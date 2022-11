Gyógyászati kannabisz és fenntarthatóság: München, Expopharm

A járvány miatti két év szünet után a müncheni kiállítási központban szeptemberben tartották meg a kontinens legnagyobb gyógyszerészeti kiállítását. A négy nap alatt mintegy 500 kiállító mutatta be új termékeit, gyógyszertári megoldásait és innovációit a több mint 33 ezer négyzetméteres területen.

A kiállításra érkezőt meglepte, hogy a rendezők szabályosan „büntették” azokat, akik előzetesen nem regisztráltak a rendezvényre. Az előzetes on-line regisztrációval a napi belépés 19,5 euró volt, a helyszínen vásárolt ezzel szemben 30 euró. Ráadásul a helyszíni vásárláshoz a pénztárnál egy kérdőívet kellett kitölteni, amelynek kézzel, a keskeny pult párkány írt adatait jól láthatóan gyakorlattal nem rendelkező munkatársak rögzítették egy számítógépen. Ezt követően készítették el a számlát és adták ki a belépőt. A beléptetés a korábbi sorban állassal együtt maximum 5-6 percet igénybe vevő jegykiadáshoz képest 30 – 35 percet vett igénybe. Az előzetes regisztráció során a belépőket mindenki hozta magával és gyakorlatilag várakozás nélkül beléphetett a területre.

A sajtó képviselőinek kiszolgálása a hagyományoknak megfelelően zökkenőmentes volt. Az előzetes regisztráció után kapott regisztrációs kártyával ingyenes volt a belépő, a sajtóközpontban pedig megfelelő feltátelek álltak rendelkezésre akár riportok elkészítésére is. A sajtóanyagok száma azonban lényegesen kevesebb volt a korábbi években megszokotthoz képest. Pedig az elmúlt évtizedek alatt a rendezvényen bemutatkozó, termékeiket, szolgáltatásaikat felvonultató cégek elég sokat változtak. Korábban elképzelhetetlen volt, hogy a kisebb-nagyobb gyógyszergyártó és a gyógyszereket kiszállító nagykereskedők távol maradjanak.

Új koncepcióval

Mára az igazi nagy gyógyszergyártók már csak szakértőikkel a kiállításhoz kapcsolódó Német Gyógyszerész Napok konferenciáin és a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai ismertető programokon vesznek részt. Csak a fősodor irányába tartozó fejlesztések ismertetésére vállalkoznak. A nagykereskedők közül is csak a párhuzamos kereskedelemben érdekeltek és a még piacokat kereső, a piacra betörni szándékozó vállalkozások voltak jelen. Jól érződött a Covid pandémia hatása, hiszen a már legalább 10 hónappal korábban elkezdett szervezéskor a minimális kockázatra készülve nehezen becsülték meg a várható részvételt. A közönség korábban megszokott ellátásának színvonala meg sem közelítette az elvárható szintet. Kevés volt a találkozási pont, kevés volt a büfé, az étterem. Ezek pedig mindig jó lehetőségeket biztosítottak az üzleti megbeszélésekre és a menet közbeni rövid pihenésre. Persze az is elképzelhető, hogy a résztvevők száma jelentősen több volt, mint amit a szervezők két év kihagyás után előzetesen vártak.

A bejáratott cégek mellett sok új, korábban nem látott cég is bemutatta termékeit és szolgáltatásait. Arra külön figyeltek a szervezők, hogy az először részt vevők olcsóbb bemutatkozási lehetőségeket is kapjanak. Ezt jól szolgáltatta, hogy az egyik csarnokban építettek egy kisebb boxokból álló sorstandot, ahol az először résztvevők felmérhették a lehetőségeket.

A szervezők előre is jelezték, hogy új koncepciót szeretnének ebben az évben megvalósítani, mert Európa vezető gyógyszerészeti vására sokkal több, mint egy kiállítás. Ezért folytatták az expopharm koncepció fejlesztését a járvány idején: három egyenlő területet képzeltek el, nevezetesen az innováció, az információ és az interakció területét – derült ki Madlen Bürge, az expopharmot szervező Avoxa Media Group vásárok és kongresszusok vezetőjének szavaiból.

A több mint 100 előadó több mint 200 előadását tartalmazó kiterjedt program lehetőséget kínált a résztvevőknek, hogy naprakészek legyenek. Az olyan kulcsfontosságú témákkal, mint az e-receptek, a gyógyszerészeti szolgáltatások, a politika és a piac, a gyógyszertár, a digitális vásárlói hűség, a gyógyszertárkezelés, a telematika és a fenntarthatóság, az expopharm minden olyan területet lefedett, amely jelenleg a gyógyszertári piacot érinti. A Pharma world kiemelt témái voltak a gyógyászati ​​kannabisz, a COVID-19, az alvás és az egészséges öregedés.

Gyógyszertárat terveztek

Az expopharm külön-külön ajánlatokkal jelentkezett a gyógyszertári csapat minden tagja számára. Gondoltak a gyógyszertár vezetőire, a beosztott gyógyszerészekre és természetesen a gyógyszertári asszisztensekre is. Az ApoLeadership Campus, a PTAhome, a PKAdialog és közösségi találkozók új formáival szólították meg az érdeklődőket. Újdonság volt, hogy a gyógyszertárban minden szakmacsoport számára külön programelemeket és területeket biztosítottak. A népszerű Pharma-world és az inspirationLAB is kitüntető szerepet kapott a programban. Tematikus túrák és a Nemzetközi Találkozópont tették teljessé a kínálatot. Mindenhol bőven volt lehetőség a szakmai kapcsolatok kialakítására, fenntartására és bővítésére. A hálózat-építés feltételeinek megteremtése fontos volt a szervezők számára.

Sok vonzó ajánlattal várta a gyógyszertári asszisztenseket (PTA) a rendezvény. Nem titkolták a szervezők, hogy a „Tervezzünk együtt gyógyszertárat” címmel – az év talán legfontosabb szakmai eseményének szánták a müncheni expopharmot a PTA-k számára. A világjárvány miatti két év szünet után, különösen a PTA számára széles kínálattal indult a vezető európai gyógyszertári szakkiállítás. Itt első kézből kaphattak információkat az aktuális gyógyszertári témákról, és értesülhettek az új fejlesztésekről.

A 450 kiállító ajánlatainak gyors áttekintését nehezítette, hogy nem készült el a szokásos katalógus. A rövidített változat alapján megtalálhatók voltak a kiállítók, de ez a füzet nem tartalmazta a termék- és szolgáltatáscsoportok bemutatását. Ebből az összeállításból nem derült ki, hogy melyik kiállító melyik országból érkezett. Szerencsére egy magyar kiállító cég is feltűnt a kiállítók között. A Pharmaroad a B2 pavilon D13 jelű sarokstandján várta a partnereit és az érdeklődőket. A cég már többedik alkalommal – Magyarországról egyedüliként – vesz részt a legnagyobb európai gyógyszerészeti szakmai kiállításon. A vállalat budapesti telephelyéről látja el széleskörű hazai és nemzetközi partnerállományát, amely megközelítőleg 400 gyógyszertárból, kórházból, vizsgálati szponzorból és klinikai kutatásszervezőből (CRO) illetve hazai és nemzetközi nagykereskedőkből áll.

A mintegy 20 fős csoportokban vezetett tematikus túrák segítettek felfedezni az érdekes standokat és a fontos újdonságokat. Kifejezetten az asszisztensek érdeklődésére szabott tárlatvezetések is voltak, többek között a receptek témakörében. Szombaton került sor a Pharma-World hagyományos receptnapjára. Az alapanyagokra vonatkozó követelményektől kezdve a helyes számításon és mérlegelésen át a nem steril készítmények gyártásáig, a hibavizsgálatig terjedtek a témakörök. A finálé a szemcseppek előállítása volt élő előadásban a színpadról. A szervezők kiemelték azt az újdonságot is, hogy az otthon maradóknak lehetőségük van a vásári TV-n keresztül napközben a vásár legfontosabb eseményeit követni, este pedig a másnapi programválogatást megtekinteni.

A kiállításon a korábbi évektől eltérően most nem jelentek meg a patikai bútorokat előállítók. Helyettük a patika tervezésével foglalkozók jelentkeztek. Ők szoftveresen mutatták be az általuk ajánlott lehetőségeket. Hagyományosan nagy területen jelentkeztek a szakmai könyvkiadók. Feltűnő volt, hogy a gyermekeknek szánt könyvek száma nőtt. Az időszerűséget jelezte néhány olyan könyv, ami a gyógyszerészek tapasztalatait összegezte például a covid pandémia kapcsán. Megjelentek az energia-takarékos reklámtáblák, dekorációk. Néhány gyógyszertárban is használható robot is feltűnt a kiállítási területnéhány standján.

Klímaváltozás, gyógyszerészet és egészségügy

Jelentős tömegek voltak a kialakított találkozási pontokon. A járvány két éve után nagy szükség volt a találkozásokra. Ha valaki szeretett volna eszmét cserélni a kollégákkal a mindennapi munkavégzésről, vagy csak beszélgetni egy kicsit, az megtehette ezeken a pontokon. A PTAhome területén különösen hangulatos területeket alakítottak ki a pihenésre és a találkozásra.

Az új idők új szavát meghallva pedig a vásárral párhuzamosan az egyik csarnokban került sor a Német Gyógyszerészek Napja programok megszervezésére: a „Klímaváltozás, gyógyszerészet és egészségügy” fő témával a szakma a kor kihívásait tekintette át.

Fekete Tibor