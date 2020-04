Fokvárostól Los Angelesen és Ottawán át Rómáig – A világ pandémia idején

A pandémia miatti korlátozások között világszerte nagyok a különbségek. A német hetilap, a Spiegel feltérképezte, merre, hogy élik, élték meg a rendkívüli heteket. Körkép, Fokvárostól Los Angelesen és Ottawán át Rómáig.

Fokváros, Dél-Afrikai Köztársaság

A nagyvárosok szegénynegyedeiben feszült a helyzet. A kijárási tilalom és a megbénult gazdaság miatt munka és így sokan betevő falat nélkül vannak. A járvány szítja az etnikai feszültségeket.

A szegény feketék a gazdag fehérek betegségének tartják a járványt. Tény, hogy a fertőzés először a többet utazó és külföldiekkel gyakoribb kapcsolatban álló fehéreknél regisztrálták. Ahogy az is biztos, hogy a legtöbb áldozat a zsúfolt township-ekben élő feketék között lesznek.

A dél-afrikai miniszterelnök, Cyril Ramaphosa kénytelen volt kivezényelni a hadsereget, miután a rendőrség nem bírt az egyre erőszakosabb zavargásokkal. Ezek a szegénynegyedekre és a feketék lakta belvárosokra koncentrálódnak. A fehérek attól tartanak, hogy bűnözési hullám jön, ami az ő negyedeikben tombol majd.

New York, USA

Az amerikai filmekből jól ismert ’anonim alkoholisták’ csoportjaira is kihatással van a korona. „Minél hosszabb ideig tart a bezártság, annál nagyobb a kísértés alkohol vagy drog után nyúlni” – mondja az egyik terapeuta, Chris a Spiegel riporterének. A foglalkozásokat videókonferencia formájában tartja. A hozzáférés szabad, egy átlagos ’onlinemeetingbe’ százan kapcsolódnak be. A krízisnek és az online beszélgetéseknek van pozitív oldala is: „Olyanok is bekapcsolódnak, akikben nem lett volna elszántság egy igazi találkozóra eljönni.”

Los Angeles, USA

A hatóságilag elrendelt szociális izoláció heteiben sem maradnak el a bulik. Derrick Jones, ismertebb nevén ’D-Nice’, az egyik legfelkapottabb amerikai DJ online partikat szervez. ’Club Quarantine’ elnevezésű Instagram platformján napi 9 órá át szól a hip-hip, az R&B és a klasszikus slágerek ’D-Nice’ Los Angeles-i otthonának konyhájából. A napi 100 ezer látogató között rendszeresen felbukkannak a ’gazdagok és szépek’, a chatelők között van Jennifer Lopez és Michelle Obama is.

A komolyzene kedvelői se maradnak szórakozás nélkül. A világhírű zongorista, Yoonah Kim szintén otthonából ad online koncerteket felségével.

San Francisco, USA

A Spiegel tudósítója Uber-el utazik. A gumikesztyűt és maszkot viselő sofőr, Guido optimista. Kivételnek számít ezekben a napokban – állapítja meg az újságíró. „Profitálni fogok a válságból.” Tömeges munkanélküliséggel, bedőlő hitelekkel és ingatlanpiaci válsággal számol. Megtakarításából lakásokat akar venni, hogy a válság után jó haszonnal adjon túl rajtuk.

San Franciscóban a beteg száma tovább csökkenek. Az emberek egyre kevésbé tartják magukat a korlátozásokhoz. A hétvégi jó időben a parkok és strandok tele voltak családokkal, baráti társaságokkal – számol be a legnagyobb példányszámú német közéleti hetilap újságírója.

Róma, Olaszország

Itáliában már elindultak a lazítások, de május 4-éig még szigorú kijárási tilalom van. Sportolni csak a lakás 200 méteres körzetében szabad. A Spiegel rendszeresen kocogó riportere nem akarja fél óráig a lakótömbjét kerülgetni, ezért rendszeres lemerészkedik a közeli Tiberisz partjára és ott fut. A naponta többször kutyát sétáltató szomszéd mindig figyelmezteti, ha rendőri ellenőrzés van.

Egyre szorosabb a viszony a szomszédokkal. Az újságíró sokáig csak a közvetlen balkon-szomszédjaival tereferélt. A minap új beszélgetőpartnere akadt. Amikor muskátlit ültetett, az utca másik oldaláról kiabált át egy idősebb asszony. Az 50 méteres távolság ellenére sokáig beszélgettek a virágokról. Másnap, amikor futni indult, palántákat talált a lábtörlőjén a német újságíró. A most megismert szomszéd ajándéka. „A válságnak vannak szép pillanatai is” – zárja rövid beszámolóját az olasz fővárosból.

Barcelona, Spanyolország

A korona egészségügyi és gazdasági következményei által a leginkább sújtott, hetek óta házi karanténba zárt spanyolok millióinak minden este 8-kor fix programja van. Erkélyükről, ablakaikból tapsolnak. A járvány ellen küzdő orvosoknak, ápolóknak mondanak köszönetet. A néhány hete indult mozgalomhoz egyre többen csatlakoznak Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Itáliában, Bulgáriában és Izraelben is.

A fertőzési láncok megszakítása érdekében bevezetett fizikai izoláció nem kell, hogy elmagányosodáshoz és unatkozáshoz vezessen – vélik a katalán főváros vezetői. Ezért az önkormányzat weboldalán felületet hoztak létre, ahol a polgárok megoszthatják egymással az ötleteiket, hogy lehet a legjobban online együtt lenne és a négy fal között a magányos órákat is tartalmasan eltölteni. A platform sikere minden várakozást felülmúl.

Ottawa, Kanada

Az óceán másik partján is nagy gond az elmagányosodás. A virtuális világban nem mozgó és a valós életben is kevés kapcsolattal rendelkező idős emberek különösen nehéz helyzetben vannak. „Csöngessetek be idős szomszédjaitokhoz és beszélgessetek velük az ajtón keresztül! Vigyetek nekik kis ajándékokat, süteményt! Írjatok levelet távol élő magányos szeretteiteknek!” – hív fel Facebook oldalán Ami Rokach, a York University pszichológia professzora. A közösségi oldalon alapított csoportjának már 30 ezer tagja van. Jótékonysági alapon ajánlják fel segítségüket a gazdaságilag, mentálisan vagy testileg nehéz helyzetben lévőknek.