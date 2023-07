Fölényesen nyerte a nyár első felét Horvátország a magyaroknál

Utcahosszal megelőzött Horvátország minden más úti célt a magyarok körében a nyár eddig eltelt részében az utasbiztosítási adatok alapján. A dobóra még Olaszország és Görögország fért fel. Az utak átlagos hossza 7 napra nőtt, a legdrágább biztosításért közel 200 ezer, a legolcsóbbért 510 forintot fizettek – derül ki a Bank360.hu összesítéséből.

Ahogy beköszöntött az iskolai nyári szünet, ismét Horvátország lett a legkedveltebb utazási célpont a Bank360.hu utasbiztosítás kalkulátorával megkötött utasbiztosítási szerződések adatai alapján: az összes biztosítás 28 százalékát oda igényelték a nyaralók 2023. június 1. és július 19. között. A kiutazók körében annyira népszerű a délnyugati szomszédunk, hogy a második helyezett Olaszországba fele annyian (14 százalék), a harmadik helyezett Görögországba (9 százalék) pedig harmad annyian utaztak el, illetve fognak hamarosan elutazni, mint Horvátországba.

A téli-tavaszi kedvenc Ausztria ezúttal a negyedik helyre szorult (5 százalék), megelőzve Spanyolországot és Romániát (4-4 százalék). Az egzotikus célországok között – ahová szintén kötöttek június-júliusban utasbiztosítást – feltűnik a karib-tengeri Curacao és Grenada, a kelet-afrikai Tanzánia és Seychelle-szigetek vagy az indiai-óceáni Maldív-szigetek és Indonézia is.

Átlagosan egy hetet nyaralunk

Az utazások hossza megnőtt, a tavaszi 4-5 nap helyett most a legtöbben, minden ötödik utas 8 napot tölt el aktív vagy passzív pihenéssel. Az utazások átlagos hossza 7,2 nap volt a június 1. és július 19. között megkötött biztosítási szerződések alapján. A leghosszabb idejű szerződést egy három hónapos, városnézős utazásra igényelték az USA-ba, több mint 100 ezer forintért, egy személy részére.

Tiszta erőből nyár

A legtöbben tengerparti nyaralásra indultak (61 százalék). A már említett tengerparti országok mögött ott van a sorban az egyre népszerűbb Törökország és Bulgária is. Városnézést – ami tavasszal a legkedveltebb program volt – most a kiutazók 28 százaléka tervezett, és ehhez alakította az utasbiztosítását. A biztosítást csupán néhány perc alatt online megköthetjük akár az utazás napján, amivel élnek is a nyaralók: a Bank360.hu kalkulátorával június-júliusban létrejött szerződések 16 százalékát az utazás napján kötötték.

A legtöbben – az utazók harmada – az indulás előtti napon szerződött; többnyire két személy részére igényelték a biztosítást. A nyaralók fele autóval indult útnak, 37 százalék repülővel, 11 százalék busszal vagy vonattal, és 2 százalék motorkerékpárral.

A legdrágább biztosítás a Dél-Afrikai Köztársaságban nyújt védelmet

A legdrágább biztosítást, valamivel kevesebb mint 200 ezer forintért, több személy nevére kötötték egy extrém sportolási célú, tíz napos dél-afrikai utazásra. Az Amerikai Egyesült Államokba számos százezer forint feletti szerződés jött létre, ezek több hetes vagy hónapos, fele-fele arányban üzleti vagy városnézős utazások.

A legolcsóbb biztosításokat 510 forintért egynapos ausztriai utakra igényelték buszos vagy vonatos közlekedéssel. A megkötött biztosítások átlagos díja 12 245 forint, az egy főre eső díj mintegy 5000 forint volt.

A magyarok tavaly tavasszal és nyáron, azaz a második és a harmadik negyedévben Ausztriába utaztak a legtöbbet, ott is töltötték el a legtöbb időt és költötték el a legtöbb pénzt (mintegy 100 milliárd forintot) a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az összes kint tartózkodási idő meghaladta az ötmillió napot.

A szintén népszerű Horvátországban és Németországban több mint hárommillió napot, Görögországban és Szlovákiában pedig 2,6-2,6 millió napot töltöttek a kiutazók. A többnapos utazások célja leggyakrabban szabadidős tevékenység, szórakozás vagy egészségmegőrzés volt, míg az egynapos utaké nagyjából fele-fele arányban munkavégzés, illetve szabadidős tevékenység és egészségmegőrzés.