Földre kényszerítve – Szárnyaló légitársasági tervek

A csődben lévő Alitalia és a nyereséges Lufthansa is a légiközlekedés története legnagyobb válságából akar profitálni. Az olasz társaság a koronavírus túléléséről szőtt tervei mit sem változtak: az Alitália államosítás előtt áll, a Lufthansa kormányzati segítség nélkül akarja átvészelni a krízist.

A sokadik kísérlet eladási kísérlet megerősített az olasz kormány elhatározását, államosítja az Alitaliat. Az olasz nemzeti légitársaság 2017 óta csődvédelem alatt áll. Az állam azóta 1,2 milliárd euró kölcsönnel biztosította, hogy ne maradjanak a földön az Alitalia gépei. Róma az államosítás keretében újabb 600 millió eurót ad a cégnek. A tervek szerint egy 51 százalékban állami, 49-ben magántulajdonú vegyesvállalat jön létre. Az utas- és áruszállítás üzletágba, valamint a földi kiszolgálásba külön vonnának be befektetőket. Érdeklődő minden területen akad.

A személyszállításba egy 45 ezer embert foglalkoztató olasz informatikai, technológiai cég, az Almaviva szállna be. A beutazó turizmushoz kapcsolódva látnak fantáziát a légitársaságban. Egy pénzügyi befektető, a Synergy Group és egy amerikai cég a légiközlekedési szektorból, az US Aerospace Partners az utas- és áruszállítás iránt is érdeklődik. „A nehéz helyzet ellenére fantáziát látunk az Alitaliában. Célunk, hogy a jól csengő ’Made in Italy’ megjelölésből és Olaszország kiváló külföldi imázsából az Alitalia is profitáljon” – nyilatkozta Carlo Goria, az US Aerospace Partnerstől az olasz sajtónak. A földi kiszolgálásra után a szektor egyik legnagyobbja, a Swissport érdeklődik. Ebbe szállna be a nápolyi székhelyű, repülőgépek karbantartásra szakosodott Atitech is. Ennek pikantériája, hogy a cég 1989-ig az Alitalia leányvállalat volt, és a légitársaságnak máig 15 százaléknyi tulajdonrésze van benne.

Erősödő krízis

A vezető olasz napilap, a Republica kommentátora szerint az Alitalia olyan, mint Olaszországra: „Gyakran mondják, hogy beteg, az összeomlás szélén van, mégis mindig mindet túlél. Helyt áll a krízisben. Ezekben a napokban karanténok és utazási korlátozások ellenére gondoskodott minden olasz hazaszállításáról a világ legtávolabbi pontjairól is.”

A Republica szerint az Alitalia edzve van a válságokhoz, ezért jobban jöhet ki a korona-krízisből, mint sok légitársaság. A 2017 óta egymás érő sikertelen befektető bevonási, illetve a társaság eladására tett kísérletek után az államosítás világos helyzetet teremt, ami segíthet a talpra állásban.

A kommentátor úgy látja, a szektor legnagyobb szereplői nehezebb helyzetben vannak. „A Lufthansa 750 gépének nagy része a földön, 120 ezer alkalmazottjának többsége feladat nélkül. A hatalmas struktúrát hetek óta bevétel nélkül kell fenntartania Európa legnagyobb légitársaságának.”

Brüsszel is beleszól

Cégek állami támogatása sérti az európai versenyjogot, az államosításról nem is beszélve. Ezért az olasz közlekedési miniszter még a héten tárgyalni akar európai kollégáival és az unió képviselőivel. „A döntés megszületett: Életben tartjuk az olasz nemzeti légitársaságot. Meg fogjuk találni erre az uniós joggal összeegyeztethető megoldást.” A korona-járvány okozta sosem látott légiközlekedési válság a kezére játszik. „Más országok is kénytelenek lesznek beavatkozni. Gyakorlattá válhat, amit jelenleg tilt a jog.”

Más országok is segítenek

Az infrastrukturális és közlekedési miniszter Paola De Micheli szavait európai kormányok intézkedéseinek sokasága igazolja. Dánia 275 millió euróig adott hitelgaranciát az SAS-nek, amelyben 15 százalékos tulajdonrésze van. Mindennek ellenére a skandináv légitársaság 10 ezer munkatársát volt kénytelen fizetés nélküli szabadságra küldeni. A Norwegiannek Oslo helyezett kilátásba 250 millió euró állami támogatást. Habár Norvégia nem rendelkezik tulajdonrésszel a fapados társaságban. A korona-válság előtt is komoly problémákkal küzdő cég ennek ellenére kénytelen volt 7300 dolgozója nagy részét fizetés nélküli szabadságra küldeni. Európa legnagyobb fapadosa, a Ryanair nem fordulhat egyetlen kormányhoz sem segítségért. Nem marad más választása, mint a spórolás: több bázisát bezártak, sok ezer alkalmazottját fizetés nélküli szabadságra küldtek.

Az Alitalia államosításának első haszonélvezői az alkalmazottak lesznek. Nekik nem kell elbocsátástól tartaniuk.

A Lufthansa felkészült?

A Lufthansa járatai 95 százalékát törölte. Európa legnagyobb légitársasága napi 30 rövid távú járatot közlekedtet Frankfurtból, 10-10 Münchenből és Zürichből, valamint heti három gépet a legfontosabb hosszú távú desztinációkon. Ez körülbelül az 1955-ös járatszámnak felel meg. A leányvállalatok, az Austrian és a Brussel Airlines, valamint az Air Doloimiti minden járatukat törölték, a Lufthansa fapados leánya, az Eurowings 95 százalékot. A frankfurti repülőtér egyik kifutópályája parkolóként szolgál a földön maradt gépek sokasága számára. Az átadás előtt álló új berlini repülőtért is parkolóként használják.

A cég elnöke, Carsten Spohr mégis optimista: „A légiközlekedés teljes átalakulás előtt áll. A Lufthansa a győztesként fog kikerülni a sosem látott krízisből.”

Így gondolja a pénzügyi vezető, Ulrik Svensson is. Optimizmusa igazolásaként elmondja, hogy gondoskodtak a megfelelő likviditásról. Így túl tudják élni a bevétel nélküli heteket. A helyzetüket könnyíti, hogy a Lufthansa évek óta nyereséges, gépei 80 százalékát tulajdonolja, nem kell tehát utánuk lízingdíjat fizetnie. A légiközlekedés majdnem leállásával a költségek 60 százaléka is kiesett. A havi 750 milli eurós személyi kiadásokat rövidített munkával tudnák csökkenteni a válság elhúzódása esetén. Így a kiadásokat a 70 százalékkal csökkennének. „A maradék 30 százalék fedezésére hónapokig futná cégünk 5 milliárd eurós likvid tartalékából” – mondta a pénzügyi vezető a Süddeutsche Zeitungnak. Ezt nem utolsó sorban a tavalyi 2 milliárd eurós rekordnyereségüknek köszönhetik. „Jelenleg nem szorulunk állami segítségre” – teszi hozzá a cégvezető, Spohr. Elképzelhetetlennek tartja, hogy részbeni államosításukra lenne szükség, mint az Alitalia esetében.

Több szcenáriót is felvázolták. A legoptimistább szerint 3, a legpesszimistább alapján 12 hónap múlva kezdene normalizálódni a helyzet. A szakszervezetekkel együttműködve minden lehetőséget kihasználnak az elbocsátások elkerülésére, például a rövidített munka időt, a fizetés nélküli szabadságot és a részmunkaidőt is. Spohr azonban őszintén hozzáteszi: „Belátható ideig nem lesz szükségünk annyi alkalmazottra, mint a válság előtt.”

Segélycsomagok világszerte

Az USA-ban Trump elnök az amerikai légitársaságok lobbiszervezetének kérését teljesítve 50 milliárd dolláros segélyalap létrehozására tett ígéretet. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) szerint a világ légitársaságai legalább 200 milliárd eurónyi állami segítségre fognak szorulni, és tucatnyian nem fogják túlélni minden idők legnagyobb légiközlekedési krízisét, a koronavírus idejét.