapvető szükségleti cikkek szállítását határellenőrzés visszaállítása, határzár esetén is biztosítaniuk kell a tagállamoknak.

Az Európai Parlamentben politizáló Markus Ferbernek, a CSU, közlekedési szakpolitikusának tudomása van olyan esetekről, amikor európai kamionsofőrök kerültek a belső határokon 14 napos karanténba, habár nem mutatták a megbetegedés jeleit. „Ha ez így folytatódik, le fog állni az áruszállítás a kontinensen” – figyelmeztetett a Spiegelben.

„Amikor az emberek mindenhol el vannak bizonytalanodva, pánikszerűen reagálnak a legkisebb ellátási nehézségekre is, mindent meg kellene tenni, az áruforgalom zavartalan folyása érdekében.”