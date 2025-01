Ezek a nyomasztó 2025-ös munkahelyi HR trendek

Habár az amerikai gazdaságban alacsony a munkanélküliség és csökken a kilépési arány, a munkavállalók pszichológiai állapota – ahogy Európában is -, ennél bonyolultabb történetet mesél el. A történelmileg alacsony munkavállalói elkötelezettség és jóllét szintje azt jelzi, hogy a munkavállalók küzdenek. Sokan számolnak be arról, hogy úgy érzik, elszakadtak a szervezetük küldetésétől, miközben a cégük nem törődik velük. Az USA ugyan messze van, de az amerikai Gallup tapasztalatainak többsége a magyar piacon is hasznosítható.

A világ vezető piac- és közvéleménykutató intézete, az amerikai Gallup tapasztalatai szerint ezen kulcsfontosságú munkavállalói tapasztalatok mérésének eredményei továbbra is a járvány előtti szintek alatt vannak. Ezek a tendenciák rávilágítanak egy vezetői kihívásra: kulcsfontosságú a csapatok inspirálása és támogatása a jelentős változásokon és bizonytalanságon keresztül. Azok a munkáltatók, akik változtatásokat akarnak végrehajtani (például a mesterséges intelligencia, az AI bevezetését), nehezen tudják ezt megtenni, ha az embereik elszakadnak a szervezetüktől.

De van remény: a jó munka létfontosságú része a jól megélt életnek, ami értelmet, társadalmi kapcsolatot és közösséget biztosíthat. Az emberek irányításának megváltoztatásával a munkáltatók egyszerre foglalkozhatnak az elkötelezettséggel és a jóléttel, új alapot teremtve – különösen bizonytalan időkben – a következetes teljesítményhez, a megtartáshoz és a szervezeti növekedéshez.

Íme hét munkahelyi kihívás, amelyekkel a Gallup szakértői szerint a szervezeteknek az új évben szembe kell nézniük:

A nagy lelki elszakadás veszélyezteti a teljesítményt

2024-ben az Egyesült Államokban az alkalmazottak elkötelezettsége 11 éves mélypontra süllyedt. Más kulcsfontosságú mérőszámok még borúsabb képet mutatnak: az általános munkavállalói elégedettség visszatért minden idők legalacsonyabb szintjére tért vissza, és a munkavállalók 2015 óta a legnagyobb arányban keresnek új munkalehetőséget, miközben a 2021-es nagy felmondási hullámmal ellentétben a dolgozói felmondási aránya nem emelkedett. Talán a gyengébb munkaerőpiac és az infláció miatt aggódva a munkavállalók kitartanak jelenlegi munkáltatójuk mellett, miközben minden eddiginél rosszabbul érzik magukat a munkahelyükön. A Gallup ezt nevezi „a Nagy Elszakadásnak”: a munkaerő újbóli bevonása és a munkavállalók elkötelezettségének újbóli kiépítése 2025 kritikus vezetői kihívása lesz.

A rossz munkaerőpiac több elégedetlen munkavállalót eredményez

A 2024 State of the Global Workplace (A globális munkahelyek helyzete) jelentésben a Gallup a munkavállalók elkötelezettsége és a helyi munkaerőpiacok közötti kapcsolatot elemezte. Azt találta, hogy amikor nehezebb munkát találni, az emberek nagyobb valószínűséggel lesznek aktívan elégedetlenek. Ennek egyik hihető magyarázata az, hogy az emberek nagyon boldogtalanná válnak, ha olyan munkában ragadnak, amelyet nem szeretnek. Ugyanakkor a gazdasági feltételek javulása a dühösből csak a közömbösbe helyezi át a munkavállalókat, de nem a közömbösből a lelkesítettbe.

Az amerikai munkavállalók jóléti értékelése rekordalacsony szintre süllyedt

Az amerikai alkalmazottak ötven százaléka érzi magát jól az általános életében – ez új rekordalacsony szint a Gallup 2009 óta tartó, a munkavállalók jólétét mérő trendjében. A jelenlegi és jövőbeli életüket pozitívan értékelő munkavállalók kisebb valószínűséggel hiányoznak a munkából egészségügyi problémák miatt, és kisebb valószínűséggel keresnek másik munkahelyet.

De azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy szervezetük törődik a jólétükkel, most jóval a járvány előtti szint alatt van. Ezért a vezetőknek prioritásként kell kezelniük a jelenlegi erőfeszítéseiket meghaladó, a munkavállalók jóllétét szolgáló kultúra megteremtését, ha fenntartható munkateljesítményt szeretnének elérni.

A mesterséges intelligencia térnyerése megrekedt

A ChatGPT 2022-es megjelenése óta a vezetők jelentős összegeket fektettek be a mesterséges intelligenciába, hogy növeljék a termelékenységet és az ügyfélszolgálatot a szervezetükben. De egyelőre az AI munkahelyi alkalmazása a munkavállalók körében elmarad a sikertől. Tízből közel hét alkalmazott azt állítja, hogy soha nem használja az AI-t, míg minden tizedik azt mondja, hogy legalább hetente használja. Ezek a számok lényegében változatlanok maradtak 2023 és 2024 között. Talán még ennél is beszédesebb, hogy hat százalékponttal csökkent azoknak a munkavállalóknak a száma, akik azt mondják, hogy nagyon felkészültnek érzik magukat a mesterséges intelligenciával való munkavégzésre ebben az időszakban.

Ez annak a jele lehet, hogy a vezetők törekvései és elképzelései a mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazásával kapcsolatban még nem váltak egyértelmű irányvonallá vagy támogatottá a munkavállalói elfogadás tekintetében. Néhány munkavállaló korai alkalmazó lesz, de sokan nem fogják magukat kényelmesen érezni az AI munkahelyi használatában, amíg nem kapnak világos tervet és képzést.

A gyermekgondozás továbbra is komoly karrierakadály a dolgozó anyák számára

Sok dolgozó anya és apa törekszik vezetői és vezetői szerepekre a karrierje során. A gyermeket vállaló nők (35%) azonban körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel mondják azt, hogy családi kötelezettségek miatt utasítottak el vagy halasztottak el egy előléptetést, mint a gyermeket vállaló férfiak (18%). A gyermekes nők a gyermekes férfiaknál jóval nagyobb valószínűséggel fontolgatják azt is, hogy a gyermekgondozási problémák miatt csökkentik munkaidejüket vagy otthagyják munkahelyüket. Azoknak a cégeknek, amelyek a legjobb vezetői tehetségeket akarják magukhoz vonzani és megtartani, változtatniuk kell a munkastruktúrán, a szerepelvárásokon és a munkahelyi normákon, hogy jobban támogassák a gyermekes nőket karrierjük minden szakaszában.

Azok a nők, akik határozottan egyetértenek azzal, hogy képesek egészséges egyensúlyt tartani a munka és a magánéleti kötelezettségek között, 50%-kal nagyobb valószínűséggel boldogulnak az életükben, több mint kétszer nagyobb valószínűséggel elkötelezettek a munkahelyükön, és 38%-kal kisebb valószínűséggel keresnek vagy figyelnek aktívan új állást.

Visszajelzés és elismerés: a legnagyobb vezetői vakfoltok

Annak érdekében, hogy jobban megértsük a munkahelyről alkotott ellentmondásos elképzeléseket, a Gallup megvizsgálta, hogy a vezetők hogyan gondolják, azt ahogy vezetik a szervezetüket, szemben azzal, ahogy a munkavállalók szerint irányítják őket. Így, miközben a vezetők 50%-a például határozottan egyetért azzal, hogy hetente visszajelzést ad a közvetlen beosztottjainak, a munkatársaknak csak 20%-a ért egyet határozottan azzal, hogy a vezetője ezt teszi. És amikor arról van szó, hogy a vezetők elismerést adnak a jó munkáért, ebben a kérdésben is hasonló szakadék mutatkozik. A vezetők számára ezért kulcsfontosságú növekedési lehetőséget jelent a heti coaching (üzleti tanácsadás) szokás kialakítása, amely magában foglalja az értelmes visszajelzést és a minőségi munka elismerését.

A produktív hibrid munka jobb csoportos együttműködést igényel

Sok szervezetben ma már jelentős számú hibrid munkavállaló dolgozik. A távmunkára képes munkavállalók 53 százaléka valamilyen mértékben hibrid. Ez megköveteli a szervezetektől, hogy olyan értelmes munkahelyi értéket teremtsenek, amely az embereket az irodába vonzza. Ez nyomást gyakorol azokra a csapatokra is, amelyekben az emberek különböző helyszíneken és eltérő időbeosztásban dolgoznak, hogy jobban kommunikáljanak és összehangolják munkájukat.

Mitől lesz tehát egy hibrid csapat produktív? A Gallup szerint a legjobb csapatok a vállalati irányelvektől elkülönülő csapat chartát hoznak létre, amely meghatározza, hogy a tagok hogyan tudnak a legjobban együtt dolgozni. A helyszínen töltött idő minőségét együttműködéssel és csapatépítő tevékenységekkel maximalizálják. És rendszeresen értékelik a hibrid munka tapasztalatait csapatként, hogy alkalmazkodni és fejlődni tudjanak.

Érsek M. Zoltán

Fotó:Freepik