A digitális nomádok mellett a bárhol-bármikor dolgozókra fókuszál a Dell 

Mivel a mai világban megkívánt rugalmasság mellett már a hibrid, távoli, rugalmas, otthoni, vagy irodai munka is természetes, mindez a számítástechnikai eszközökkel szembeni elvárásokat is alapjaiban változtatta meg. Erre reagálva születtek meg a Dell legújabb termékei.

A munkavégzés kapcsán is megváltozott körülményekre reagálva a Dell Technologies portfoliója most új külsővel, együttműködési funkciókkal, valamint nagyobb teljesítménnyel frissült. A laptopok és munkaállomások mellett, a gyártó egyszerűsítette asztali portfólióját, újabb monitorral bővítette kínálatát, és a teljes számítógép-ökoszisztémára kiterjesztette az okos megoldásokat. Mindemellett a fenntarthatóságot, a biztonságot, a kezelhetőséget és a szolgáltatásokat is szem előtt tartották, amelyek segítségével a vállalkozások tehermentesíthetik az informatikai részlegek mindennapi terheit.

Az új Latitude üzleti PC-k fő jellemzői az új dizájn mellett a fejlett hang- és videóalapú együttműködési funkciók, a fenntartható alapanyagok és az akkumulátort kímélő mikro-LED-alapú billentyűzettechnológia. Az ultraprémium szintű Latitude 9440 kétfunkciós eszközként mart alumínium elemekkel rendelkezik, ami prémium szintű megjelenést és tapintást kínál, az új billentyűzeten pedig szélesebb, hézag nélküli billentyűk találhatók (ezt nevezik rács nélküli billentyűzetnek), kényelmessé téve a napi munkát. Latitude 7340/7440 Ultralight modellek könnyen beleférnek a táskába. Mindkettő alaptömege épp 1 kg alatt/fölött van, így meglepően könnyűek, ugyanakkor strapabíróak is. Mindkét eszköz 16:10-es képarányú kijelzővel és 5 MP-es kamerával rendelkezik, hatékony, kényelmes mobil munkaterületet biztosítva.

A vállalat a Precision mobil és helyi munkaállomásait új fejlesztésekkel bővítette, többek között a legújabb, 13. generációs Intel® Core™ processzorokkal és NVIDIA RTX Ada videokártyákkal.



Tavaly egy páratlan teljesítményt nyújtó, 14 colos munkaállomást mutatott be a Dell Technologies, a Precision 5480 idén teljesítménybeli fejlesztésekkel bővül a processzor, a videokártya és továbbiak terén. Az 5000 sorozatú termékcsalád új tagja egy 16 colos mobil munkaállomás. A Precision 5680 a világ legkisebb alapterületű 16 colos eszköze, amely ugyanakkor lenyűgöző teljesítményt nyújt, akár Intel® Core™ i9 (45 W) processzorral, akár NVIDIA RTX™ 5000 Ada videokártyával és 64 GB DDR5 memóriával.

Az új OptiPlex portfólió az asztali számítógépek területén szerzett, három évtizednyi innovációs tapasztalat eredménye. Az ügyfelek visszajelzéseinek megfelelően az eszközök mostantól könnyebben konfigurálhatók és kezelhetők, mint valaha. A leegyszerűsített portfólióban a felhasználók gyorsan megtalálhatják a kívánt rendszert a munkaterülettel és teljesítménnyel kapcsolatos igényeik alapján. Választhatnak például a helytakarékos kialakítások és minimalista asztali rendszerek között, teljesítménybeli lehetőségek széles választékával, illetve összpontosíthatnak a bővíthetőségre és teljesítményre is a toronykivitelű asztali modellekkel.

A portfólió termékei mostantól intelligensebbek is, így a rendszergazdák könnyebben kezelhetnek több, vagy akár több ezer eszközt is egyetlen BIOS-beállítással, ami értékes időt takarít meg az informatikai részlegek számára. Az OptiPlex All-in-One pedig a kényelmet és stílust letisztult formavilágban egyesíti, beépített együttműködési, biztonsági és adatvédelmi funkciók mellett.

A Dell UltraSharp 49 colos, ívelt USB-C-hub monitor két, 27 colos QHD partícióra osztható, és nem rendelkezik köztes kerettel. A brókerek, mérnökök és adatelemzők többképernyős hatékonysági igényeit szem előtt tartva lehetővé teszi két számítógép csatlakoztatását egyetlen monitorhoz, egyidejűleg jelenítve meg mindkét kimenetet.

Emellett a Dell Optimizer legújabb verziója kiterjeszti az intelligens vezérlést a számítógépről a teljes ökoszisztémára: a felhasználó így könnyebben, egyetlen felületen kezelheti a kijelzőket és kiegészítőeszközöket. Emellett a számítógépek audiofunkcióit is továbbfejlesztették. A visszhangszűrési funkció kiszűri a hívásokban részt vevők figyelmét zavaró visszhangokat, a hangminőség-figyelés pedig felugró üzenettel figyelmezteti a felhasználót, ha a hangminősége gyengévé válik.

Érsek M. Zoltán