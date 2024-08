Hív az erő! Közeledik a 2. Pécsi Star Wars Nap!  

A tavalyi elsöprő érdeklődés után nem lehetett kérdés: idén újra megnyitja kapuit a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed a messzi-messzi galaxisból érkező vendégek számára! A Pécs The Force Be With You – második pécsi Star Wars napon szeptember 7-én jelmezes felvonulás, fénykard-kiállítás, fotófal, birodalmi lépegető, R2-D2, BB-8, különféle Star Wars kiállítások, előadások és pódiumbeszélgetések várják a rajongókat.

A programok az E78-ban és a Pirogránit udvaron zajlanak 10.00-18.00 óra között.

Délelőtt és délután is mintegy félszáz Star Wars karakterrel találkozhatnak a résztvevők a jelmezes felvonulások során. Itt lesz sokak kedvenc droidja, R2-D2 és idén újdonság, hogy BB-8 is ellátogat a rendezvényre, ráadásul Magyarországon most először lesz látható!

Lesz fénykard kiállítás, birodalmi lépegető, Star Wars diorámások, LEGO és festmény kiállítások, makett- és szoborkészítők, akciófigurák, 3D nyomtatás. Idén több társasjáték, szerepjáték és foglalkoztató várja a közönséget. A leglelkesebbek pedig Star Wars tetoválást is készíttethetnek.

A látogatók maguk is a Star Wars univerzum részévé válhatnak a fotófal előtt: a Halálcsillagon vagy éppen a Tatooine bolygón készíthetnek képet.

Olyan, a magyarországi Star Wars szcénában megkerülhetetlen kiállítók lesznek itt, mint az 501-es Légió Magyarországi Helyőrsége, a Lázadó Légió, a Mando Mercs, a The Force Alliance, a DK Kohó és Banks Props.

A színpadi programok során Star Wars érdekességekről rántja le a leplet Csuka Gábor, az 501-es Légió tagja. Hallható lesz előadás az űriparról és visszatér Fazekas Attila képregényrajzoló. A jelenleg készülő Vader: egy rajongói film alkotói megosztják a filmmel kapcsolatos legfrissebb híreket és itt lesz Ahsoka Tano szinkronhangja, Molnár Ilona is!

Az eseménynek jótékonysági vonatkozása is lesz. Gazdára talál egy Ahsoka design klónsisak; a befolyó összeggel pedig Sági Dominik, Duchenne-féle izomdisztrófiával diagnosztizált baranyai kisfiú gyógyulását támogatják.

Az esemény szervezője a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., együttműködésben a DK Kohóval, a Banks Props-szal és az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségével.

A rendezvény látogatása 6 éves kor alatt ingyenes.

Elővételes jegyek már kaphatók a Zsolnay Örökségkezelő NKft. Infopontjain és online:

https://jegymester.hu/production/383369/pecs-the-force-be-with-you-masodik-pecsi-star-wars-nap/38034853

Az erő legyen veletek!