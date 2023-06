Indul az autómosás szezonja: Nanotechnológiával hódít az autómosás Ubere

Beköszöntött a jó idő, ezzel pedig indul az autómosás szezonja. Noha egyértelmű, hogy a járgányunk magától nem tisztul meg, nem mindenki szeret az autómosással bíbelődni. Aki azonban mégis otthon esik neki a kocsinak, érdemes néhány dologra mindenképpen ügyelnie, hogy sokáig élvezhesse a tiszta kocsit akkor is, ha épp kegyes az időjárás.

Ki ne emlékezne még arra, amikor egyéb technológia nem lévén a kertben, slaggal esett neki mindenki az autójának? Noha ma is sokan vágnak bele így az autómosásba, nekik is érdemes néhány alapvetően fontos dologra ügyelni a tisztításkor. A nanotechnológia megjelenésével ez a művelet ma már sokkal egyszerűbbé vált és immár élhető opciót jelenthet a társasházi parkolókban való tisztításhoz, ez a technika is csak akkor működik jól, ha néhány alapvető kritériumot betartunk.

„A legfontosabb, hogy akár a vizes, akár a nanotechnológiás módszert alkalmazzuk is, legyünk tisztában a különbségekkel és az alapvető kritériumokkal. A legalapvetőbb szabály az otthoni autómosásnál, hogy a szivacs vagy mikroszálas kendő, amivel az autóhoz nyúlunk tökéletesen tiszta legyen, ellenkező esetben ugyanis könnyen megkarcolhatjuk a lakkozást a porszemcsékkel, ez pedig hosszú távon egyre inkább meglátszik az autón. Ha vizes módszerrel tisztítjuk a kocsit, a kendő mindig legyen alaposan kiöblítve.

Külső-belső takarításnál kezdjük indig a belsővel, a karosszériához érve pedig haladjunk fölülről lefelé, mindig a tisztább részek irányából a koszosabb részek felé. Napon felforrósodott autót tilos mosni bármilyen módszerrel, mert felpuhul a lakkréteg, ilyenkor álljunk árnyékba és várjunk, míg lehűl a jármű. Kevesen tudják, de a mikroszálas kendők mosásakor soha ne használjunk öblítőt, ez ugyanis roncsolhatja a mikroszálakat, amelyek ezáltal kevesebb koszt távolítanak el és csökken a nedvszívó képességük is. A vizes technológia hátránya, hogy főleg a sötét színű autókon egy idő után elkezd látszódni a vízkő, ráadásul érdemes utánanézni, mert sok helyen már tiltják is a ház előtti autómosást és bírság járhat érte” – fejtette ki Maróti Árpád szakértő.

Nanotechnológia vagy vizes mosás?



Maróti Árpád szerint a nanotechnológia néhány évvel ezelőtti betörése forradalmasította az autómosást. Ennek a technikának ugyanis számos előnye van a vizes mosással szemben.

„Mindamellett, hogy egy társasházi környezetben sokkal élhetőbb a „spriccelem és törlöm” módszer, a nanotechnológia nagy előnye, hogy a viaszvédelem sokkal erősebb, ezért tovább marad tiszta az autónk is. Ezek a szerek otthoni mosáshoz is elérhetőek ma már, ráadásul vizet is spórolunk vele mindamellett, hogy az autónknak is jót teszünk vele” – tette hozzá Maróti Árpád, a Greenline Clean környezettudatos autómosó alapító tulajdonosa.

Az otthoni autómosással azonban – legyen szó bármilyen technikáról is – kevesen szeretnek bíbelődni. Sokan döntenek ezért úgy, hogy inkább autómosóba viszik a kocsit, ám ebben az esetben is érdemes körültekintően választani.

„Az ügyfeleink visszajelzéseiből azt szűrjük le, hogy egyre jobban felértékelődött a kényelem és az időspórolás. Egyre kevésbé akarnak időt szakítani arra, hogy kikeressenek egy mosót és betérjenek oda. Nekik jelenthet nagyon jó megoldást a kitelepülős szolgálatatás, amikor vagy házhoz vagy akár az irodaházba megyünk megtisztítani az autót. Nem ritka, hogy egy irodából többen összeállnak és egyszerre hívnak minket.

Azt is megfigyeltük, hogy egyre fontosabb számukra az értékmegőrzés, tehát sokan szeretnék hosszú évekig megkímélni az autót, amivel egyébként később az eladásnál százezreket is nyerhetnek a makulátlan fényezés miatt. Ha autómosóba megyünk, érdemes inkább a kézi mosókat választani, mert a nagy, körkefés mosókban jó néhány karccal is gazdagodhat a járművünk” – mondta el Maróti Árpád.

Az autómosás Ubere



Az időspórolásra vágyóknak nagyszerű megoldást jelenthet az applikációs megoldás, amelyen keresztül nem csak helyszínre lehet rendelni a szolgáltatást, de azt is megmutatja, hol található a legközelebbi nanotechnológiás mosó.

„A Greenline app gyakorlatilag az autómosás Ubere, hisz hasonlóan működik. Ennek persze akkor van igazán értelme, ha sok helyszínen elérhető a szolgáltatás, a cégünk pedig egyedülálló az országban abban a tekintetben, hogy immár negyven helyszínen elérhető országszerte. Magyar fanchise-ként ráadásul több európai országban is jelen vagyunk és az elkövetkező fél évben több mint húsz helyszín nyílik Európa-szerte” – tette hozzá a Greenline alapítója.

A nagy ütemű terjeszkedés annak is köszönhető, hogy a nanotechnológiás mosókat nem kötik bonyolult vízügyi szabályozások, ráadásul igazi környezetbarát technológiáról van szó, ami fontos mérföldkő a fenntarthatóság felé vezető úton.

„Egy hagyományos autómosó 100-150 liter vizet használ el egy autó mosásához, ami ugyanennyi szennyvizet is jelent. A nanotechnológia ezzel szemben lehetővé teszi, hogy egy liternyi folyadékkal lemossunk egy kocsit, ráadásul 3-4-szer kevesebb áramot is fogyaszt mindamellett, hogy a felhasznált alapanyagok 99 százalékban lebomlanak” – fejtette ki Maróti Árpád.

Fotó (forrás: Greenline Clean)