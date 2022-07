Itt az Air France téli menetrendje – napi 2-3 budapesti járattal

Meghirdette téli menetrendjét az Air France: a párizsi központú légitársaság október végétől az előző évinél több járatot közlekedtet majd Lappföldre és újra elérhető lesz a Pointe-à-Pitre és Montreal közti összeköttetés is. A magyar főváros felé nem változik jelentősen a kínálat.

A francia légitársaság még 2021-ben indította el a Párizs – Charles de Gaulle és Rovaniemi közötti járatát, amelyet most újabb, lappföldi úticélok egészítenek ki. December 10-étől lehet eljutni az Air France A320-asainak fedélzetén minden csütörtökön Kittiläba. Ugyanezen a napon válik elérhetővé a szintén csütörtökönként közlekedő Párizs-Tromsø járat is, amelyet Airbus A319-esekkel repül a légitársaság. Ez lesz az Air France-KLM Csoport legészakibb célállomása.

Az új járatok mellett a Rovaniemi felé is bővül a kínálat, a november 27-től újrainduló járatok a karácsonyi és újévi időszakban minden nap közlekednek majd.

Kittilä, Tromsø és Rovaniemi is az Északi sarkkörön túl helyezkednek el Lappföldön, a Mikulás hazájában. Az erdők, tavak és hegyek által dominált területen a jéghorgászás mellett szánkózni, szaunázni is lehet, és a sarki fény is megcsodálható.

Az Air France emellett megtartja a 2021 nyarán indított helsinki járatot is, a térségben emellett még Koppenhága, Billund, Oslo, Bergen, Stockholm és Göteborg érhető el párizsi átszállással.

A tengeren túli francia területre tartók számára kedvező változás, hogy október 22-én az Air France újra elindítja a Montreal és Pointe-à-Pitre közti járatát, a cég Airbus A320-as repülőgépei hetente kétszer, kedden és szombaton közlekednek ezen az útvonalon.

A Párizs – Charles de Gaulle és Budapest – Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között elérhető Air France-járatok számában nem lesz jelentős változás, az Airbus A320-as típuscsaládba tartozó gépek naptól függően naponta 2-3 alkalommal repülnek a két főváros légikikötője között.

A meghirdetett menetrend kormányzati engedélyek és az egészségügyi előírások miatt még változhat. Az Air France arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék az aktuális utazási feltételeket az airfrance.traveldoc.aero oldalon.

A részletes téli menetrend az Air France honlapján elérhető.