Focilázban ég Németország, az Fc Köln stadionban 5 meccset rendeznek

Többmillió sportrajongót várnak Németországba június 14. és július 14. közt a labdarúgó-Európa-bajnokságra, ekkor minden németországi határátkelőnél ellenőrzést tartanak. Összesen 51 meccsen drukkolhatnak a rajongók, az előjelzések szerint 2,7 millió néző várja majd a kezdést jelző a sípszót a stadionokban, és a szurkolói zónában hétmillió vendéget várnak.

A Német Turisztikai Hivatal (DZT) és Köln város turisztikai hivatalának közös fővárosi sajtótájékoztatóján, Czeiszing Miklós, a DZT képviselet-vezetője úgy vélte, hogy ezt az időt jól kell kihasználni arra, hogy növeljék a vendégéjszakák számát.

Köln egymillió lakosú városban öt meccset lehet megnézni, az egyik a Magyarország-Svájc mérkőzés lesz június 15-én. Az Fc Köln stadionban rendezik meg a meccseket, ahol 43 ezer ember fér el. A mérkőzéseknek 10 város (Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Lipcse, Düsseldorf) ad otthont.

Johanna Kessler, a kölni idegenforgalmi hivatal munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy Köln könnyen megközelíthető, három repülőtér van a város közelében, és hely is van bőven, 200 szálloda várja a vendégeket. A meccs közti szóneteket ki lehet használni arra, hogy vendégek részt vegyenek egy városnéző túrán, és meglátogassák többek között a Ruhr-múzeumot Esssenben, vagy a Duisburgi Tájparkot. Ki se maradhat Köln jelképe a 800 éves katedrális meglátogatása, vagy a világ legnagyobb Csokoládé múzeuma, a Sport és Olimpiai Múzeum, és a Michael Schumacher Private Collection, mely ingyenesen látogatható.

Czeiszing Miklós szerint érdemes legalább 3 napot tölteni a városokban, és felfedezni a látnivalókat, nemcsak vasúton és kocsival ide repülőt is igénybe lehet venni, hiszen a WizzAir különgépeket is indít többek között Magyarországról Budapestről járatokat a szurkolóknak mi 10 ezer jegyet kaptunk meccsenként, de azoknak is érdemes elutazni a helyszínre, akik a szurkolói zónában kivetítőn néznék a mérkőzéseket.

Miért is érdemes Kölnben megszállni? Mert onnan vonattal egy órányira vannak további négy rendezvényhelyszínek, Dortmundba, Düsseldorfba és Frankfurt am Mainba kedvezményes jeggyel utazhatnak a drukkerek.

Ha nem sikerült jegyet venni, akkor se kell búsulni, mert több helyen követhetjük a meccse állását a hatalmas kivetítőkön. Olcsó szállások is vannak, a Fan Campben van fürdő és WC, csupán sátrat kell vinnie az embernek. Már most lehet online regisztrálni. A Rajnak két partja között ingyen szállítják a kompok az utasokat az EB ideje alatt.

Végül Czeiszing Miklós a turisztikai adatokat összegezve elmondta, hogy 2023-ban a 2019-es csúcsév adatának 87 százalékát érték el a magyart turisták, és idén elérhető a 2019-es adat, remélhetőleg erre rásegít az Európa-bajnokság. De továbbra is három kiemelet témája an a német turizmusnak: a fenntarthatóság, az UNESCO világörökségek és a kulturális örökségek.