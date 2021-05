Hálót feszítettek ki a Gangesz folyón – holttesteket sodort a víz

India északi részén hálót feszítettek ki a Gangesz folyóban, miután a vízben több tucat sodródó holttestet – feltehetően koronavírus-fertőzötteket – fedeztek fel.

Az északkelet-indiai Bihar állam vízgazdálkodási minisztere közölte, hogy a hálót Uttar Prades állam határánál helyezték el a folyóban, és a hatósági járőrözést is megerősítették azon a környéken.

Bihar államban 71, a szomszédos Uttar Prades államban pedig 25 holttestre bukkantak a Gangesz folyóban, ami azt jelezheti, hogy a koronavírus második hulláma már India vidéki területein is erőteljesen pusztít.

A hatóságok szerint a folyóban sodródó holttestek a járvány olyan áldozatai lehetnek, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hagyományos hamvasztás költségeit, és ezért szeretteiket a folyó vizébe engedték. A holttestek négy-öt napja lehettek a vízben.

A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 250 ezret szerdán Indiában. A 24 óra alatt regisztrált halálesetek és az új fertőzöttek száma is rekordot döntött: szerdára 4205 ember halt meg, az új esetek száma pedig meghaladta a 348 ezret.

Szlovéniában is azonosították a koronavírus Indiában felfedezett, B.1.617 elnevezésű változatát – közölte a helyi média , az influenzavírusok DNS-adatait gyűjtő GISAID globális adatbázisra hivatkozva.

A második hullám – új, a korábbinál fertőzőbb vírusvariánsokkal – februárban kezdődött Indiában, de szakértők még mindig nem tudják megjósolni, mikor tetőzhet a járvány.

Az indiai államok vezetői azt követelik, hogy az ország vezetése fokozza a vakcinagyártást, és állítsa le az oltóanyagok exportját. Oltás nélkül az emberek “ugyanígy tömegével fognak meghalni a járvány harmadik és negyedik hullámában” – vélekedett Delhi főminiszter-helyettese.

Az AstraZeneca gyógyszercég Indiában is gyártja koronavírus elleni vakcináját, de az 1,3 milliárd lakosú országban eddig a népesség alig 2,5 százalékát oltották csak be.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte, hogy a világ 44 országában azonosították eddig a koronavírus Indiában felfedezett, B.1.617 elnevezésű változatát, amely a rendelkezésre álló információk szerint fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.