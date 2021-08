Innovatív dokumentumkezelési megoldások nyitnak új távlatokat a HR világában

Bár a tavalyi évvel hazánkban is beköszöntött a hibrid munkavégzés kora, a teljes digitális átalakulás még várat magára.

Személyes adatok, szenzitív információk, évekre visszamenő archív dokumentumok: az emberi erőforrásokat koordináló HR szakma esetében elengedhetetlen az adatok GDPR-kompatibilis kezelése és tárolása, az adatvédelmi elvárásoknak megfelelő archiválása és a jogi megfelelőség biztosítása. Nincs ez másképp otthoni munkavégzés során se, amikor a kollégák adatai átkerülnek a digitális térbe. Azonban nem megfelelő technológiai háttérrel kihívást jelenthet az információ biztonságos kezelése, valamint a zökkenőmentes kommunikáció. Ebből adódóan számos szervezet mindennapjaiban még most is fontos szerepet tölt be a papíralapú dokumentumkezelés. Egy nyár elején készült kutatásból* kiderült, hogy a legtöbb vállalkozásnál a mai napig vegyesen, tehát papíralapon és digitális formában is archiválják a különböző iratokat.

Az elveszett dokumentum a legnagyobb frusztráció

A HR szakemberek számára a mindennapos feladatok legfontosabb eleme a személyes információ. A cégekhez jelentkezők önéletrajza, a már meglévő kollégák betegszabadságai, jelenléti íve vagy riportok készítése – a kutatást végző Canon Hungária Kft. szakemberei szerint épp ezek a dokumentumok kezelése jelenti a legnagyobb kihívást. A főképp manuálisan elvégzett folyamatok amellett, hogy lényegesen megnehezítik a visszakereshetőséget, biztonsági kockázatot is jelentenek. A felmérésben megkérdezettek jelentős része, 35,8 illetve 20,1 százaléka szerint az adminisztráció kezelésére fordított idő mennyisége és a papíralapú adatok elvesztése jelenti a legtöbb problémát.

A válaszadók több mint egyharmada (37,6%) a könnyű kezelhetőséget, felhasználóbarát rendszert szeretne, ami nem csak megkönnyíti, de fel is gyorsítja a folyamatot. Fontosnak (29,2%) tartották a meglévő rendszerekkel való integrálhatóságot és összeilleszthetőséget.

Felhő alapú szolgáltatás, innovatív dokumentumkezelési megoldások és hibrid funkciók

Az elsősorban képalkotó-, optikai- és nyomtatási megoldásairól ismert Canon a „digitális asszisztens” koncepciójában látja a jövőt. A cég szerint egy dokumentumkezelő rendszer akkor működik jól, ha valódi, személyre szabott segítséget nyújt a mindennapokban a kollégák számára, hogy növelje a hatékonyságot és időt spóroljon. Ehhez kulcsfontosságú a felhő alapú hozzáférés, mellyel távolról is kezelhetőek az eszközök, mégis javítja az adminisztráció minőségét és csökkenti az adatvesztés kockázatát. Illetve olyan technológia, amely automatikusan a megfelelő beállításokat alkalmazza, felismeri a releváns információkat és a megfelelő helyre továbbítja őket.

Az innovatív dokumentumkezelési megoldások széles funkcionalitással segítenek a HR szakembereknek a gyorsabb és hatékonyabb feladatvégzésben. Az automatizált folyamatokkal és előre konfigurált dokumentumfeldolgozási-funkciókkal támogatják az átlátható munkavégzést – gyakoribb home office vagy távmunka esetén is. Továbbá könnyedén hozzáilleszthetők a már meglévő hardver eszközparkhoz, ezáltal segítenek megteremteni az egyensúlyt a papíralapú adattárolás hagyománya és formaisága, illetve a gyors és megbízható digitális dokumentummenedzsment között.

*A Canon saját, 2021 áprilisában végzett online felmérése.