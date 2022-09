Gamervilág: tovább támad a földönkívüliekkel a Dell

Két új, az e-sportra optimalizált monitorral erősíti pozícióit a gamerpiacon a Dell.

A Dell Technologies két új monitorral jelentkezett a közelmúltban. A piac leggyorsabbjai közé tartozó, indusztriális formavilágú Alienware 25 (AW2523HF) és az Alienware 27 gamer monitor (AW2723DF), az első olyan monitor a Dell kínálatában, amely visszahajtható headset-akasztóval rendelkezve segít megnövelni a játékhoz kialakított teret.

Az Alienware 25 a profi játékosok visszajelzései alapján tervezett monitor az e-sporthoz optimalizált, így azoknak is megfelel, akik versenyszerűen játszanak. A megújult Legend 2.0 dizájn hatszögletű alapot kapott, ami kisebb helyet foglal az asztalon. Így a játékosok bárhová elhelyezhetik a billentyűzetet, és szabadon mozgathatják az egeret. A headsetet pedig az új, beépített és visszahajtható headset-akasztóra is feltehetik, hogy az asztaluk rendezett maradjon. A 360 Hz-es változó frissítési gyakoriság és a 0,5 ms-es GtG válaszidő mellett az AMD FreeSync™ Premium technológiának és a VESA® AdaptiveSync minősítésnek köszönhetően még az akciódús jelenetek közben is akadásoktól és szaggatástól mentes lesz a játék, és kristálytiszta a grafika.

Az Alienware 27 gamer monitor esetében a 280 Hz-es túlhajtott/240 Hz-es natív változó frissítési gyakoriság és az 1 ms-es GtG válaszidő garantálja az akadásmentes játékot. A gyors IPS technológiájú, 27 hüvelykes QHD-kijelző támogatja az AMD FreeSyncTM Premium Pro technológiát, továbbá NVIDIA® G-Sync® és VESA® AdaptiveSync minősítéssel rendelkezik, ezáltal gondoskodik a képek szaggatásmentes, kristálytiszta megjelenítéséről. A széles látószögű InfinityEdge kijelző az IPS Nano Color technológiának köszönhetően dinamikus, ragyogó színélményt kínál, és 95%-os DCI-P3 színlefedettséggel és VESA DisplayHDR™ 600 minősítéssel garantálja a magával ragadó játékélményt.

Azok a játékosok, akik tartalmakat is szoktak készíteni, az Alkotói móddal választhatnak a DCI-P3 (natív) és az sRGB színterek között, és a gammaszinteken is módosíthatnak. Az ikonikus Legend 2.0 dizájnú monitor Lunar Light színárnyalatot és AlienFX világítást kínál, továbbá 360 fokos szellőzéssel, továbbfejlesztett kábelvezetéssel és rugalmasan állítható állvánnyal rendelkezik. Beépített headset-akasztó is elérhető hozzá.