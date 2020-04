Ha kell, házhoz megy a CT berendezés

Miközben a kockázati tőke szerepe Magyarországon egyelőre marginálisnak mondható, az átadásakor Közép-Európa legmodernebb hazai, CT-vel ellátott, szűrőbuszának megszületése ilyen sikertörténet – ami a koronavírus idején különösen aktuális. A magánbefektetői ötletet hét éve, az állam által létrehozott Széchenyi Tőkealap-kezelő karolta fel, akit már az indulás utáni évben, az előírásoknak megfelelően kivásárolt a tulajdonostárs.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nemrég kiadott “A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve” számol be arról, hogy a koronavírus fertőzések diagnosztizálásában a CT készülékeknek is szerepük lehet. “Megalapozott, hogy a COVID-19-fertőzéses betegekre kijelölt centrumok CT-vel rendelkezzenek. Kettő vagy több CT készülékkel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál célszerű az egyik készüléket kijelölni a COVID-19 betegek ellátására. A CT vizsgálat kb. 10 percig tart és az utána kötelező fertőtlenítés 20-25 percig, tehát óránként maximum 2 beteget tud ellátni az arra kijelölt részleg. Nagy betegszám esetén egy CT berendezés kevésnek bizonyulhat, mobil CT-vel lehetne a kapacitást növelni, de Magyarországon jelenleg csak egy kamionba telepített, magántulajdonban lévő mobil CT van.”

A kiadvány arról is beszámol, hogy egy CT beszerzése még akkor is időbe telik, ha erre azonnali akarat van, mert az egyik legismertebb gyártó: “A készülékek hozzáférhetősége limitált, egész Kelet-Európában igen nagy az érdeklődés. Tehát mielőbbi megrendelés javasolt Közép-Európa legmodernebb szűrőbuszában CT-vizsgálatokat is lehet végezni.”

AzÜzlet.hu ezért is tartotta érdekesnek, hogy felkutassa azt a vállalkozást, amely 2014-ben az első és máig egyetlen magyarországi mobil CT-t létrehozta.

A történet előzménye, hogy 2013-ban, a Széchenyi Tőkealap, az EU által akkor notifikációja alapján keresett tőkebefektetéseihez ígéretes , de tőkeszegény, ugyanakkor átlátható gazdálkodást folytató vállalkozásokat. Így biztosított 220 millió forint tőkét az egészségügyi, műszaki szolgáltatás piacán már évtizede sikeres kaposvári Vatner Kft. leányvállalatának. A Med-Scop Hungary Kft. a Nemzeti Egészségügyi Szűrőprogram célkitűzéseinek mindenben megfelelő, komplett diagnosztikai eszközökkel felszerelt mobil szűrőállomás kialakítására és üzemeltetésére, valamint egyedi egészségügyi szoftverek és technológia fejlesztésére kívánta fordítani az Alaptól bevont tőkeforrást. A Széchenyi Tőkealap első lépésként 120 millió, majd 2014-ben további 100 millió forint tőkebefektetéssel segítette az üzleti tervek megvalósítását, egyharmados tulajdonrészt szerezve ezzel a vállalkozásban.

Az Alap legsikeresebb befektetései közé tartozó, rövid időn belül sikeres kivásárlással, vagyis exittel végződő tőkekihelyezéssel kapcsolatban Csuhaj V. Imre, a Széchenyi Tőkealap akkori elnök-vezérigazgatója a privátbankár.hu-nak akkor így nyilatkozott: “sikerült ismét egy olyan hazai kisvállalkozást kiválasztani együttműködő partnerként, amely speciális területen, de széles intézményi körben már bizonyította eredményességét, ugyanakkor innovatív hozzáállásával önálló fejlesztésekbe is kezdett. Az új területek alaptevékenységtől eltérő iránya azonban indokolttá tette, hogy a saját fejlesztések különálló keretek között folytatódjanak tovább. Az SZTA az Unió által engedélyezett, idén elindított terméke tette lehetővé az Alap beszállását, a társaság finanszírozási igényeinek megfelelő léptékű befektetéssel.”

Vati István, a Med-Scop anyacége, a Vatner Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatója kérdésünkre kifejtette: az ötlet eredője, hogy cégük már akkor is hosszú ideje az egészségügyi támogató szektorban dolgozott. Kereskedelmi tevékenységet végez, miközben kórházak komplex műszaki infrastruktúráját, műszerparkját, orvosi műszerparkját üzemelteteti, szervizeli, felülvizsgálja.

“Emellett több nagy kórházat is üzemeltetünk: Borsod megyében ilyen a BAZ megyei nagy kórház, de Kaposváron, Zalaegerszegen, Hatvanban is részben mi üzemeltetjük a kórházat. Emellett Budapesten is van néhány telephely, ahol sok szakemberünk dolgozik. Amikor a Nemzeti Egészségügyi Szűrőprogramot meghirdették, rögtön arra gondoltunk, végre tényleg komoly szűrővizsgálatok lesznek az országban. Ekkor született meg a mobil szűrőállomás gondolata és miután előzetes számításaink azt igazolták, hogy ez üzletileg is hasznos lehet, felkerestük a Széchenyi Tőkealap-kezelő akkori vezérigazgatóját Csuhaj V. Imrét. Azt követően, hogy megállapodtunk az üzleti lehetőségekben, 2014-re már el is készült a hazánkban egyedülálló felszereltségű mobil szűrőállomás, aminek a szolgáltatásait azonnal felajánlottuk az egészségügyi intézményeknek. A kereslet olyan nagy volt, hogy egy év múlva annak rendje és módja szerint kivásároltuk a Széchenyi Tőkealap-kezelő részesedését.”

Vagyis állami tőkéből, úgy született egy közhasznú, az egészségmegőrzést szolgáló mobil létesítmény, hogy a befektetett állami tőke rövid időn belül megtérült, a szűrőkamion pedig a szerződött orvosi személyzettel azóta járja az országot.

“Egy nyitott kamion alvázat és hozzá fülkét vettünk, amire alvállalkozókkal építtettük szendvicsszerkezetű, 12 méter hosszú felépítményt. A speciálisan egészségügyi célokra kialakított kamionban alacsony sugárdózisú vizsgálatok végzésére alkalmas, 16 szeletes komputertomográf, vagyis CT üzemel. (Stratégiai partnerük, a gyártó a Siemens nyújtott segítséget ahhoz, hogy a berendezés mobilizálható legyen). Emellett széles vizsgálati körre felkészített ultrahang, valamint belgyógyászati, audiológiai és szemészeti szűrésekhez szükséges berendezések kaptak helyet a járművön. A teljes felszereltségével több, mint 100 millió forint értékű mozgó szűrőállomást úgy alakítottuk ki, hogy egyik fele a CT szűrővizsgálatokat szolgálja, a másikban pedig többfajta belgyógyászati szűrést tudunk elvégezni és mindig azokat a műszereket tesszük a kamionra, amire a megrendelőnek igénye van.”

A szakember kifejtette: mivel az új lehetőséget látva akkortájt sok vállalkozás kezdett preventív szűréssel foglalkozni, a Med-Scop a magánszféra felé is erőteljesen fordult. Később ez azért is bizonyult jó döntésnek, mert a nemzeti szűrőprogram idővel elhalt. Ők viszont stabil megrendelői körre leltek azzal, hogy úgy kínálták programjukat a gazdaság szereplőinek, a magánegészségügynél némileg olcsóbban, hogy ehhez a mobilitás előnye társult. A vállalatok pedig azért láttak fantáziát ebben, mert a dolgozók teljeskörű, preventív szűrése az alkalmazottak szemében is értéket jelentett. Ráadásul olyan szűrésekre is az adott telephelyen, a szükséges minimális idő alatt került sor, amire egyébként csak hosszas előjegyzés után, nem kevés utazást követően – vagyis komoly munkaidő kiesés árán – lett volna alkalom.

Időközben a megrendelők és a szolgáltatási lehetőségeik köre is bővült. A gyakori, de kevésbé összetett szűrések igényét látva felépítettek egy CT nélküli, de minden más tekintetben teljes szűrést ígérő kamiont. A CT-vel felszerelt szűrőbusz szolgáltatásait pedig sorra rendelték meg azok a kórházak – köztük az orosházi és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház -, amelyeknek a saját CT csere több hónapos időtartamára volt szükségük a CT pótlására.

“Fontos megjegyezni, hogy saját szűrőprogramunk keretében nem a már diagnosztizált betegeket, hanem preventív szűrőprogramunk keretében a panaszmentesek komplex szűrését végezzük, ami azért nagyon fontos, mert a betegségek jelentős része még a kialakulás stádiumában kapható el igazán, amikor még nem okoz panaszokat. Azért használunk ehhez CT-t is, mert az az egyetlen berendezés, ami például a tüdőtumorok legelső stádiumában láthatóvá teszi a betegség kialakulását. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt években vizsgált közel 4 000 embernél, 4%-os volt a korai tüdőtumorok találati aránya. Ami azt gondolom nagyon jelentős. Vagyis a munkánk értelme az, hogy az ilyen, a beteg által korábban nem ismert, lappangó betegségeket kimutassuk és utána a pácienst a megfelelő szakorvosi ellátás felé irányítsuk.”

A koronavírus szűrés kapcsán Vati István elmondta: mobil CT berendezésük a tüdőgyulladás állapotfelmérésében tud szerepet játszani a Covid-19 vírus felismerésében. A kamion felhasználására most például éppen az EMMI ajánlásához hasonlóan kerül sor: hosszú távú szerződés keretében öt hónapig a Szegedi Orvostudományi Egyetemnél lesz felállítva a mobil szűrőállomás, amit az intézmény meglévő CT-je mellett, elkülönítve vesznek igénybe.

“A mi cégünk 70 emberrel és 30 alvállalkozói partnerrel folytatja tevékenységét, ami most, a koronavírus járvány idején, az általunk üzemeltetett kórházakban néz szembe a legnagyobb kihívással. Azzal, hogy a gyógyítás mellett a kórházakban dolgozókat is meg tudjuk óvni a fertőződéstől. Ebben komoly szerepe lehet a járvány görbéjének ellaposításában, ami reméljük megfelelően sikerül’- tette hozzá.

A NATO beszállító, gépszimulátor építő

A Vatner kft. sokszínű tevékenységi palettáját mutatja, hogy egy korábban elnyert GINOP pályázat eredményeként repülőgép szimulátorokba is fejlesztettek részegységeket. Ennek eredményeként működtetik Budapesten, a IX. kerületben az Ipar utcában, a pilots.hu szimulátor bázist, ahol három repülőgép szimulátort – egy Boeing 737-est, egy Airbus 320-ast meg egy Cessna 172-t – üzemeltetnek, amelyből az Airbus 320-as meg a Cessna 172-es az a Nemzetközi Légügyi Hatóság által akkreditált szimulátor, amin pilótaképzés zajlik. És mivel az Airbus a hadiiparba is beszállt, és így kitelepíthető mobil konténerkórházak építésével foglalkozik, ebben a NATO beszállítói képesítéssel is rendelkező a kaposvári kft. is érdekelt az egyik lengyel partnerével együtt.