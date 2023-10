Itt a középkategória sikergyanús sportlimuzinja

A Lago Maggiore svájci oldalán, Locarnóban mutatta be a Volkswagen szeptember 8. és 9. között, a felső-középkategória tisztán elektromos sportlimuzinjáról alkotott vízióját. Az ID.X Performance show-modell erőteljes összkerékhajtásával, Performance-karakterű futóműhangolásával és kifejező megjelenésével kelt mély benyomást.

Maria Soni Reissfelder, a Volkswagen ID.-család marketing- és értékesítési vezetője kiemelte: „Az ID.X Performance Európa minden tájáról érkezett ID.-rajongók előtt tartott bemutatója kiváló alkalmat kínált számunkra, hogy közvetlen kapcsolatba lépjünk az ID. Drivers Club tagjaival. Andreas Reckewerth és fejlesztőcsapata a lehető legnagyobb mértékig kiaknázta az MEB kínálta lehetőségeket, egy limuzin elegáns vonalaival ötvözve a sportos menetteljesítményeket. Érzelemdús show-modellünk mellett számos sorozatgyártású termékünk is megtekinthető itt, mint például az ID.7, amelynek előzetes értékesítése néhány napja vette kezdetét Németországban.”

Andreas Reckewerth, az MEB műszaki vezetője és csapata az új ID.7 műszaki alapjain alkotta meg a show-modellt. Amint kifejtette: „Az MEB számos fantasztikus lehetőséget kínál számunkra, hogy nagyfokú kreativitással közelítsük meg a járműfejlesztés területét. Egyértelmű volt, hogy az ID.7 alapjaira készítjük el új show-modellünket, amely során a menetteljesítmények növelését állítottuk a középpontba – megmutatva, mi minden lehetséges.” Az MEB a Volkswagen moduláris elektromos platformjának (Modularer E-Antriebs-Baukasten) rövidítése.

Erőteljes és kifejező megjelenésű – Az ID.X Performance dinamikus megjelenésével teszi egyértelművé különleges sportosságát. A tisztán elektromos limuzin külseje számos sportos megoldást sorakoztat fel, első légterelője és hátsó diffúzoreleme egyaránt szénszálerősítésű műanyagból (karbon) készült. A nyomtávot 80 milliméterrel szélesítették a tervezők, a különösen feszes hangolású rugókkal kidolgozott sportfutóművel pedig 60 milliméterrel süllyesztették mélyebbre a karosszériát, a hajtásrendszer mellett ezzel is nagyban hozzájárulva a kiemelkedő menetteljesítményekhez és még agilisabb irányíthatósági tulajdonságokat biztosítva.

A jármű 20 col peremátmérőjű, központi kerékanyával rögzített, sport könnyűfém keréktárcsákra szerelt 265-ös verseny-gumiabroncsokon gördül. Hátul ugyancsak szénszálerősítésű műanyagból kiformált szárny gondoskodik a szükséges leszorítóerőről. Sötétített hátsó lámpái szintén a nagyteljesítményű elektromos limuzin sportos fellépését erősítik. Az utastérben karbonhéjú kagylóülések várják a vezetőt és utasait, dinamikus közlekedés mellett is a lehető leghatározottabb tartást nyújtva. A beltér sportosságát vörös stílusjegyek hangsúlyozzák.

Erőteljes kétmotoros hajtás 411 kW (558 LE) teljesítménnyel és boost-funkcióval – ID.X Performance show-modelljében a hátsó tengely állandó gerjesztésű szinkronmotorját az első tengely aszinkronmotorjával egészítette ki összkerékhajtássá a Volkswagen. E hajtáskoncepció előnyei között rövidtávú túlterhelhetősége és különösen alacsony fékezőnyomaték-veszteségei is szerepelnek, így kimondottan ideális az átmenetileg megnövelt teljesítményt nyújtó boost-üzemmód alkalmazására. A hajtás forgatónyomatékát Járműdinamika-menedzsment (Vehicle Dynamics Manager) szabályozza, amely az ID.X Performance hátsó tengelyének differenciálzárját is kapcsolja. E funkció is a középkonzol 17 centiméter képátlójú, különálló kijelzőjéről kezelhető.

A kétmotoros megoldás hajtásrendszer-akkumulátorból nyeri energiáját, amely nagy folyamatos teljesítményt és – akár 200 kW töltőteljesítménnyel – rövid töltési időket biztosít.

„Felvillanyozott” rajongótábor – A Volkswagen a szeptember 5. és 9. között Locarnóban rendezett Nemzetközi ID.-találkozó alkalmával mutatta be ID.X Performance show-modelljét. A Lago Maggiore svájci oldalán eszmecserére és közös kirándulásokra jönnek össze az elektromos autók rajongói, a találkozót azon ID.-vásárlók kezdeményezték és szervezték, akik az ID. Drivers Club tagjai is egyben. 2023-ban több mint 130 járművel új résztvevői rekord született. A Volkswagen márka csapata a szakértőivel a helyszínen kínál betekintést az elektromos mobilitás aktuális fejlesztéseibe. Az ID.X Performance mellett a Volkswagen az ID.-család más modelljeit is elhozta Locarnóba. Tavaly ID. XTREME és ID. Xcite show-modelljeivel nyűgözte le a Volkswagen az elektromos járművek szép számú rajongóját.